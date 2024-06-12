Законний "відкуп" від мобілізації: як працюватиме економічне бронювання та скільки коштуватиме

Бізнес, який буде сплачувати підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць, отримаю можливість броні працівника.
У середу, 12 червня, у Верховні Раді зареєстрували законопроєкт про економічне бронювання, попри те, що думки суспільства та влади неоднозначні щодо цього питання.
Що передбачає законопроєкт про економічне бронювання, скільки коштуватиме ця послуга і для кого буде доступна - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Як працюватиме економічне бронювання та скільки коштуватиме законний "відкуп" від армії
Один із авторів законопроєкту, нардеп Дмитро Наталуха повідомив, що минулого тижня у Раді зареєстрували проєкт Закону №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", у якому, зокрема, заклали концепцію "економічного бронювання".
Як вона працюватиме:
- Кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника — має можливість його забронювати.
- Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками.
- Бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року.
- Відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроекті №11332 "щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних".
У Раді розглядають альтернативні законопроєкти
Також Наталуха повідомив, що у парламенті скоро подадуть два альтернативних законопроєкти, які включатимуть:
- модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тис грн,
- також змішану модель — 35 тис грн зарплати для найманого працівника, 20 тис грн військового збору для ФОП.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Війна для бідних? "Економічне бронювання" від мобілізації
"Щоб ми не ділили на бідних і багатих": Завітневич - про економічне бронювання
Глова комітету Ради з питань з нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич вважає, що економічне бронювання сприятиме наповненню оборонного бюджету країни.
"Суспільство розкололося. Щоб ми не ділили на бідних і багатих, вибачте. Але все одно якийсь баланс ми будемо шукати, тому що, ще раз повторюсь, фронту без тилу не буває, і тилу без фронту не буде. Без нашої економіки, без податків не буде, за що фінансувати фронт. В якомусь вигляді, я думаю, воно (економічне бронювання - ред.) точно буде", - сказав він в інтерв'ю BBC Україна.
Коли може бути запроваджене економічне бронюванння: думка Веніславського
Напередодні член комітету Верховної ради (ВР) з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна зауважив, шо наразі питання щодо економічного бронювання розглядається, втім напрацьованих алгоритмів поки що немає.
"Питання щодо економічного бронювання розглядається. Воно з точки зору багатьох представників виконавчої влади є актуальним, але якихось вже напрацьованих алгоритмів, які б нам дозволили сказати, що воно буде запроваджено, наразі немає", - заявив Веніславський.
За його словами, через чуттєвість цього питання у суспільстві, ймовірно, економічне бронювання не буде введено в короткостроковій перспективі.
"Наприклад, як я вже неодноразово говорив, на мою думку, це може не відповідати Конституції України, тому що буде порушено принцип рівності. Наші колеги з комітету економічного розвитку вважають, що це потрібно, тому що економіка потребує підтримки", - пояснив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
Питання "економічного бронювання" не є пріоритетним для уряду та ОП - ЗМІ
Видання РБК-Україна, посилаючись на поінформовані джерела у владі, стверджує, що ані в уряді, ані в Офісі президента наразі не розглядають питання "економічного бронювання" як пріоритетне.
Там пояснили, що через ризики соціальної напруги, зокрема серед військових та їхніх родин, було вирішено відкласти це питання, принаймні, на кілька місяців.
"Всі розуміють, що цей крок правильний для економіки та бюджету країни. Але зараз не найкращий час створювати ще один подразник, який буде ділити суспільство на умовно багатих та бідних. У зручний момент до цього питання можуть повернутися, але не найближчим часом", - сказав інформований співрозмовник видання.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про тіньові схеми та чи буде законне економічне бронювання на противагу.
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