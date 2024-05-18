Закон про мобілізацію набув чинності: оновлення даних, штрафи, конфіскація авто, відстрочка, ВЛК – всі зміни від 18 травня

В Україні від сьогодні – 18 травня 2024 року – новий закон про мобілізацію набуває чинності. Для всіх військовозобов'язаних українців настає "гаряча пора". Кому вже сьогодні потрібно з'явитися до ТЦК, які дані потрібно оновити, чому та у кого забиратимуть авто та які штрафи доведеться платити ухилянтам – про всі зміни, які чекають на українське суспільство від 18 травня 2024 року в ексклюзиві TСН.ua. розповіла Вікторія Панченко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОБІЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ВСІ ЗМІНИ ВІД 18 ТРАВНЯ!

Закон про мобілізацію набув чинності

У суботу, 18 травня 2024 року, закон про мобілізацію набуває чинності і в Україні починають діяти нові правила мобілізації.

Відповідно до нового законодавства передбачено зниження призовного віку для чоловіків з 27 років до 25 років. Хоча, це правило запрацювало ще від квітня 2024 року, коли президент України підписав закон №3127.

До цього українці віком від 18 до 27 років вважалися призовниками і могли піти служити добровільно, а от мобілізувати їх могли лише від 27 років. Тепер же мобілізувати можуть і тих, кому виповнилося 25 – їх переводять з категорії призовників на облік військовозобов'язаних.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому медія пояснив, чому пішов на такий крок і підписав документ.

"Потрібно готувати бригади, які прийдуть на заміну тих бригад, які вже два роки стоять на фронті. Щоб це зробити, щоб це була адекватна заміна, людям потрібно тренуватися і бути в серйозному фізичному стані. При всій повазі до наших воїнів, але ми говоримо про те, що є різниця між 25-ти річним воїном та 50-ти річним воїном. І це факт. На різних напрямках різні виклики, різна війна й різні технології", - наголосив глава держави.

Безпосередньо від 18 червня 2024 року всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані у ТЦК, Цнапі або електронному кабінеті – що може бути хорошою альтернативою, аби не стояти у чергах.

Оновити дані необхідно протягом 60 днів – до 16 липня 2024 року.

Примітно, що жінки-медики та фармацевти, які перебувають на військовому обліку, також мають пройти цю процедуру.

До 17 липня 2024 року включно актуалізувати свої номери телефонів, електронну адресу, місце проживання, стан здоров’я, сімейний стан мають і чоловіки, які перебувають за кордоном. Якщо цього не буде зроблено, то такі особи залишаться за кордоном без можливості скористатися консульськими послугами і найголовніше – вони не зможуть отримати закордонний паспорт.

Про це "попіклувалася" українська влада, видавши, відповідне законодавчення рішення. Але якщо військовозобов'язаний був у військкоматі умовно 17 травня 2024 року та оновив свої персональні дані, то йому не потрібно потім йти і робити це знову.

Кому не треба йти до ТЦК

Водночас є ті, кому до ТЦК йти не треба, навіть після того як закон набув чинності. Мова йде про громадян віком від 18 до 60 років, які виключені з військового обліку. Цей факт має бути зазначений у відповідних державних реєстрах і військових квитках громадян. Нагадаємо, що згідно з новим законом про мобілізацію, виключенню з військового обліку в ТЦК підлягають ті, хто: припинив громадянство України; визнаний ВЛК непридатним до військової служби або досяг граничного віку перебування в запасі, тобто, ті, кому за 60 років.

Військова підготовка та відстрочка

Строкову службу в Україні замінять базовою військовою підготовкою терміном три місяці. Молоді до 25 років потрібно буде обрати час та місце проходження такої підготовки. А від 2025 року в навчальних закладах усіх форм власності запровадять загальновійськову підготовку.

Мобілізація студентів в особливий період не передбачена для тих, хто навчається за денною або дуальною формами і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий.

Також у законі про мобілізацію зазначено, що мобілізації в особливий період не підлягають: аспіранти, докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури (незалежно від того навчається людина на контракті чи бюджеті); наукові працівники та викладачі ВНЗ та технікумів, які мають науковий ступінь і працюють не менш як на 0,75 ставки за основним місцем роботи; педагоги у школах, які працюють не менш як на 0,75 ставки за основним місцем працевлаштування.

Відстрочка від мобілізації

Добровольці, які самостійно прийдуть до ТЦК для включення їх до лав ЗСУ без повістки, отримають відстрочку на два місяці для вирішення особистих справ та підготовку. Також від 2024 року заброньовано всіх працівників Нацполіції України.

Щодо органів держвлади та місцевого самоврядування: там можуть бути заброньовані лише керівники цих організацій. Щодо держслужбовців категорій "Б" та "В", то серед них може бути заброньовано до 50% осіб. А от кому таки нардепи зробили справжній подарунок – так це собі, звичайно. Бо кожний народний депутат зможе забронювати від мобілізації по два своїх помічники. Ще право на бронь мають власники критично важливих підприємств, навіть, якщо вони там не працюють, а тільки володіють ними.

Демобілізація

А от норма про демобілізацію після 36 місяців військової служби була виключена з нового закону. Зараз у Кабінеті міністрів працюють над окремим документом, який буде визначати норми про демобілізацію.

Як вручатимуть повістки

Вручення повісток теж не скасовується. Ба більше, є цікаві нюанси. Нардеп і член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, зазначив, що повістку вручатимуть лише під особистий підпис, як і раніше. А повістка, кинута до поштової скриньки, не вважатиметься належним чином врученою. Хоча, ми зустрічали чоловіків, які саме у такий спосіб раніше і отримували "листи щастя" від ТЦК.

Має запрацювати електронний кабінет

У парламентському комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки раніше запевнили, що через електронний кабінет призовника або електронною поштою вручення повісток не передбачено. Тоді, що ж буде цьому в електронному кабінеті, який має запрацювати від 18 травня 2024 року? Планується, що через нього можна отримувати різні документи та подавати заяву на набуття статусу УБД.

Покарання за порушення мобілізації

Є й інші зміни в мобілізаційних процесах, які починають діяти від 18 травня 2024 року. Наприклад, якщо повістка вручена за всіма правилами, але ви з певних причин проігнорували її і не повідомили ТЦК про причини неприбуття, або так і не оновили свої дані, одним словом порушили закон про мобілізацію – доведеться відповідати. І тут на допомогу ТЦК приходить поліція, бо військкоми можуть звернутися до правоохоронців з запитом щодо адміністративного затримання та доправлення такого порушника до військкомату.

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Якщо протягом п'яти днів поліції не вдалося розшукати та доправити військовозобов’язаного, ТЦК надсилає рекомендованим листом такій особі вимогу з’явитися до військкомату. Вимога вважається врученою від моменту, коли працівник пошти ставить підпис про одержання адресатом, або – позначку про те, що адресат відмовився одержувати документ, або ж його неможливо вручити за місцем реєстрації. Що може бути далі, пояснюють юристи.

"У разі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів від дня вручення вимоги ТЦК СП не виконав, щодо порушника застосовуються заходи впливу у вигляді позбавлення права керування автомобілем на строк до виконання вимоги ТЦК СП".

Як стимулюватимуть йти до ТЦК?

Мобілізація в Україні в 2024 році має ще деякі сюрпризи. Від 18 травня поліція та представники ТЦК отримали право вимагати у чоловіків віком 18-60 років військово-облікові документи разом із документами, що посвідчують особу. Тобто на період воєнного стану громадяни повинні мати з собою військовий квиток. Крім того, поліція та представники ТЦК зможуть фіксувати цю процедуру на відео. Представник Генерального штабу Збройних Сил України, полковник Юрій Глущенко розповів, що працівники військкомату за допомогою єдиного державного реєстру зможуть перевіряти, чи оновив військовозобов'язаний свої дані.

Всі "обмежено придатні" – знову на ВЛК

Оновити свої дані і знову пройти ВЛК потрібно буде усім, хто має статус "обмежено придатного", адже тепер є лише два поняття: придатний та непридатний.

Військовозобов’язаних можуть визначити "придатними" ще за кількома критеріями: придатний за окремими спеціальностями (наприклад, сюди належать кандидати на вступ до вищих військових навчальних закладів) та придатний для виконання специфічних завдань.

Непридатними військовозобов’язаних також можуть визнати, однак з певними уточненнями: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку; тимчасово непридатні, які потребують лікування та непридатні до військової служби з переоглядом через шість місяців.

І якщо раніше військовим медикам не було на що спиратися у визначенні придатності чи непридатності людини до служби, то наразі Міноборони оприлюднило список захворювань, з якими можуть мобілізувати. Відповідний наказ Міноборони України від 27 квітня опублікований на сайті Верховної ради.

У додатку із хворобами, станами та фізичними вадами, що визначають ступінь придатності до військової служби чи служби у військовому резерві, йдеться, що громадяни можуть поділятися на кілька категорій. Відповідно до цих категорій військовозобов’язані або підуть на фронт, або будуть служити у тилу. Однак, все у рамках закона та об’єктивно, запевняють у департаменті охорони здоров'я Міністерства оборони України.

Особа не має приходити до ВЛК за власною ініціативою. Направлення на ВЛК має надати відповідний орган чи особа.

Також, у чинному законодавстві чітко прописано, що медичні огляди мають тривати не більш ніж 14 днів, у разі додаткових медичних обстежень та рішення ВЛК мають видавати людині під підпис на руки. Встановлено терміни дійсності рішень ВЛК: 5 років у мирні часи та рік – у воєнні.

Також зменшили корупційні ризики, так вважає Володимир Куля з адвокатського об'єднання "Актум". Тепер якщо людину визнають непридатною з виключенням з військового обліку, це рішення повинна затвердити ще одна ВЛК – вища за статусом. Крім того, під час мобілізації в 2024 року з'явилася можливість подавати документи на ВЛК в електронній формі.

З якими хворобами можуть мобілізувати

А тепер давайте перейдемо до хвороб, з якими вас можуть визнати придатними до служби в армії. Цей список вас точно вразить. З туберкульозом, який клінічно вилікуваний – можна служити в ТЦК та частинах забезпечення, а якщо у вас тільки "залишкові явища" після вилікованого туберкульозу, то таких чоловіків взагалі визнають придатними.

З ВІЛ непридатні лише ті, у кого він прогресує. Інші носії вірусу можуть або служити в тилових частинах і ТЦК, або, якщо йдеться про безсимптомні носії – на фронті.

Військовозобов'язані з інфекційними хворобами, що передаються статевим шляхом, є тимчасово непридатними та потребують лікування. По раку – цілком придатні ті, хто має хворобу на стадії стійкої ремісії. З обліку знімуть лише неоперабельних та з метастазами по тілу.

Тих, хто прооперував первинну пухлину або вона у них "повільно прогресуюча", можуть направити на службу в тил. Те саме, якщо у них рак шкіри або нижньої губи.

Люди з тяжкими та помірно вираженими стійкими психічними розладами вважаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

Військовозобов'язані з легкими психічними проявами вважаються придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВНЗ, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. Весь перелік хвороб можна подивитися у документі на сайті Верховної Ради.

Чи мобілізують осіб з інвалідністю

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації особи з інвалідністю відповідно до висновку ВЛК. Вони можуть бути призвані на військову службу тільки за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Чоловіки від 25 до 55 років, які отримали ІІ або ІІІ групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, повинні пройти медичний огляд повторно, щоб підтвердити його висновки.

Однак ця умова не стосується військовослужбовців – тих, хто отримав травми під час участі в бойових діях.

Ба більше, ймовірно, ті особи які мають документи, що підтверджують статус людини з інвалідністю, не повинні йти до ТЦК. Їм має надійти запрошення.

Якщо вам надійде повістка, потрібно прийти до військкомату у зазначений час та мати з собою відповідні документи.

Мобілізація ув’язнених

Є ще одна категорія громадян, яких зможуть мобілізувати – ув'язнені. Володимир Зеленський 17 травня підписав законопроєкт №11079-1, який регулює ці питання. А потенціал ймовірних мобілізованих засуджених достатній – 20 тисяч чоловіків.

Штрафи для ухилянтів

А от на тих, хто має обов'язок оновити дані чи з’явитися до військкомату, але вперто цього не робить, чекає "сюрприз" – драконівські штрафи за порушення мобілізаційного законодавства.

Верховна Рада України 9 травня підтримала у другому читанні, а президент підписав 17 травня 2024 року законопроєкт №1037. Відповідно до документа, який набуває чинності, 18 травня 2024 року, за порушення законодавства про оборону та мобілізацію платити звичайним громадянам доведеться від 17 000 до 25 500 грн, а посадові та юридичні особи "влетять" у ще більшу копієчку – викласти з кишені доведеться вже від 34 000 до 51 000 грн.

Такі суми виписуються у воєнний час, у мирний – в рази менше. Водночас депутат Верховної Ради, голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас повідомив, що за кожне порушення правил військового обліку особа може бути оштрафована окремо.

Заочні штрафи і затримання за порушення

Ще з цікавинок – стають можливими так звані заочні штрафи за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації. Бо тепер необов'язково складати протокол, на підставі якого виноситься ухвала про штраф. Тобто, наразі ТЦК оформлює протокол про притягнення до адміністративної відповідальності, який спрямовується до суду. І вже суд вирішує питання щодо накладення штрафу. Причому під час складання протоколу обов'язкова присутність військовозобов'язаного.

А після того як закон набуде чинності, виписувати штрафи зможуть безпосередньо ТЦК. Чоловіки, які отримали кілька штрафів за ухилення від мобілізації, потім притягуватимуться до кримінальної відповідальності. Таку гучну заяву зробив член оборонного комітету Ради Олександр Федієнко.

Однак, у ВР зареєстрували новий законопроєкт, де замість кримінальної відповідальності за "ухилянство" передбачено штраф до 85 тис грн. Автори пропонують замість позбавлення волі на строк від 3 до 5 років встановити штраф від 51 000 до 85 000 грн або громадські роботи на строк від 160 до 240 годин, або обмеження волі до двох років.

Ба більше, українська влада передбачила термін накладення штрафів – упродовж року від моменту правопорушення. Примітно, що рішення про штрафи ухвалюють суди. Якщо їх не сплатити, інформацію про порушника передадуть до виконавчої служби, дані про нього внесуть до Єдиного реєстру боржників, пояснює адвокат Микола Максимов.

Також новим законом про мобілізацію "передбачено рішення суду без апеляції".

Ба більше, порушників військового обліку та мобілізації під час дії особливого періоду можуть затримати на три години для складання протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи або з’ясування обставин правопорушення затримати можуть – до трьох діб.

Ухилянтів каратимуть не лише штрафами. Військовозобов’язаних чоловіків, які порушать правила мобілізації, позбавлятимуть прав керування транспортними засобами. Також у законі передбачена і мобілізація самих транспортних засобів. У Міноборони розповіли, як працюватиме вилучення авто у населення на користь ЗСУ від 18 травня. Так, вилучити можуть лише транспорт, який підходить для військових потреб у власників двох і більше транспортних засобів.

У депутатів забиратимуть авто

Мобілізація авто стосуватиметься і нардепів. Таку думку висловила виданню "Телеграф" адвокатка Тетяна Книш. Вона пояснила, що у законі про мобілізацію використовується слово "громадяни", коли говорять про тих, у кого можуть мобілізувати авто. Тому народні обранці підпадають під дію цієї норми, попри недоторканність.

Економічне бронювання

Мобілізація в Україні в 2024 році дійсно одна з найгарячіших тем. І наразі дискусія точиться про ще один момент – економічне бронювання. Принцип простий – воюй або плати. Стало відомо, що Оборонний комітет Верховної Ради розглядає дві моделі економічного бронювання в Україні. Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу в парламенті.

Водночас він додав, що друга модель – квота для компаній на бронювання, у рамках якої за кожного заброньованного працівника сплачується окремий податок, рівноцінний мінімальній зарплаті військовослужбовця щомісяця. До прикладу, він навів людей, котрі працюють у медіа: керівник може забронювати 10% своїх співробітників, однак щомісяця має сплачувати за кожного з них мінімальну заробітну плату військового - 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Мережі повідомили про "посилення ТЦК" в одній з областей: що кажуть у військкоматі.

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