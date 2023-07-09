"Закінчення війни за 5 хвилин", ядерна загроза та коли Путін погодиться на мир: відповіді Зеленського

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія не наважиться застосувати проти України ядерну зброю, проте може готувати провокації на Запорізькій АЕС. Також він переконаний, що Путін всерйоз задумається про мирні переговори, коли ЗСУ підійдуть до адміністративних кордонів окупованого Криму.

ТСН.ua зібрав найцікавіші тези з інтерв'ю Зеленського виданню ABC News.

Чи можливий ядерний удар по Україні

Президент Зеленський вважає, що Путін не наважиться на ядерний удар по території України, проте він зазначає, що ймовірна провокація на Запорізькій АЕС.

"Чи є інші вибухівки на місці? Так. Чи можуть вони зараз побачити вибухівку? Ні. Чи достатньо людей, які... неупереджені, щоб зробити якісь висновки щодо того, яка частина території забруднена мінами? Ні", – прокоментував заяву МАГАТЕ Зеленський.

ПВК "Вагнер" у Білорусі: чи є загроза для України

Володимир Зеленський переконаний, що загрози для північних областей України через передислокування ПВК "Вагнер" до Білорусі, немає. Він наголосив, що не знає, чому Пригожин припинив свій заколот.

"Ось що я вважаю, виходячи з розвідки... він (Євген Пригожин - ватажок ПВК – ред.) став політичною фігурою. І це, на мій погляд, було його основною метою. Чому він зупинився? Ну, я не знаю напевно", – сказав Зеленський.

Зеленський про заяву Трампа про "закінчення війни за 24 години"

Також український лідер відреагував на заяви експрезидента США Дональда Трампа про те, що він би "закінчив війну за 24 години".

"Єдине бажання довести війну до кінця – це красиво. Але це бажання має базуватися на якомусь реальному досвіді. Дональд Трамп уже мав ці 24 години свого часу. Ми були у стані війни, не повномасштабної війни, але ми були у стані війни і оскільки я припускаю, що він мав цей час у своєму розпорядженні, але він, мабуть, мав якісь інші пріоритети", - сказав він.

Зеленський зазначає, що таким чином "Байден міг би закінчити війну за 5 хвилин", але Україна б ніколи не погодилась на мир в обмін на свої території.

Як змусити Путіна до переговорів

Президент України зазначив, що Путін всерйоз може задуматись про переговори, якщо український контрнаступ буде вдалим. Він наголосив, що це станеться, коли ЗСУ будуть біля Криму.

"Ну, це абсолютно зрозуміла, логічна риторика, що в той момент, коли Україна досягне адміністративного кордону з тимчасово окупованим українським півостровом, Кримом, дуже ймовірно, що Путін буде змушений шукати діалогу з цивілізованим світом, на відміну від того, як це було до повномасштабного вторгнення, тому що він буде ослаблений", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів про активні дії на передовій та поіменно подякував воїнам ЗСУ.

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