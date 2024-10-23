Закінчення війни: Зеленський назвав умову для початку переговорів з Росією

Угода про енергетичну безпеку між Україною та Росією може призвести до завершення гарячої фази війни.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що готовий розглядати варіанти для завершення війни. В Офісі президента назвали умови. Ба більше, Зеленський уточнив, які дії Росії стануть кроком до мирних переговорів. Усі деталі гучних заяв – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Умови завершення війни

Україна готова до обговорення всіх можливих варіантів урегулювання війни за умови дотримання міжнародного права і поваги до її територіальної цілісності. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, також він написав про це в колонці для одного з фінських видань.

За словами посадовця, хоча "формула миру", запропонована президентом Володимиром Зеленським, встановлює основні принципи миру в Україні, усі держави "повинні брати активну участь у розробці основи миру". Він переконаний, що реалізація цих принципів "може і повинна" коригуватися й доповнюватися. Як наголосив Єрмак, "демократії мають лідирувати".

"Ми готові обговорювати будь-які варіанти коригування нашої пропозиції за умови відповідності міжнародному праву та дотримання територіальної цілісності України, недоторканності її кордонів і повного суверенітету країни. Україна, як жертва агресії, не може прийняти жодних змін, які загрожують її існуванню, праву на самовизначення чи людській гідності українського народу", – наголосив глава ОПУ.

Глава Офісу президента також зауважив, що завдяки прогресу, досягнутому після першого Саміту миру в червні, Україна готова говорити про "мирні рамки" на другому саміті. Єрмак підкреслює, що для закінчення війни демократичні країни мають визнати силу міжнародних прав. Це, на його думку, необхідно для миру не тільки в Україні, а й у всьому світі. Він зазначив, що Фінляндія, як одна з демократичних країн, може зіграти вирішальну роль у врегулюванні конфлікту.

Міжнародні зусилля і рішучість союзників

За словами Єрмака, попри всі тяготи війни, Україна продовжує боротьбу, а її союзники з Європи, Америки та інших регіонів зберігають рішучість у підтримці. Він зазначив, що докладає зусиль щодо забезпечення дотримання міжнародних угод під час конфлікту, і активність в економічних процесах триває, попри безперервні військові операції.

"Європа, як і весь світ, прагне справедливості та міцного миру", – заявив глава адміністрації президента України.

Єрмак нагадав про готовність України обговорювати різні варіанти мирного врегулювання, але з дотриманням норм міжнародного права та збереженням непорушності міжнародно визнаних кордонів країни. В Офісі президента також розглядають можливість проведення другого саміту для обговорення світових норм, які мають забезпечити сталий мир для всіх країн.

Також у своїй колонці для фінського видання Андрій Єрмак зазначив, що Росія має понести відповідальність, зокрема, за екоцид, "щоб не допустити повторення подібних злочинів у майбутньому".

"Але спочатку ми маємо перемогти й створити умови для миру. З цією метою президент Зеленський представив план перемоги України, і ми глибоко вдячні Фінляндії та іншим союзникам, які підтримують ці зусилля", – зазначив він.

Завершення гарячої фази війни

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення Росією ударів по українських енергетичних об’єктах і вантажних кораблях може відкрити шлях до переговорів про припинення війни.

"Коли йдеться про енергетику та свободу судноплавства, отримання результату за цими пунктами було б сигналом того, що Росія може бути готова припинити війну", – заявив Зеленський.

Він додав, що якби Москва та Київ домовилися припинити удари по своїх енергетичних інфраструктурах, це було б значним кроком до деескалації конфлікту. Зеленський говорив про це у світлі атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи.

"Ми побачили під час першого саміту миру, що може бути прийняте рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не атакуємо їхню енергетичну інфраструктуру, вони не атакують нашу. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так", – вважає президент.

Мирні рамки та план перемоги Зеленського

Ба більше, керівник Офісу Президента зазначив, що Україна вже готова узгодити мирні рамки під час другого саміту миру. За його словами, керівництво України хоче побудувати мир не тільки для України, а й для всієї міжнародної спільноти. Тому Єрмак також закликав союзників України не зупинятися на досягнутому.

"Хоча формула миру встановлює основні засади миру в Україні, всі держави мають брати активну участь у розробці засад миру. Реалізація цих принципів може і повинна керуватися, коригуватися і доповнюватися консенсусом", – зауважив Єрмак.

Нагадаємо, що першим пунктом плану України залишається запрошення країни до НАТО. Також слід розгорнути в країні засоби неядерного стримування та перенести війну на території Росії, щоб послабити її режим. Цей підхід був озвучений президентом Володимиром Зеленським на позачерговому засіданні Верховної Ради України.

План складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. За словами Зеленського, якщо план підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного – 2025-го – року. За словами Зеленського, перші чотири пункти плану потрібно реалізувати під час війни, а п'ятий – післявоєнний.

Третій пункт передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакета стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку Росії.

Також Україна пропонує стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних у країні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Цей пункт також має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам.

Пункт п'ятий розрахований на післявоєнний час. За словами президента, після цієї війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Цей досвід має бути використаний для зміцнення оборони Альянсу та гарантування безпеки у Європі.

Нагадаємо, Путін зробив заяву про "мирне завершення" війни в Україні під час бізнес-форуму БРІКС у Москві. З його слів, нібито Москві потрібні умови міцного миру. І цим можуть стати так звані Стамбульські угоди.

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