Законопроєкт про мобілізацію вдарить по економіці: НБУ зробив гучну заяву та заспокоїв українців

Національний банк України прокоментував ТСН.ua статтю “Закон про мобілізацію вдарить по економіці: люди вже виводять депозити, бізнес волає про зміни” і спростував деяку інформацію.

“По-перше, не відповідає дійсності інформація про відтоки коштів клієнтів з банків через законопроєкт про мобілізацію, оскільки динаміка коштів на рахунках населення у банках наприкінці грудня — початку січня має традиційний сезонний компонент. Наприкінці грудня на рахунки спершу надходять значні обсяги виплат, а на початку січня відбуваються відпливи коштів населення із рахунків у банках: використовуються кошти зарплат та бонусів, що отримано та не використано протягом декількох передноворічних та новорічних днів”, — зазначили в НБУ.

Там також додали, що показники 2023-2024 року в цілому повторили цей тренд: “Наразі банківська система зберігає високі запаси ліквідності. З кінця січня 2024 року ми фіксуємо зростання коштів фізичних осіб у гривні, і цей тренд триває у лютому. Більш детально — у свіжому Огляді банківського сектору”.

“По-друге, не відповідає дійсності інформація про те, що “в передчутті того, що після остаточного ухвалення скандального законопроєкту про мобілізацію український бізнес може піти в “тінь” і почне виплачувати зарплати працівникам просто на картки в обхід податків, НБУ запропонував обмежити суми й частоту грошових переказів за реквізитами банківських карток, а також готівкові перекази через термінали самообслуговування”. Національний банк не приймав і не готує рішень стосовно обмеження операцій фізичних осіб. А за відповідним лінком до статті посилання на слова Д. Гетманцева, а не представника НБУ”, — резюмували у Національному банку України.

Нагадаємо, оновлений законопроєкт про мобілізацію, який Верховна Рада вже підтримала в першому читанні, “рознесли” з усіх боків. Невдоволені й пересічні українці, і бізнес, і самі нардепи. Зокрема, недосконалий документ становить загрозу для бізнесу, який врешті може піти в “тінь”, і загалом для економіки держави, яка й так не надто міцно тримається на ногах.

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