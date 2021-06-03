Закон про олігархів: хто може потрапити до списку і чи справді це їм чимось загрожує

Нині проєкт передбачає створення реєстру олігархів, куди впливових багатіїв включатимуть на підставі рішення Радбезу

Президент Зеленський відправив закон про олігархів до Ради і на офіційному парламентському сайті вже з’явився текст документа. Закон жваво обговорюють у кулуарах Верховної ради. Народні депутати від "Слуги народу" кажуть, що це лише початок шляху. А от критики документа вважають, що він навряд чи обмежить вплив олігархів на політику.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Коли документ нарешті побачили, він багатьох відверто розчарував. Навіть наближені до Офісу президента депутати кажуть: прогалин там не бракує, доведеться їх заповнювати під час розгляду у ВР.

Нині проєкт передбачає створення реєстру олігархів, куди впливових багатіїв включатимуть на підставі рішення Радбезу - органу, який напряму контролює президент. Визначено, за якими критеріями можна вважати олігархом. Це не просто власник великих статків: під визначення олігарх підпадають люди, які окрім мільйонів мають ще вплив на медіа та політику. В РНБО раніше назвали 13 осіб, які можуть отримати такий статус.

Сьогодні спікер Дмитро Разумков, який саме входить до Радбезу, акуратно натякає: краще не давати РНБО таких повноважень. Адже найвищі посадовці в Україні нерідко самі і є олігархами, або їхніми ставлениками. «В РНБО виникає конфлікт інтересів. Тому що і голова РНБО - президент і інші посадові особи, вони входять до РНБО і якщо ми кажемо гіпотетично, що є якийсь голова ВР, який пов'язаний з олігархами, або прем'єр-міністр, то навряд чи він буде підтримувати ідею включення такої особи до списку», - каже Разумков.

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Судячи з тексту проєкту, головна мета закону - обмежити вплив олігархів на політику та вибори, забравши у них контроль над медіа. І ось тут, кажуть критики закону, найбільше абсурду.

«Там написано - друковане ЗМІ. Тобто власник районної газети - олігарх? В мене YouTube-канал на 296 тис підписників, це більше, ніж будь-який регіональний канал - це ЗМІ?», - розмірковує депутат Олексій Гончаренко.

В теорії закон має спонукати олігархів продати підконтрольні медіа-ресурси. Кому - також регулюється, переписати телеканал на тещу чи кота не вийде. Однак ефективність цих норм все одно викликає сумніви. Адже чому олігархів має злякати факт перебування в реєстрі, поки що не дуже зрозуміло.

«Сам по собі факт перебування олігархів в реєстрі говорить про те, що до нього будуть посилені заходи державного фінансового моніторингу і заходи з боку спецслужб» , - розповідає Данило Гетьманцев.

А ще олігархам буде заборонено фінансувати політичні партії. Ця норма вже викликає насмішки, бо це і так зазвичай робиться чорним кешем, або через підставних осіб.

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«Продавці шаурми фінансували партії, касири супермаркетів, безхатьки часто фінансують. Щоб олігарх вніс своєю рукою внесок в партію, то такого не бачив», - переконує Ярослав Железняк.

В президентській фракції пояснюють: закон - рамковий, він визначає самі основи. За ним з'являться наступні. Зокрема, закон, який регулюватиме лобізм, монополізм та діяльність політичних партій.

«З комунікації з Офісом президента зрозуміло, що будуть подальші зміни в антимонопольне законодавство, закон про політпартії», - запевняє Євгенія Кравчук.

Топпосадовців, які контактують з олігархами, хочуть зобов'язати повідомляти про це. Журналісти не раз помічали, як такі посиденьки збігались з дуже неоднозначними рішеннями керівників держави.

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