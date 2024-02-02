Законопроєкт про мобілізацію: кого призиватимуть і як відбуватиметься демобілізація

Кабмін з другої спроби вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію. Наразі і досі тривають дискусії щодо його впровадження.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію

У грудні 2023 року Зеленський вперше заговорив про потребу мобілізації. Адже для подальшої боротьби із агресором потрібні ресурси. Насамперед - людські. І про це йому, президенту, постійно доповідають головнокомандувач та військові.

"Вони звернулися щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіциту. І їхній погляд був на Ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей", - говорив Зеленський.

Вже за кілька днів - перед Новим Роком Кабмін вносить до Ради проект закону про посилення мобілізації. Його українці називають жорсткими, тими, які суперечать Конституції і нібито зовсім обмежують права свободи українців.

11 січня парламент повертає проект Кабміну на доопрацювання. Головна причина - мовою депутатів "не написаний нормально закон".

Водночас з оборонного комітету лунають заяви - нова редакція проекту, з урахуванням всіх пропозицій, вже готова.

"Мобілізація має продовжуватися - ми маємо збалансувати проект", - каже заступник комітету Єгор Чернеев.

Конфіскація майна ухилянтів

Ще в грудні було прописано, якщо ТЦК викликає, а людина не з’являється – то його будуть карати: можуть одразу внести в реєстр боржників, блокувати картки, забирати автомобіль, водійське посвідчення чи арештувати майно.

Втім за якою процедурою це буде відбуватися? Кабмін роз'ясняє уже в оновленій версії: між ТЦК і військовозобов'язаним з’явиться суд - він і буде розбиратися які та чи взагалі заслуговує на обмеження ухилянт.

Що відомо про мобілізацію людей з інвалідністю

Скасувати відстрочку для людей з інвалідністю - ще одна пропозиція Кабміну, яка минулого разу збурила українців.

Тепер в документі прописано - люди всіх груп інвалідності звільнені від військової служби. Втім, для людей із 2 та 3 груп необхідно буде пройти повторну перевірку. Така ж знадобиться і тим, хто вже мають статус обмежено придатних. Бо після ухвалення закону - ця категорія зникне. Залишиться або придатний, або непридатний.

Повістки онлайн

В Україні мають запустити електронний реєстр призовника. З'явитися він має на базі новоствореного, непублічного реєстру "Оберіг". Реєстрація у ньому буде обов'язковою, а повістка вважатиметься врученою, щойно вона з'явиться в електронному кабінеті.

Окрім того, за розрахунками депутатів, реєстр має допомогти підрахувати реальну кількість військовозобов'язаних в країні.

Відпустки і служба за бажанням

Строкову службу скасують, а замість неї запровадять базову військову підготовку впродовж 5 місяців. А ще - протягом 2-3 місяців після мобілізації всі громадяни будуть повинні проходити обов'язкову військову підготовку.

Звільнені з полону військові отримають додаткові 90 днів відпустки і можуть далі служити виключно за власною згодою.

Демобілізація військових

Демобілізація - ще одна з норм, довкола якої дискутували. Ще в грудні Кабмін запропонував таку можливість після 36 місяців безстрокової служби.

Фракція "Європейська солідарність" наполягала на 18 місяцях. Зрештою, залишили норму про три роки служби. Втім у строки, які визначатиме Ставка Верховного Головнокомандувача.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УСЕ про новий законопроєкт про мобілізацію! Чим він відрізняється від попереднього і коли запрацює?

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують утримувати половину населеного пункту Богданівка на Бахмутському напрямку.

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