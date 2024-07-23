Заклик Залужного готуватися до Третьої світової війни: посол звернувся до світу з гучними тезами

"Суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради виживання", – заявив ексголовнокомандувач Валерій Залужний, а тепер – посол України у Великій Британії – під час виступу у лондонському Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень. Залужний зробив низку заяв, звернувся до світових лідерів і заговорив про Третю світову війну.

Основні тези з виступу Залужного дивіться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк для TSN.UA.

Залужний виступив із заявою у Великій Британії

Залужний набирає обертів у роботі в новому амплуа посла України у Великій Британії. 22 липня він виступив із низкою заяв у лондонському Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень. Текст свого виступу Залужний, зокрема, опублікував у своєму телеграмі, й написав таке:

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"Сьогодні виступив на RUSI Land Warfare Conference 2024 у Лондоні. Під час заходу обговорювалися критичні питання безпеки, зокрема виклики, пов'язані з російською агресією, та необхідність бути готовими протистояти їм надалі. Війна – це наука. Наука зі своїми законами, які необхідно знати й вивчати. Історія військової справи та її нові правила зараз пишуться на території України. Поділився нашим досвідом боротьби та наголосив на важливості підтримки України, зміцнення коаліції вільного світу у протистоянні дестабілізації, агресії та тиранії".

Суспільство має відмовитися від низки свобод!

Під час свого виступу ексголовнокомандувач наголосив, що сучасні війни тотальні і потребують зусиль не лише армії, а й суспільства загалом. За його словами, мобілізувати суспільство можуть і повинні політичні діячі. Ба більше, суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради виживання:

"Суспільство має погодитися на тимчасову відмову від низки свобод заради виживання. Сучасні війни, на жаль, мають тотальний характер. Вони вимагають зусиль не тільки армії, а й усього суспільства. Політики можуть і повинні мобілізувати суспільство. Для цього комплексно задіюються військові та інші державні ресурси. Серед таких ресурсів – економіка, фінанси, населення та союзники. Такі дії, звичайно ж, впливатимуть на політичні процеси в державі. Тому готовність суспільства має ґрунтуватися на чесній і прозорій комунікації між владою і народом (…) Війна – максимальна концентрація сил для виживання. І тільки для цього".

Валерій Залужний виступив у лондонському Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень / Фото: Валерій Залужний / Telegram

Залужний – про Третю світову війну

Заговорив Залужний і про Третю світову війну. Він зазначив, що уряди демократичних країн мають замислитися щодо того, як захистити своїх громадян та їхні держави на тлі загрози Третьої світової війни. Крім того, Залужний наголосив, що Україна готова поділитися своїми знаннями та досвідом із тими, "хто шукає миру та спокою для своїх народів". На думку ексголовнокомандувача, від професійних військових певною мірою залежить те, наскільки людство буде готове сприйняти наступну світову війну:

"Лише в минулому столітті сталося два таких конфлікти – Перша та Друга світові війни, які в часі розділило трохи більше як двадцять років, і які забрали життя приблизно 60 мільйонів людей. Чи готове людство спокійно сприйняти наступну за масштабами страждань війну – вже Третю світову? Певною мірою це залежить і від нас, професійних військових, які знають про війну майже все. Бо саме професійні військові ведуть війни і знають їхню справжню ціну. Ціну поразкам і перемогам. Звертаючись до подій 2022-2024 років вже десятирічної війни України з Росією, треба чесно сказати людству – що саме відбувається і до чого людство має бути готовим. Ми готові поділитися усіма своїми знаннями, досвідом та думками з тими, хто не полишив Україну у важкі часи і хто шукає миру та спокою для своїх народів. Отже, чого ж нас, українців, навчила ця війна, а особливо її повномасштабна складова, яка вихором увірвалася в наше життя 24 лютого 2022 року? Насамперед воєн необхідно уникати! Але якщо війна все ж таки прийде, необхідно бути до неї готовим. Саме готовність до війни потрібно розглядати як величезний комплекс заходів, який охоплює не лише суто військові аспекти, а й усі сфери діяльності держави. Чи не найскладніша й найважливіша складова – це готовність суспільства, що ґрунтується на чесній і прозорій комунікації між урядом і людьми. Суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради виживання. Сучасні війни, на жаль, тотальні. Вони потребують зусиль не лише армії, а й суспільства загалом".

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Технології поставлять "крапку" у війні?

Крім того, на думку Залужного, саме технології будуть вирішальними у війні з Росією і стануть основою глобальної безпеки в майбутньому. Втім зазначив, що станом на сьогодні ні Україна, ні Росія не зможуть самостійно оволодіти технологіями в найближчому майбутньому. Війна в Україні, наголосив ексголовком, ще не є війною майбутнього – це лише "війна перехідного періоду". Однак саме українці, за словами Залужного, формують нові моделі війни майбутнього:

"Зміни, які винайшли на полях битв російсько-української війни, визначатимуть обриси воєн і воєнного мистецтва у XXI столітті".

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Україні і партнерам треба об’єднувати сили

Залужний також зазначив, що в Україні створюють технології, але не можуть їх масштабувати. Водночас у партнерів є ресурси, але немає можливостей, щоб випробовувати ці технології, тому треба об’єднувати зусилля:

"Тільки разом ми зможемо ефективно використати ресурс, адже час уже працює не на нас".

Робота Залужного на посаді посла

Нагадаємо, що ще 9 травня президент України Володимир Зеленський призначив Залужного надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. За словами глави держави, робота в дипломатичному напрямі – ініціатива самого Залужного. Його кандидатуру на посаду посла президент погодив іще 7 березня. Голова української дипломатії Дмитро Кулеба пояснював, що Залужного обрали на посаду посла у Великій Британії, бо той має розуміння військового контексту.

А 18 липня Залужний зустрічав президента Зеленського у Великій Британії, куди він прибув для участі в саміті, двосторонніх зустрічах із партнерами, підписанні нових безпекових угод.

Володимир Зеленський та Валерій Залужний у Британії

Тоді Зеленський зазначав, що буде окрема програма – щодо наших відносин із Великою Британією, та анонсував зустріч зі королем Чарльзом ІІІ, прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями, керівниками оборонних компаній. Як результат: було підписано міжурядову угоду про підтримку українського оборонно-промислового комплексу. Крім цього, обговорювали майбутню оборонну співпрацю та розширення можливостей захисту України. На зустрічі із новоспеченим послом Зеленський тоді ніяк не акцентував. Залужний же у своєму телеграмі наступного дня 19 липня виставив фото з українським президентом та натякнув, що незабаром результати їхньої роботи будуть помітні на полі бою:

"Позаду – два дні насиченої роботи на полях Саміту Європейського політичного співробітництва, зустрічі з Прем’єр-Міністром Великої Британії, іноземними лідерами, урядовцями та друзями України у Сполученому Королівстві. Разом з Президентом України та його командою працюємо над посиленням стратегічного партнерства між Україною та Великою Британією задля підтвердження нашої спільної відданості міжнародній безпеці та стабільності. Впевнений, що вже найближчим часом результати спільної роботи стануть помітними на полі бою".

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