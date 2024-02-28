Законопроєкт про мобілізацію: що чекає на поліцейських і багатодітних батьків

Сьогодні, 28 лютого, комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки продовжив розгляд законопроєкту про мобілізацію, до якого внесли понад чотири тисячі правок.

Про те, що обговорювали на засіданні, ТСН.ua розповів народний депутат та член оборонного комітету Федір Веніславський.

Члени комітету розглядали поправки щодо питань відстрочки від мобілізації та бронювання військовозобов’язаних.

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"На сьогоднішньому засіданні було ухвалено рішення, що працівники Національної поліції України мають бути заброньовані, а не отримувати відстрочку від призову. На засіданні комітету всі його члени дійшли консенсусу, що усі поліцейські в Україні мають стовідсотково бути заброньованими. Тобто у разі звільнення такої людини з лав поліції, він як військовозобов’язаний може бути мобілізованим. Зараз поліцейські перебувають на спеціальному обліку, і після звільнення з поліції не завжди одразу стають на військовий облік", - розповів Федір Веніславський.

Він зазначає, що концепція законопроекту щодо співвідношення бронювання та відстрочки від призову полягає у тому, що на військовому обліку мають перебувати всі громадяни України призовного віку. Це потрібно для того, щоб держава розуміла свій мобілізаційний потенціал, та знала, хто і як підготовлений. А відстрочка залишиться у тих параметрах, як це було раніше.

"Також ми сьогодні підтримали практично всі пропозиції пов’язані з відстрочкою від призову для осіб, які доглядають за інвалідами I та II груп. Також це стосується тих, хто за рішенням лікарів доглядає за людиною, яка потребує постійного догляду. Відстрочка залишиться для усиновителів, опікунів дітей-сиріт, а також батьків, які мають трьох та більше дітей, патронатних вихователів. Тобто для таких категорій ми фактично все залишаємо, як було раніше. Єдине, що змінили – у однієї недієздатної особи може бути лише один опікун, який отримає відстрочку від призову", - зазначив Федір Веніславський.

Щодо відстрочки для викладачів шкіл, технікумів та вищих навчальних закладів, то за словами народного депутата, це питання буде розглядатися завтра за участі представників Міністерства освіти України, сьогодні це питання не розглядали.

Нагадаємо, дата голосування за законопроєкт про мобілізацію залежатиме від того, скільки часу цей документ розглядатимуть у Комітеті ВР з питань національної безпеки та оборони.

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