Законопроєкт про авто без мита для учасників бойових дій мають доопрацювати: що планують змінити

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволяє учасникам бойових дій ввезти авто без мита, зазначають кореспонденти ТСН.

За ним - до чинного податкового та митного кодексів внесуть зміни. Учасникам бойових дій, від початку повномасштабного вторгнення, а також цивільним, які втратили свою машину через агресію росіян - дозволять ввезти авто з-за кордону без мита. Щоб рішення, яке покликане допомогти захисникам та постраждалим від війни, не перетворилося на чергову схему аферистів - законодавці прописали кілька правил.

Наприклад, автомобіль має бути зареєстрований на того, хто його купує. До того ж, власнику на три роки заборонять продавати придбане авто. Збути машину за дорученням - також не можна. Крім того, керувати транспортним засобом дозволено буде лише власнику.

Всі ці умови, на думку автоекспертів, можуть стати підставою для того, аби законопроєкт відправили на доопрацювання. Бо ж в тому вигляді, у якому законопроєкт існує нині, правоохоронці зможуть швидко зобов'язати власника повністю сплатити мито, без надання нової пільги.

“Виникла ідея дозволити найвідважнішим українцям ввозити автомобілі без сплати в'їзного мита. Є різні думки довкола законопроєкту, аби не почали знову користуватися всі, поки учасники бойових дій воюють за перемогу. Тому в законопроєкті вже поставлені певні запобіжники. Одначе, можливо у першому читанні, якби ми прийняли цей законопроект, колеги інші додадуть ще якісь додаткові запобіжники”, - каже нардеп павло Бакунець.

Нагадаємо, що за перші 10 днів липня, після повернення довоєнних податків, ціни на пальне на заправках у середньому зросли на 3–3,45 грн/л. Проте на цьому підвищення вартості ще не завершилося.

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