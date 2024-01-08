Скандальний законопроєкт про мобілізацію: чи готуватися до "фінансових репресії" та примусового повернення чоловіків з-за кордону

До Верховної Ради внесли новий законопроєкт про мобілізацію та військовий облік.

Наприкінці грудня 2023 року Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт № 10378 про зміну правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Серед найсуперечливіших пунктів законопроєкту про мобілізацію №10378, які викликали найбільше обговорень і критики, – обмеження прав осіб, які уникають призову (блокування банківських рахунків, обмеження права розпоряджатися рухомим і нерухомим майном), запровадження електронних повісток та скасування відстрочки для осіб з інвалідністю ІІІ групи.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію порушує Конституцію. Зокрема, документ обмежує права людини.

Як уточнив Лубінець, йдеться про низку обмежень, як от заборона на операції з нерухомістю, керування особистим транспортом, використання грошових коштів. А це пряма норма Конституції: людина не може бути обмежена у своїх правах.

"Це прямо суперечитиме Конституції. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені нескінченно…. Ми не можемо дійти до того самого стану, що воюючи проти Російської Федерації, перетворимося на щось, схоже на Російську Федерацію, коли в нас не діятимуть ні закони, ні норми, а Конституція перетвориться просто на папірець", – підсумував уповноважений Верховної Ради з прав людини", – наголосив омбудсмен.

ТСН.ua проаналізував, які статті можуть не увійти до нового законопроєкту.

Чи змінять законопроєкт про мобілізацію – що кажуть у комітеті з нацбезпеки

У вівторок, 9 січня, відбудеться голосування в комітеті, яке визначить подальшу долю нового законопроєкту про мобілізацію.

Секретар комітету з нацбезпеки Верховної Ради Роман Костенко заявив, що після опрацювання в парламенті законопроєкт про мобілізацію буде "змінений досить суттєво".

За його словами, законопроєкт може бути повернений уряду на доопрацювання через голосування в залі або ж проголосований в першому читанні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Законопроєкт про мобілізацію суперечить Конституції! | Омбудсмен Дмитро Лубінець

Костенко зазначив, що перед першим голосуванням доопрацьовувати будуть все – від технічних, юридичних моментів і закінчуючи концептуально тими нормами, які туди вкладені, і пояснити їх не можуть.

Костенко уточнив, що може бути три варіанти подальшого просування розгляду законопроєкту:

голосування в першому читанні в сесійній залі і доопрацювання до другого читання на рівні комітету,

напрацювання в комітеті свого варіанту до першого читання,

голосування за направлення поданого законопроєкту на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи, тобто Кабінету міністрів.

Нардеп додав, що Міністерство оборони підтримує саме перший варіант і наполягає на оперативному ухваленні рішення.

Чи будуть у законі "фінансові репресії" для військовозобов'язаних

Голова Національного банку України Андрій Пишний зазначив, що питання мобілізації не входить в зону компетенції НБУ, проте Нацбанк братиме участь у дискусії.

"Якщо буде потреба (а вона, скоріш за все, виникне, тому що законопроєкт дійсно містить деякі пункти), ми візьмемо участь в дискусії і ця дискусія буде, як завжди, аргументованою, достатньо глибокою і, я переконаний, виведе нас на оптимальний варіант рішення і формулювань законопроєкту", – зазначив Пишний.

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Проте 8 січня заступниця Пишного Катерина Рожкова заявила, що в рамках того законодавчого поля, що існує на сьогодні в Україні, фінансово обмежити осіб, які ухиляються від мобілізації, не можна.

За її словами, інформація щодо кожної конкретної особи, яка є в банках, може розкриватися лише в окремих випадках, в більшості випадків — за рішенням суду.

Рожкова також висловила сподівання, що до фінансового обмеження ситуація в країні не дійде.

Як писав Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, військовозобов'язаним українцям не блокуватимуть банківські картки за неявку до ТЦК. Інформація про потенційне обмеження доступу, яку розповсюдили раніше, є фейковою.

Які пункти можуть прибрати із нового законопроєкту

Заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук відзначила, що робочі групи напрацьовуватимуть більш компромісний варіант нового законопроєкту про мобілізацію, який би дозволив проголосувати його в сесійній залі.

"Є певні занепокоєння, щоб не було певних корупційних норм. Наприклад, норма про те, що військкоми можуть самі вносити, самі вирішувати, кого забрати з так званого списку боржників. Знову таки, ці всі дії мають бути у зрозумілий і справедливий спосіб", – розповіла Кравчук.

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Ймовірно, із законопроєкту можуть прибрати розкритиковані Дмитром Лубінцем пункти про заборону для ухилянтів на операції з нерухомістю, керування авто, використання коштів.

Депутатка також повідомила, що була дискусія про скасування відстрочки для людей з інвалідністю ІІІ групи.

"Зрозуміло, що ми маємо довіряти рішенням МСЕК. Є підозри, що деякі комісії видавали рішення по групі інвалідності в корупційний спосіб. Але це не означає, що люди, які мають проблеми зі здоров'ям, мають підпадати під підозру. По цих питаннях ми ще будемо консультуватися з профільним комітетом з питань здоров'я нації, з МОЗ. Очевидно, що це буде одна з дискусійних норм", – розповіла представниця "Слуги народу".

Чи мобілізовуватимуть українців за кордоном

Заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв зазначив, що при розробці проєкту закону про мобілізацію розглядається питання залучення до армії українських чоловіків, які перебувають за кордоном.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Законопроєкт про мобілізацію. Стефанчук прокоментував пункт "повернення чоловіків з-за кордону"!

Водночас, за його словами, щодо цієї категорії українців "більше питань поки що, ніж відповідей".

"На жаль, нам потрібно поповнювати наші війська. Але поповнювати не на будь-яких умовах. Бо поповнення війська - це десь втрата економіки. ... Наша задача - щоб це був збалансований законопроект, не репресивний. Так, там мають бути десь репресивні заходи, але більше мотиваційних заходів, які будуть мотивувати людей і які не будуть впливати знову ж таки на економіку", - сказав Чернєв.

Скандальні пункти законопроєкту про мобілізацію

повістки через електронний кабінет призовника та електронну пошту;

скасування відстрочки (та можлива мобілізація) для людей з інвалідністю ІІІ групи;

покарання для ухилянтів: заборона на проведення операцій з рухомим і нерухомим майном, обмеження у праві керувати транспортом та отримання водійського посвідчення, обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями, відмова в підписанні кредитних договорів, зупинка отримання пільг і послуг від держави;

припинення надання консульских послуг в українських дипустановах за кордоном у разі відсутності військово-облікових документів;

кримінальна відповідальність за відмову проходити ВЛК.

Яким буде фінальний проєкт про мобілізацію

Голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич зазначив, що окремі норми законопроєкту про мобілізацію зазнають суттєвих змін.

За його словами, у Комітеті тривають активні дискусії щодо законопроєкту. Обговорення проходить разом із представниками ЗСУ та Міністерства оборони, зокрема у ньому брали участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Законопроєкт про мобілізацію: влада шукатиме "компроміси"! Деталі від Євгенії Кравчук

"Зараз головне завдання знайти баланс між конституційними правами та необхідними заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують. Також необхідно врахувати можливості економіки. Є вкрай складні питання фінансового забезпечення мобілізаційних заходів, джерел покриття потреб", - наголосив Завітневич.

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