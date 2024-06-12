Законний "відкуп" від мобілізації: як працюватиме економічне бронювання та скільки коштуватиме

Бізнес, який буде сплачувати підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць, отримаю можливість броні працівника.

У середу, 12 червня, у Верховні Раді зареєстрували законопроєкт про економічне бронювання, попри те, що думки суспільства та влади неоднозначні щодо цього питання.

Що передбачає законопроєкт про економічне бронювання, скільки коштуватиме ця послуга і для кого буде доступна - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Як працюватиме економічне бронювання та скільки коштуватиме законний "відкуп" від армії

Один із авторів законопроєкту, нардеп Дмитро Наталуха повідомив, що минулого тижня у Раді зареєстрували проєкт Закону №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", у якому, зокрема, заклали концепцію "економічного бронювання".

Як вона працюватиме:

Кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника — має можливість його забронювати.

Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками.

Бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року.

Відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроекті №11332 "щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних".

У Раді розглядають альтернативні законопроєкти

Також Наталуха повідомив, що у парламенті скоро подадуть два альтернативних законопроєкти, які включатимуть:

модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тис грн,

також змішану модель — 35 тис грн зарплати для найманого працівника, 20 тис грн військового збору для ФОП.

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