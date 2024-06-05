Законопроєкт про військову поліцію, який наробив шуму: скандальні норми та причини його зняття із розгляду

У Раді пояснили, що для ухвалення цього законопроєкту потрібні додаткові консультації.

Минулого тижня у Верховній Раді ініціювали створення в Україні військової поліції, представники якої матимуть законне право на розшук та затримання військовослужбовців і ухилянтів, а уже 5 червня після суспільного розголосу законопроєкт зняли із розгляду.

Що це за нова правоохоронна структура, які скандальні норми передбачав цей законопроєкт і чому його зняли - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Варто зауважити, що на сьогодні в Україні функціонує Військова служба правопорядку в ЗСУ.

Також додамо, що Міністерство оборони підтримує цей законопроєкт та напередодні голосування закликало Раду його ухвалити. В оборонному відомстві заявили, що "цей документ має ключове значення для Збройних сил України, які гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме військова поліція".

Що передбачав законопроєкт: які права матиме військова поліція

Як йдеться у тексті законопроєкту, військова поліція зможе тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць й автодоріг. Крім того, поліція може зупиняти і проводити поверхневу перевірку транспортних засобів, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування авто.

Під час воєнного або надзвичайного стану Військова поліція бере участь у:

боротьбі з ворожими ДРГ на території України;

охороні військових об'єктів, військових містечок та їхнього населення, сприяння його евакуації;

відновленні та підтриманні порядкуй дисципліни у військових частинах;

забезпеченні дотримання особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеженні свободи пересування осіб та руху транспортних засобів тощо (перелік повноважень не є вичерпним).

Військова поліція та її уповноважені посадовці також матимуть право перевіряти документи у військовослужбовців ЗСУ та інших формувань, військовозобов'язаних і резервістів під час проходження ними зборів та інших військовослужбовців і правоохоронців.

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Водночас військова поліція також зможе:

викликати для надання пояснень у справах, що перебувають у її провадженні;

затримувати військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, на гауптвахтах військової поліції.

Скандальні норми, які викликали бурхливу реакцію у суспільстві - затримання ухилянтів і проникнення в житло

Відповідно до пояснювальної записки, військова поліція зможе перевіряти у водіїв документи і проникати до житла, якщо буде така необхідність для встановлення правопорядку. Також під час затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, буде наділена повноваженнями тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту.

"У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури", - йдеться у пункті 11 статті 16 цього законопроєкту.

Цікаво, що повноваження військової поліції розповсюджуються і на значну частину громадян. У тексті проєкту закону вказано, що ця спецполіція має за мету "забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів".

Загалом у нового правоохоронного органу будуть повноваження, що схожі на повноваження Нацполіції, але з певними нюансами.

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Що кажуть юристи про скандальний законопроєкт

Адвокатка Катерина Аніщенко для ТСН.ua звернула увагу, що разом з цим законопроєктом в парламенті розглядається законопроєкт щодо внесення змін до адміністративного та кримінального кодексів.

"Якщо зважати на мету цього законопроєкта щодо запровадження військової поліції, то там мається на увазі те, що вони мають право розшукувати саме військовозобов’язаних. Тобто дезертирів, тих, хто вже порушив вимоги закону, а не ухилянтів, які не прибули та не оновили свої військово-облікові дані. Але з урахуванням того, що на рівні законопроєкту передбачено зміни до адміністративного кодексу, з урахуванням мети створення військової поліції, я можу припустити, що саме військова поліція буде вчиняти оперативно-розшукові дії по відношенню до ухилянтів, які не оновили свої військово-облікові дані, які не стали на військовий облік, які були оголошені в розшук і не з’явились до ТЦК", - сказала вона нам.

Також законопроєктом пропонується легалізувати "доноси" за гроші. Про це йдеться у статті №9.

"Здійснювати співробітництво з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності та конфіденційності цих відносин, матеріально та морально заохочувати осіб, які надають допомогу в попередженні, виявленні, припиненні кримінальних правопорушень", - йдеться у тексті до документа.

Адвокатка Катерина Аніщенко пояснила, що цією нормою "хочуть заохочувати цивільних надавати інформацію відносно правопорушника, дезертира і так далі".

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Як пояснюють зняття із розгляду законопроєкту самі нардепи

У середу, 5 червня, Рада зняла з розгляду законопроєкти №6569-д і 6570-д про створення в Україні військової поліції.

"Зняли з розгляду тижня №6569-д та 6570-д – проєкти законів про військову поліцію. За таке рішення – 278 (голосів депутатів – ред.)", – написав народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк на сторінці у телеграм-каналі.

За його словами, парламентарі повернуться до розгляду цих законопроєктів після проведення додаткових консультацій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чим планує займатися військова поліція.

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