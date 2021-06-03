Закон про олігархів: що зміниться, якщо багатіїв записати в спеціальний реєстр

Судячи з тексту проєкту, головна мета закону - обмежити вплив олігархів на політику та вибори, забравши в них контроль над медіа.

Президент Зеленський направив закон про олігархів в Раду і на офіційному парламентському сайті вже з'явився текст документа. Народні депутати від "Слуги народу" кажуть, що це лише початок шляху. А от критики документа вважають, що він навряд чи обмежить вплив олігархів на політику.

Про те, що зміниться, якщо олігархів записати в спеціальний реєстр - 3 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Багато розмов було про анонсований президентом закон про олігархів. Коли документ нарешті побачили, він багатьох відверто розчарував. Навіть наближені до Офісу президента депутати кажуть: прогалин там не бракує, доведеться їх заповнювати під час розгляду у ВР.

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Нині проект передбачає створення реєстру олігархів, куди впливових багатіїв включатимуть на підставі рішення Радбезу - органу, який напряму контролює президент. Визначено, за якими критеріями можна вважати олігархом. Це не просто власник великих статків: під визначення олігарх підпадають люди, які окрім мільйонів мають ще вплив на медіа та політику. В РНБО раніше назвали 13 осіб, які можуть отримати такий статус. Сьогодні спікер Дмитро Разумков, який входить до Радбезу, акуратно натякає: краще не давати РНБО таких повноважень. Адже найвищі посадовці в Україні нерідко - самі і є олігархами або їхніми ставлениками.

"В РНБО виникає конфлікт інтересів Тому що і голова Верховної ради, і президент, і інші посадові особи - вони входять до РНБО. І якщо ми кажемо гіпотетично, що є якийсь голова ВР, який пов'язаний з олігархами, або прем'єр-міністр, то навряд чи він буде підтримувати ідею включення такої особи до списку", - зазначив Разумков.

Судячи з тексту проєкту, головна мета закону - обмежити вплив олігархів на політику та вибори, забравши в них контроль над медіа. І ось тут, кажуть критики закону, найбільше абсурду.

"Там написано - друковане ЗМІ. Районна газета, тобто власник районної газети - олігарх? В мене ютуб-канал на 296 тис підписників, це більше, ніж будь-який регіональний канал - це ЗМІ?, - цікавиться нардеп Олексій Гончаренко.

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В теорії закон має спонукати олігархів продати підконтрольні медіа-ресурси. Кому - також регулюється, переписати телеканал на тещу чи кота не вийде. Однак ефективність цих норм все одно викликає сумніви. Адже, чому олігархів має злякати факт перебування в реєстрі, поки що не дуже зрозуміло.

"Сам по собі факт перебування олігархів в реєстрі говорить про те, що до нього будуть посилені заходи державного фінансового моніторингу і заходи з боку спецслужб", - зазначив очільник Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Данило Гетманцев.

А ще олігархам буде заборонено фінансувати політичні партії. Ця норма вже викликає насмішки, бо це і так зазвичай робиться чорним кешем або через підставних осіб.

Новини України: закон від Зеленського – чи зменшить він вплив олігархії на політику

В президентській фракції пояснюють: закон - рамковий, він визначає самі основи. За ним з'являться наступні. Зокрема, закон, який регулюватиме лобізм, монополізм та діяльність політичних партій.

Топ-посадовців, які контактують з олігархами, хочуть зобов'язати повідомляти про це. Журналісти не раз помічали, як такі посиденьки збігались з дуже неоднозначними рішеннями керівників держави.

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