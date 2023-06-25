Заколот армії зеків: чому дула “вагнерівських” танків повернулися проти Путіна

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 23 червня заявив про "марш справедливості" і вирушив зі своїми найманцями у напрямку Москви. Проте бунт не протримався і добу.

ТСН.Тиждень зібрав хронологію російського заколоту і з'ясував, чому дула "вагнерівських" танків повернулися проти Путіна. Чому зупинка Пригожина не означає, що для Кремля все закінчилося, так як розвалився міф про неприступну Москву.

Під оплески та подяки від місцевого населення колона найманців "Вагнера" на чолі з ватажком вночі покинула окупований Ростов-на-Дону. Почало здаватися, що напруга на російських вулицях згасла. Тоді як в дискусіях у Мережі ще не певні, чи все остаточно закінчилось.

З чого все почалося

“Ті, хто намагатиметься чинити цей опір, ми вважатимемо, що це загроза і знищувати негайно. Включаючи будь-які блокпости, будь-яку авіацію. Ті, хто знищили сьогодні наших хлопців, будуть покарані”, – саме цією заявою Пригожин запускає свій заколот в дію.

А кажучи про знищених "парнєй" має на увазі це відео. Стверджує – це їхній тиловий табір, і по ньому вдарила регулярна російська армія.

Пригожин заявив, що російські війська завдали ракетного удару по "вагнерівцям"

Чи то ракетами, чи то артилерією – у своїх заявах найманці плутаються. У достовірності цього відео багато хто сумнівається. Але значення це вже не має. Сталося неможливе: "вагнерівці" колоною вирушають на Москву.

Спочатку без всякого спротиву вони зайняли Ростов. Зупиняти приватну армію Кремль відправляє столичний СОБР, і оголошує, включно із Москвою, контртерористичний план "фортеця". На захист Москви від власної армії зеків, озброєних танками і протиповітряною обороною, починають встановлювати блокпости. А в пітерський офіс Пригожина відправляють бойові групи, катери і автозаки.

Євген Пригожин

Кримінальна справа проти Пригожина

ФСБ Росії порушило кримінальну справу проти керівника ПВК "Вагнер" Пригожина через заклик до збройного заколоту, повідомляє російське агентство ТАСС.

Пропагандисти не знають що казати, а кримінальна справа тільки підбурює найманців. Вони публічно присягають Пригожину, а сам він каже, що зупинятися не збирається.

“Нас 25 тисяч і ми йдемо розбиратися”, – заявляє Пригожин.

Трохи за північ хакери ламають один з телеканалів, крутять заяву Пригожина. Командувач окупантів в Україні, генерал Сергій Суровікін, записує звернення, вмовляє Пригожина зупинитися. Та на ранок ЧВК “Вагнер” уже повністю господар міста-мільйонника.

У Ростові заблоковані та взяті під контроль поліція, ФСБ, штаб угрупування. У Мережі з'являються перші відео та фото як російська армія обстрілює зеківські колони. Ті у відповідь збивають гелікоптери та літак. І це ще одна область Росії, в якій вони діють.

Реакція Путіна

Ще за годину збивають додаткові три гвинтокрили. А Путін мовчить. Більше того, в Мережі стверджують, що його літак покинув Москву. На підтримку регулярним військам Кремль відправляє “кадирівців”. Відео з їхніми колонами, що рухаються, з'являється в різних місцях, але на ситуацію це впливу не має.

Де бронетехніки бракує, автостради блокують вантажівками, або й взагалі на швидкоруч копають окопи екскаваторами. І доки черги на заправках та до банкоматів ростуть, Путін з якогось таємного бункера нарешті подав голос. Учасників заколоту оголошує зрадниками.

“Ті, хто організував і готував військовий заколот, зрадили Росію”, – каже президент РФ.

Пригожин відповідає: не зрада, а "марш справедливості", і його найманці продовжують рух. Зупинити це в Росії нікому. У розпорядженні зеків 1700 одиниць техніки. Під їхню "гарячу руку" потрапляють цивільні авто та вантажівки. До Москви залишається 300-400 кілометрів, і бої тривають.

Відкритий конфлікт Пригожина і Шойгу

Пригожин у цей час чекає в Ростові ненависного Шойгу та начальника Генштабу, Валерія Герасимова. Відкритий конфлікт між ними триває від початку повномасштабного вторгнення. Очільник "вагнерів" постійно звинувачує міністра у некомпетентності, браку боєприпасів та загибелі тисяч росіян в Україні.

Євген Пригожин і Сергій Шойгу

Свого піку “бійка” з Міноборони сягнула, коли Шойгу зобов'язав усіх російських найманців підписати індивідуальні контракти з росармією, до 1 липня цього року. Приватні армії мали перестати існувати. “Вагнерівці” відмовились. А за півдня до початку заколоту роз'яснили, чим вважають нинішню війну Путіна. Вдарили по головних скрепах: Україна не обстрілювала Донбас вісім років, і напад на Росію у 2022 не планувала.

“На 24 лютого нічого надординарного не було. Зараз вже Міністерство оборони намагається обманути громадськість, намагається обманути президента, і розповісти історію про те, що і сторони України була безумна агресія і вони збиралися з усім блоком НАТО на нас напасти”, – каже у своєму відеозверненні Пригожин.

Ну а далі і стався бліцкриг, що повністю змінив уявлення про могутню владу Путіна. Кремлівський боягуз довірився Олександру Лукашенку. І той нібито вмовив Пригожина на відведення військ, і перебазування до Білорусі.

Епічний двобій між армією Путіна та бойовиками Пригожина - що стало причиною конфлікту

Думки аналітиків

Думки серед аналітиків розділяються. Одні певні: це все був спектакль, хоч його ціль поки дискутивна. Інші, що Пригожин очікував на свою ліквідацію і цими діями зміг відтягнути власну смерть. Або він частина групи, що готує нового "пріємніка". Принаймні зміна військового керівництва – це більше ніж просто зміни в Мінобороні. А в Путіна скоро вибори.

Можна було б сказати все скінчилося для Путіна легким переляком. Але це не так. Президент України Володимир Зеленський певен, лиш почалося, про що розказав російською:

“Я скажу російською. Людина з Кремля, очевидно, дуже боїться і, напевно, ховається десь, не показується. Впевнений, що вже не в Москві. Телефонує кудись, випрошує щось щось. Він знає, чого боїться, тому що він сам створив цю загрозу, все зло”.

Не скінчилося це і для Пригожина. Якщо його не вб'є Путін, то вб'ють свої. Він їх жорстко підставив.

Для України ж заколоти в Росії – зайве підтвердження, що режим Путіна треба дотискати. Чим успішніші ми на фронті, тим більше нестабільності у ворожій країні. Бо “вічний” Путін вже десакралізований – король виявився голим.

Найманці з батальйону "Шторм Z" заявили, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин підставив людей, які йому повірили

Реакція світу

У світі похід "вагнерівців" на Москву сприйняли як цілком реальну загрозу. Адже заколот у державі з одним із найбільших ядерних потенціалів має непередбачувані наслідки.

Що робити і як діяти. Президент США терміново радився з лідерами Британії, Німеччини та Франції. Про деталі цих переговорів відомо вкрай мало.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відклала свій візит до Південної Африки щоб провести переговори з очільниками зовнішньополітичних відомств країн ЄС.

Президент Польщі Анджей Дуда наказав привести армію в стан підвищеної бойової готовності.

Країни Балтії та Фінляндія заявили, що готові в разі потреби спільно закрити кордони з Росією і Білоруссю.

Із союзників, принаймні формальних, підтримку Путіну продемонстрував тільки Лукашенко, який буцімто вів переговори з Пригожиним. Інші ж партнери по ОДКБ, такі як Казахстан, дали зрозуміти, що воліють постояти на узбіччі і почекати: чим же закінчиться похід "вагнерівських" колон на Москву.

А головний наслідок – владна вертикаль у Росії похитнулася. Міф про єдність і силу путінської Росії зруйновано. Так показово на заколот "пригожинців" відреагував голова МЗС Італії Антоніо Таяні. Він вважає, що спроба заколоту, вчинена приватною військовою компанією, показала слабкість Росії та російської влади.

Власне, всі закордонні медіа вийшли сьогодні з промовистими заголовками: "Путін принижений заколотом", "Заколот послаблює Путіна", "Путін на межі", "Російське повстання", "Терор розвертається проти диктатора".

А провідні американські видання написали, що спецслужби США знали про бунт Пригожина ще за кілька днів. Але не хотіли заважати розколу всередині Росії. До речі, терорист Гіркін вже створив клуб “розлючених патріотів” і закликав Путіна йти у відставку.

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