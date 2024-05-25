Де, як і до коли треба оновити облікові дані.

В Україні від 18 травня вступив в силу закон про мобілізацію. ТЦК, ЦНАП чи застосунок "Резерв+" – три способи, як можна оновити дані військовозобов’язаним. Зробити це потрібно усім українським чоловікам віком від 18 до 60 років до 16 липня 2024 року. Якщо цього не зробити – ви автоматично стаєте ухилянтом і платите чималі штрафи.

Який алгоритм оновлення даних у ТЦК, ЦНАП чи застосунку "Резерв+" – в ексклюзиві ТСН.ua. розповіла Вікторія Панченко.

Усі військовозобов'язані мають оновити облікові дані до 16 липня 2024 року. Відповідно до законодавства, є три способи: ТЦК та СП, ЦНАП, мобільний застосунок "Резерв+".

Оновлення даних у ТЦК

Почнемо з військкоматів. Для оновлення даних у ТЦК військовозобов’язані чоловіки повинні мати при собі такі документи: паспорт громадянина України; ідентифікаційний код; військовий квиток або тимчасове посвідчення; медичні документи; довідку про освіту; водійське посвідчення – необхідне тільки у разі служби водієм.

Якщо особа має право на відстрочку від мобілізації, то при собі необхідно мати документи, які підтверджують цей факт. Це можуть бути документи, що підтверджують склад сім’ї, наявність дітей або опіку над особами з інвалідністю. Також необхідно підготувати медичні документи.

Військово-лікарська комісія має доступ до системи Helsi, тож лікарі мають дані про стан здоров’я військовозобов’язаних осіб. Але якщо у людини є довідки, які не занесені до бази, то необхідно взяти їх з собою. При наявності інвалідності потрібно мати відповідну довідку. Однак, як виявилося потрапити до ТЦК не так вже й просто. Інколи, чоловіки займають чергу до військкомату ще від ночі.

Електронна черга до ТЦК

Через черги до ТЦК Міноборони запустило новий сервіс – електронна чергу. Попередній запис вже можливий у 19 ТЦК – тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького. Очікується підключення інших. Однак і тут є свої технічні і не тільки проблеми.

"Кольорова черга" до військкоматів

Якщо вам таки доведеться стояти у живій черзі, то тут теж є свої нюанси. Черги до ТЦК та ВЛК розділені на кольори.

"Червона" – на медкомісію, ті, хто йдуть туди вперше, доносять результати аналізів, або йдуть за направленням, або ж вже прийшли за висновком.

"Зелена" – для призовників від 17 до 25, які ще не проходили військову службу або ж прийшли за приписним посвідченням.

"Синя" – для рядових, солдатів, сержантів і старшин, які можуть прийти як на медкомісію, так і на звірку даних.

"Жовта" черга – для офіцерів.

"Чорна" – це вже мобілізація, які прийшли по повістці, мають призов при мобілізації, за розпорядженням від підприємств або ж ті, хто захотіли вступити до лав армії добровільно.

Ну й як раніше – запис відбувається на листочку, але чоловіки ж кажуть, цю процедуру давно могли б спростити і нарешті напрацювати механізм електронної черги, бо її ніби й ввели, але по факту це наразі не працює.

Чому в ТЦК так повільно приймають людей?

Водночас у самому ТЦК не без проблем, їм також вимикають світло, відтак прийомання громадян фактично зупиняється, бо може не працювати техніка. Теж саме, зрозуміло, і під час повітряної тривоги.

Оновлення даних через ЦНАП

Дуже схожий алгоритм дій, якщо ви оберете спосіб оновлення даних через ЦНАП. Тут вас приймуть навіть якщо ви не маєте військового квитка, багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК.

Із собою обов’язково треба мати телефон, паспорт та ІПН, а також всі необхідні документи, що і при оновленні даних через ТЦК. Прийшовши до ЦНАПу військовозобов’язаний заповнює анкету, надає актуальні документи, адміністратор допоможе поновити дані в особистому кабінеті. Варто пам’ятати, що адміністратор повинен надати виписку про оновлення даних, засвідчену підписом та печаткою ЦНАП.

Оновлення даних через "Резерв+"

Ну а якщо ви не прихильник черг, тоді можете скористатися застосунком "Резерв+". У ньому кожен військовозобов’язаний зможе оперативно оновити дані та отримати доступ до інформації у реєстрі "Оберіг".

Для реєстрації достатньо авторизуватись за допомогою BankID. Далі по черзі з'являться поля для підтвердження чи оновлення даних. Пропонується номер телефону – якщо він актуальний, натискаємо підтвердження, якщо ні – вводимо новий. Те ж саме з електронною поштою та місцем проживання.

Після того, як усі дані буде підтверджено чи оновлено, – законний обов'язок виконано.

Далі з реєстру "Оберіг" підвантажаться дані та можна буде подивитися, що держава знає про вас. У застосунку "Резерв+" також має з'явитися QR-код, відсканувавши який, представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста. Такий QR-код стане електронним замінником військового квитка.

Користування застосунком "Резерв+" не є обов’язковим. Однак, кабінет буде автоматично створений для кожного військовозобов’язаного. Обов'язком є оновлення даних військовозобов’язаного загалом. Це можна робити як онлайн так і офлайн.

Застосунок "Резерв+" вже запрацював в усьому світі. Тож всі військовозобов'язані українські чоловіки, які наразі перебувають за кордоном, також можуть оновити дані.

Українцям, які зіткнулися з проблемами в "Резерв+", наприклад, якщо персональні дані не відповідають дійсності, у Міноборони радять звернутися до сервісного центру підтримки застосунку. Також можна звернутися до ТЦК чи ЦНАПу.

"Резерв+" – не дорівнює ТЦК

Однак, застосунок "Резерв+" не стане повноцінним ТЦК у смартфоні. Стати на облік через застосунок або отримати бронювання – не можна. Також через додаток не надсилатимуться повістки для явки до

військкомату та на медичну комісію.

Як і раніше, повістка має вручатися особисто і під підпис. Чоловіки про це знають, тому одразу йдуть до ТЦК.

Повістки ніхто не відміняв

Розсилати "листи щастя" почнуть від 18 липня, коли мине 60 днів, наданих на оновлення військово-облікових даних. Під такою повісткою не буде потрібен підпис громадянина. Для того, аби прийти до ТЦК по цій повістці, громадянину дається 14 днів. Якщо цього не зробити, то можна отримати заочний штраф.

Після кількох штрафів є ризики відкриття кримінальної справи та подання в розшук.

Хто, де та коли може вручати повістки

Кабмін у своїй постанові щодо мобілізації прописав, хто, де і як може вручати "листи щастя". Документ можуть вручати цілодобово за місцем проживання, за місцем роботи, місцем навчання, у громадських місцях, місцях масового скупчення людей, у ТЦК, на блокпостах і пунктах пропуску через кордон. Про це повідомив і речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

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Нагадаємо, роботодавців можуть покарати за порушення мобілізації.

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