Законопроєкт про мобілізацію: Веніславський озвучив, чого точно не буде в документі

У вівторок, 27 лютого, Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки почав розгляд законопроєкту про мобілізацію з понад 4196 правками.

Федір Веніславський, народний депутат та член оборонного Комітету розповів, що сьогодні було розпочато розгляд законодавчих пропозицій, які Комітет за спільним змістом умовно об’єднав у 17 основних блоків.

"Вчора пройшли перші 6 блоків. Завтра продовжимо розгляд", - розповів сайту ТСН.ua народний депутат.

Що відхиляють

За словами Федора Веніславського, членами комітету відхилене питання про електронну повістку та про електронний кабінет військовозобов’язаного.

Федір Веніславський / X (Twitter)

"Стосовно електронних повісток та електронного кабінету – Комітет не буде рекомендувати такі законодавчі нововведення та буде вважати їх відхиленими. По обмеженню інших конституційних прав та свобод, комітет теж буде проти. А саме щодо блокування банківських рахунків та надання консульських послуг", - розповів Федір Веніславський.

Що підтримають

За його словами, точно пройде до законопроєкту – конкретизація повноважень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо участі в мобілізаційних процесах.

"Ми конкретизуємо їх обов’язки, щоб вони не перекладали усе на ТЦК та СП. Також точно пройде правка про необхідність громадян віком від 18 до 60 років носити з собою військово-обліковий документ і пред’являти його працівникам поліції або співробітникам ТЦК та СП. Також члени Комітету підтримали, що цей процес – перевірку документів та вручення повіток, потрібно фіксувати на відеокамеру", - розповів сайту ТСН.ua народний депутат.

Він додає, що сьогодні Комітет буде розглядати питання про відстрочку від призову та бронювання за участю інших представників міністерств та відомств.

Нагадаємо, спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що внесе законопроєкт про мобілізацію на розгляд Верховної Ради, тільки-но його опрацює Комітет з питань нацбезпеки та будуть розглянуті всі правки, яких є чимало.

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