Законопроєкт про мобілізацію: як каратимуть ухилянтів та скільки часу потрібно відслужити у ЗСУ

Верховна Рада вже сьогодні може почати розгляд законопроєкту про мобілізацію.

Сьогодні Верховна Рада має розглянути в першому читанні оновлену редакцію документа про мобілізацію. Саме доопрацьований законопроєкт у парламентському профільному комітеті з нацбезпеки та оборони, називають кращим за попередній. Однак там же зазначають, що суперечливі питання в документі залишаються.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Мар'яни Бухан.

Які є пункти у законі про мобілізацію

Законопроект про мобілізацію і демобілізацію - останні місяці одна з головних тем для розмов і один з найсуперечливіших документів в парламенті.

Першу редакцію законопроекту до Верховної Ради внесли ще 25 грудня. У народних депутатів до документа було стільки запитань і критики, що вже 11 січня Кабінет міністрів законопроект відкликав, аби Міністерство оборони його доопрацювало. І вже за три тижні оновлений законопроект знову передали в Раду.

Головні тези нині такі:

Зменшення призовного віку – з 27 до 25 років.

Особи з інвалідністю усіх груп звільнені від мобілізації.

Електронний кабінет призовника і електронну повістку лишили.

За неявку до ТЦК протягом 10 днів, суд може військовозобов'язаному тимчасово обмежити виїзд з України, або заарештувати банківські рахунки, або - заборонити керувати автомобілем. На ухвалення подібних рішень у суду є 15 днів. Юристи вже кажуть, судова система з таким терміном розгляду справ може не впоратись.

Що викликає суперечки у проєкті закону

Разом з тим навіть оновлений законопроект викликає купу запитань серед народних депутатів та юристів. В профільному комітеті з нацбезпеки та оборони зізнаються: суперечливих моментів в документі достатньо. Наприклад, яким чином працюватиме ідея з електронними повістками: адже досі не всі мають доступ до інтернету чи гаджети. Як бути з тими, хто доглядає найближчих родичів з інвалідністю, або що робити з аспірантами на контракті - в новій редакції документу ці дві категорії військовозобов'язаних викреслили з переліку тих, хто має відстрочку. А ще питання щодо позбавлення права українців отримувати консульські послуги за кордоном.

Коли демобілізовуватимуть військових

Також одним з важливих моментів - є питання демобілізації. Нині йдеться про те, що людину мають звільнити після 36 місяців безперервної служби. Ще місяць дається на подання рапорту про звільнення. Щоправда, остаточне рішення про демобілізацію за Ставкою верховного головнокомандувача.

Скільки часу розглядатимуть нардепи оновлений законопроект - навіть в профільному комітеті зараз не прогнозують. Але перше читання може відбутися вже сьогодні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: За цим законопроєктом стежить вся Україна! Що ж зміниться в мобілізації і демобілізації?

Нагадаємо, 7 лютого Комітет ВРУ з питань оборони підтримав урядовий законопроект щодо посилення мобілізації №10449 та рекомендував ухвалити його у першому читанні.

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