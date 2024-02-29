Законопроєкт про мобілізацію: кого відправлять на повторну ВЛК і що буде з призовом студентів

Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки продовжив розгляд законопроєкту про мобілізацію. Сьогодні в комітеті вирішувалося питання щодо поправок у документі стосовно мобілізації аспірантів.

Про деталі розгляду сайту ТСН.ua розповів народний депутат і член оборонного комітету Федір Веніславський.

Аспіранти можуть видихати

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"На засіданні комітету вирішили, що прибираємо поділ аспірантів на контрактну та бюджетну форми навчання. Всі однаково матимуть право на відстрочку від мобілізації. А Міністерство освіти має розробити механізми для перевірки, а саме: чи дійсно людина здобуває науковий ступінь, чи вона використовує науку для ухилення від мобілізації. Ці питання має контролювати міністерство", – розповів сайту ТСН.ua Федір Веніславський.

Друга вища освіта від мобілізації не врятує

Він підкреслює, що право на відстрочку від призову матимуть лише ті здобувачі вищої освіти, які здобувають її в послідовному форматі.

"Тобто спочатку людина здобуває вищу освіту, магістерську та наукову. А ті, хто отримав ступінь бакалавра і знову пішов на бакалавра – права на відстрочку від мобілізації не матимуть. Так само, як і ті, хто маючи вищу освіту одного профілю, вирішив здобувати вищу освіту такого ж рівня але іншого профілю. Це не буде підставою для відстрочки від мобілізації", – пояснює Федір Веніславський.

Базова військова підготовка для студентів

Він додає, що на засіданні комітету розглянули питання про введення базової військової підготовки для студентів і базової військової служби для громадян віком від 18 до 25 років.

"Тобто всі студенти вищих навчальних закладів мають пройти базову військову підготовку строком до 5 місяців, а ті, хто не навчаються у вищих навчальних закладах, мають пройти базову військову службу, термін якої теж становить до 5 місяців. Якщо особа до 25 років не пройшла ні те, ні інше, тоді вона може бути залучена на військові збори і отримати статус військовозобов’язаного, що стане підставою для мобілізації", – зазначає народний депутат.

Також сьогодні розглядалися питання, пов’язані зі звільненням з військової служби.

"Члени комітету уточнили деякі моменти та прибрали відверті дурниці, які були в законопроєкті. Наприклад, те, що звільнення від військової служби під час воєнного стану можливе, якщо людина була обрана народним депутатом України чи депутатом місцевої ради. Це нісенітниця, бо виборів не може бути в умовах воєнного стану. Це прибрали з законопроєкту", – розповідає Федір Веніславський.

Кого відправлять на повторну ВЛК

Окрім того, члени оборонного комітету підтримали поправку про необхідність проходження повторної військово-лікарської комісії (ВЛК) тим військовозобов’язаним, які в період від 24 лютого 2022 року отримали статус особи з інвалідністю II та III груп. Вони мають пройти повторно відповідну медичну комісію, яка визнає особу такою, що має інвалідність.

"Це стосується осіб, які вперше отримали такий статус після широкомасштабного вторгнення – вони мають повторно пройти МСЕК. Також особи, які були визнані обмежено-придатними, мають повторно пройти ВЛК для того, щоб бути визнаними або придатними, або непридатними до військової служби. Бо такого статусу, як обмежено-придатний, більше не існує", – пояснює Федір Веніславський.

Коли розглянуть у парламенті

Член оборонного комітету додає, що розгляд правок (а їх понад чотири тисячі) до законопроєкту про мобілізацію займе ще щонайбільше один-два тижні.

"Маємо ще попрацювати в комітеті з депутатами, які вносили поправки до законопроєкту. Гадаю, буде реалістичним, якщо у третій декаді березня документ можна буде розглядати у другому читані в парламенті", – підсумовує Федір Веніславський.

Нагадаємо, 7 лютого Рада підтримала в першому читанні проєкт про посилення мобілізації.

Раніше нардеп Федір Веніславський назвав найдискусійніші пункти законопроєкту про мобілізацію.

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