"Закінчиться все в один день": боєць "Азову" зробив прогноз про кінець війни

Боєць “Азову” Святослав Сірий, бойовий шлях якого розпочався на Майдані Незалежності, вважає, що війна неодмінно повинна закінчитися виходом на кордони 1991 року. Інакше спокою від північно-східного сусіда не буде.

Таку думку він висловив в розмові з кореспонденткою ТСН Наталією Нагорною.

“Закінчиться все, як почалось, отак, от в один день. Ми просто встанемо і хтось помре, або там щось трапиться, що ми зможемо за день чи за тиждень вирішити всі свої питання”, - припустив український військовий.

Також читайте Арахамія назвав “традицію”, від якої залежить успішне закінчення війни в Україні

Він зазначив, що побутує думка, що триватиме війна довго і вона буде непростою для всіх, але вважає, що її кінцем буде повернення всіх окупованих РФ українських територій. При цьому, за його словами, ворога потрібно “і дипломатично, і економічно загнати в собачу будку”.

“Тому що, якщо ми цього не зробимо, якщо ми не доведемо цю справу до кінця, то вони наберуться сили, знайдуть тут знов "рускоязичних" або "рускокультуристів", до яких можна заходити, і вони будуть заходити ще раз. І ми в будь-якому випадку в результаті будемо все одно втрачати більше", - наголосив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Від Майдану до війни: боєць "Азову" Святослав Сірий відверто про готовність до 24 лютого та полон"

Нагадаємо, раніше про своє бачення орієнтовного терміну закінчення війни в коментарі для ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Читайте також: