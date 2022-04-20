"Закінчимо рушник - закінчиться війна": відома мисткиня створює 4-метрову вишивку для перемоги України

Мисткиня, заслужена художниця України Олександра Теліженко створює майже 4-метровий рушник для перемоги України у війні з Росією.

Колеги, як і сама художниця, називають цей рушник пророчим і вірять, що його завершення принесе Україні перемогу. Концепцію цього твору на полотні мисткиня розробила незадовго до початку війни, хоч ідея його створення виникла ще 20 років тому. Цей рушник начебто "дочекався свого часу".

Як розповіла ТСН.ua Олександра Теліженко, ще два десятка років тому вона задумала створити серію вишитих рушників, які зображатимуть чотири стихії: воду, вогонь, землю та повітря. На втілення задуму художниця витратила чимало часу, і за цей період їй вдалося вишити лиши два з чотирьох рушників.

"Я вже понад 20 років працюю над таким проектом "Стихії життєтворчі" - тобто вода, вогонь, повітря, земля. Так ось на свій ювілей, на 50 років, я встигла зробити тільки одну стихію, хоча думала про усі чотири. Але це дуже непросто, адже рушник - це така академія, яка потребує великих знань, великих умінь. Потрібно бути і художником і науковцем і виробничником. І я зробила тільки рушник "Воду". А на 65 років я зробила ще одну і то не завершину роботу "Земля священна", і тільки зараз ми її закінчуємо", - розповідає нам Олександра Теліженко.

Над створенням третього художнього проекту, який би зобразив стихію вогню, мискиня працювала пів року. Вже готовий твір Олександра Теліженко планувала презентувати на виставці, яка мала відбутись 30 березня, на ювілей авторки з нагоди 70-річчя.

фото / Олександри Теліженко

"І я приступила до стихії вогню та довго-довго над цим думала. На концепцію пішло у мене пів року, бо рушник - це благословення, а якось сказати: "Благословляю вогонь"… ну тут треба подумати. І я думала, і врешті-решт зробила. За два місяці до дня свого дня народження я зробила кольоровий картон (ескіз. - Ред.) і назва рушника: "Вогонь Космічний. День Сонця". Рушник довжиною 3,6 метра. В епіцентрі всієї композиції є сонце в зеніті, а через весь рушник проходить день сонця. Тобто виходячи з темноти ночі, з чорного, і через майже усі ці чотири метри йде кольоровий спектр поетапно, як кожного етапу дня: через ранок, день, вечір і знову входить в ніч. Загалом 23 відтінки тканин входить в ось цей мозаїчний набір тільки тла, а вже по ньому йде вишивка", - розповідає мисткиня.

фото / Олександри Теліженко

Колеги Олександри Теліженко високо оцінили її художній проект і навіть назвали його "пророчим".

"От коли я робила презентацію, я сказала про ідею сонця в зеніті, коли зникають усі тіні, всяка неправда і все зло. І взагалі сонце в зеніті випалює всяку біду та нечисть. І моя досвідчена команда сказала, що це неймовірно, і такого раніше не було і взагалі це Книга Гіннеса. Можливо, це так і є, якщо рахувати кількість кольорів, ниток, тканин і техніку. Але грянула війна і ми законсервували цей рушник. І от коли пішли ось ці процеси, коли Раша оголила свій брехливий характер і відкрилася ось ця історична неправда, і Європа почала скидати маски, тобто пішов саме той процес, то всі сказали: "Стоп, та це ж рушник пророчий" , - каже авторка.

фото / Олександри Теліженко

Мисткиня вирішила продовжити вишивати рушник, адже втілити ідею на полотні їй ще не вдалося. Робота над ним лише - на початковому етапі.

"Дівчата мої поставили вердикт: закінчимо, вишиємо рушник - закінчиться війна. Сказати, то сказали, але для того, щоб його зробити, треба майже місяць роботи цілому колективу, тобто тільки однієї зарплати йде близько 120 тисяч гривень", - каже Олександра Теліженко і сподівається знайти підтримку її справи.

фото / художниця Олександра Теліженко

Художниця переконана, що повинна завершити свою роботу над рушником, адже надає йому неабиякого значення.

"Рушник пророчий і зараз треба, треба, як жить, цей рушник зробить", - підсумувала мисткиня.

фото / Олександри Теліженко

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