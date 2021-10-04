Закладають бетонними плитами та перекопують тротуар: як під Києвом комунальники борються із "наливайкою"

У міській раді інцидент не коментують.

Комунальники проти алкомагазину. У Броварах комунальні служби взялися за магазин, де торгували на розлив. Щоби туди не ходили відвідувачі, двері заклали бетоном. А коли власники крамниці ці блоки відсунули, то пригнали екскаватор і перекопали увесь тротуар перед магазином. Тепер і в магазин не зайти і взагалі не пройти вулицею.

Про це 4 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Бровари - одна із центральний вулиць міста. Однак, на підборах тут довго не "повишиваєш", бо тротуар зненацька закінчується. Урвище, що тут вирили, з'явилося не тому, що тут прорвало трубу, бо її тут немає, запевняють місцеві тепловики.

До місця, де не було ні ям, ні поривів - внадилися люди з трактором. Спершу вони привезли бетонну брилу і вмостили її на порозі магазину. Коли господарі краму плиту прибрали, то приїхав уже екскаватор і перекопав тротуар повністю. Усе це на власні очі бачила місцева жителька - що не хоче сказати, як її звати

Пані зауважує, що асфальт перевернули догори дригом - саме навпроти магазину з алкоголем. Тут намальовано на вітринах: безкоштовна дегустація та завжди на розлив. І від цього розливу, каже, самі неприємності. Бо тут налили, а ось тут за кутком - влили та вилили.

Трактори ж під алкомаркетом з'явилися після дня міста. У Броварах зо два тижні тому було святкування. І все на тверезу голову, бо міськрада заборонила цього дня продавати алкоголь. А у цьому магазині продавали. Вони не послухалися і начали торгувати горілкою.

Тому міська влада магазин покарала і дорогу до них перекопала. Чи справді це так, з'ясовувати йдемо до міської ради. Навпроти мерії саме працює точнісінько такий же екскаватор.

Комунальник аж окуляри надів, аби роздивитися. Навіщо перерили цілий асфальт - він не знає. Хутко пішов геть і не додивився відео, на якому підпирали магазин бетонною брилою і цим процесом керував саме він.

Чому комунальники трактором попсували міську дорогу, що жителі тепер витоптують стежки зеленими зонами, у відділі благоустрою не кажуть.

Прессекретарка міського голови, обіцяє, що усе пояснить мер. Згодом. Потім у пресслужбі повідомили, що ніхто нічого комунтувати не буде. Без відповіді залишилися питання: за які кошти і коли, подовбаний комунальниками тротуар, буде відновлено.

Магазин перед яким викопали вирву, нині не працює. Господарі кажуть, що чекають коли тротуар відновлять ті хто його подовбав і продовжать торгувати далі. Бо вини за собою ніякої не бачать, бо письмових приписів чи попереджень до них не надходило.

Нагадаємо, що в Києві комунальники пояснили, чому з-під землі забив "гейзер".

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