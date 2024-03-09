Законопроєкт про мобілізацію: як можуть покарати тих, хто не оновив дані у ТЦК і СП

Депутати поки до кінця не визначилися з правками до документу.

Громадян, які не оновили своїх даних у ТЦК та СП, можуть тимчасово обмежити у праві керування транспортними засобами. При розгляді правок, це обмеження, народні депутати попередньо вирішили залишити у законопроєкті про мобілізацію.

Обмеження керувати авто ще не затверджене

Але як запевним сайт ТСН.ua народний депутат Федір Веніславський, це поки попереднє рішення, яке ухвалив Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Далі ми ще будемо розглядати законодавчі поправки та голосувати по кожній окремо, тому це поки попереднє рішення щодо обмеження у праві керування автомобілем для ухилянтів. А щодо механізму виявлення таких осіб, то він прописаний у проєкті закону. Там сказано, що у випадку невиконання вимоги заявитися до ТЦК та СП для уточнення даних, представник центру комплектування звертається з адміністративним позовом до суду щодо такої особи. А вже у судовому порядку накладається обмеження на право керування транспортним засобом", - розповідає сайту ТСН.ua Федір Веніславський.

Федір Веніславський / Фото: Верховна Рада України

Він додає, що далі – діє стандартна процедура, яка передбачена законодавством щодо керуванням автомобілем без належних прав. І це не означає, що усіх будуть зупиняти та перевіряти на дорозі.

В той же час, скептики зазначають, що така особа може просто перестати користуватися автомобілем, наприклад, найняти собі водія або користуватися таксі.

"Звичайно, що людина може не користуватися транспортним засобом, ми ж не можемо передбачити усі випадки. Тут вже питання до правоохоронного комітету: яким саме буде механізм у кодексі про адміністративні порушення щодо відсутності права керування – як це перевіряти та як реалізувати", - зазначає Федір Веніславський.

Засуджених візьмуть до війська?

Також попередньо новий законопроєкт про мобілізацію передбачає, що на людей, які мають судимість за вчинення злочину і покарання не пов’язане з перебуванням у місцях позбавлення або обмеження волі, будуть поширенні загальні правила військового обліку – тобто вони зможуть бути мобілізованими.

"Ті громадяни, які перебувають у місцях позбавлення або обмеження волі, за їх добровільною згодою, теж зможуть бути призвані на військову службу під час мобілізації. А вже зміни до кримінального та кримінально-процесуального кодексу мають регламентувати їх правовий статус, після того, як вони будуть звільнені з військової служби по закінченню бойових дій", - каже Федір Веніславський.

Народний депутат додає, що це право не буде стосуватися тих засуджених, які вчинили кримінально-карні діяння пов’язані з злочинами проти основ національної безпеки та статевої свободи людини. Вони точно не отримають такого права.

Нагадаємо, раніше нардеп Федір Веніславський повідомив, що після 24 лютого 2022 року кількість людей з інвалідністю II та III груп дуже зросла. Саме це спонукало нардепів погодити, щоб такі особи повторно пройшли ВЛК. Вони мають підтвердити свою придатність або непридатність до військової служби.

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