Закон про мобілізацію: кому з чоловіків і за яких умов можна буде виїхати за кордон – що зміниться від 18 травня

В Україні новий закон про мобілізацію набуває чинності вже від суботи, 18 травня. Від цього ж дня для українців зміняться правила перетину кордону.

Яких категорій це стосується, кому виїхати буде зась, а хто таки зможе – в ексклюзиві ТСН.ua розповіла Вікторія Гнатюк.

Коли будуть нові правила

Новий закон про мобілізацію от-от набуде чинності. В українців все ще лишаються деякі питання, зокрема, хто ж зможе виїжджати за кордон, а хто – ні.

Наразі ніяких змін запроваджено не було, але вже скоро їх може затвердити уряд. Про це зокрема заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він зазначив, що зміни до правил перетину кордону стосуватимуться осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.

"Станом на цей день змін до правил немає. Звісно, що є новий закон про мобілізацію, є певні зміни до статті щодо тих осіб, які матимуть відстрочку. Тому, можливо, варто очікувати, що будуть і зміни в правила перетину кордону, які має розглянути і затвердити уряд", - зазначив він.

Хто наразі може виїжджати з України

За словами Андрія Демченка, в разі ухвалення змін прикордонники перевірятимуть різні категорії громадян, які перетинатимуть кордон, відповідно до умов, прописаних в правилах.

Зокрема, йдеться про перевірку підтверджувальних документів про відстрочку. Втім, враховуючи те, що в Україні діє воєнний стан – діє і вимога, щодо заборони виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років. Наразі ж категорії людей, які мають право на виїзд з України, залишилися незмінними.

Однак було помічено посилення перевірок на пропускних пунктах через часті випадки підробки документів з боку військовозобов'язаних чоловіків. Такі перевірки спрямовані на забезпечення безпеки та дотримання військових норм у контрольованих пунктах виїзду.

Якщо говорити про чинні правила, то виїжджати можуть чоловіки, які:

за станом здоров’я були зняті з військового обліку (крім тих, хто має обмежену придатність до служби);

тимчасово непридатні до служби згідно з висновком ВЛК на період до шести місяців;

мають інвалідність I-III груп;

супроводжують людину з інвалідністю I-II групи, дитину з інвалідністю чи хворого родича. У цьому випадку важливо мати при собі всі необхідні документи, зокрема висновок лікаря або документ, що затверджений спеціальною лікарською комісією. Виїхати можуть і чоловіки, які мають трьох і більше дітей до 18 років;

батько-одинак, який самостійно виховує одну дитини чи більше, яким ще немає 18 років;

чоловіки, які мають постійне місце проживання за межами території України;

військовослужбовці, які перетинають кордон для лікування, реабілітації або їдуть на військові навчання;

водії, залізничники та моряки, які здійснюють міжнародні рейси.

Це стосується також деяких інших професій, лише на підставі службового відрядження. Для цього потрібно мати спеціальні дозволи та ліцензії щодо підтвердження діяльності. А також виїхати можуть чоловіки, які офіційно займаються волонтерською діяльністю, і у відповідні строки мають повернутися назад, а також чоловіки, які працюють у сфері культури, спортсмени та тренери. Для цього необхідно мати додаткові дозволи та документи на виїзд на змагання, представлення України на міжнародній арені тощо.

Та от є вже оновлення щодо виїзду за кордон студентів, рішення ухвалив уряд. Там зазначають, що треба мати при собі, аби виїхати за кордон:

бути віком від 18 до 22;

не підлягати призову під час мобілізації;

стати учасником академічної стабільності строком на один семестр;

навчатись на денній формі;

здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності, або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Що ще мають пред’явити студенти?

З собою потрібно також мати електронний квиток студента, засвідчену копію договору з іноземним університетом на програму академічної мобільності, військово-обліковий документ від ТЦК, та довідку від закладу освіти про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші. У самій довідці мають бути зазначені підстави співробітництва, строк навчального процесу і в студента немає бути жодних поганих оцінок. Плюс до цього, треба добре знати мову й підтвердити свої знання.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кому з чоловіків і за яких умов можна буде виїжджати за кордон?

Нагадаємо, раніше ми писали про зміни до мобілізації – з якими хворобами можуть призвати до армії.

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