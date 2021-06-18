Закорочення дротів могло стати причиною загорання в київському метро, але там відмовились коментувати

Пообіді про пожежу вже ніщо не нагадує.

Шваброю й ганчіркою гасили пожежу вранці у столичному метро на станції «Золоті ворота». Пасажири зафільмували, як попід стелею зайнялися електродроти і поки поліцейський та деякі пасажири намагалися стримати натовп людей, працівник метрополітену прийшов зі шваброю і почав збивати полум'я.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16.45.

На кадрах з ящика, вмонтованого під стелею в переході між станціями «Золоті Ворота» і «Театральна», виривається полум'я. Час від часу шматки охопленого полум'ям пластику падають людям під ноги.

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Поліцейський і кілька пасажирів намагаються заборонити натовпу йти у цю арку, але марно. Врешті до вогню підбігає співробітник метро зі шваброю з ганчіркою. Нею він намагається збити вогонь. На цьому відео, яке вже набрало у мережі десятки тисяч переглядів, обривається.

ТСН звернулася до керівництва столичного метрополітену із проханням розповісти, через що сталася пожежа і чи вірно що гасили її шваброю? Там відмовили і порадили звернутися наступного тижня.

Зараз станції відкриті, їх не зачиняли і тоді, коли горіли дроти. Пообіді тут про пожежу вже ніщо не нагадує: гар зі стелі прибраний, а коробка із дротами зашита новим листом металу.

«Сталося загоряння коробки розподілення електродротів внаслідок закорочення, я так розумію. Було вжито заходів, щоб обмежити пасажиропоток, ліквідувати загоряння. Поліцейський, який ніс службу на станції забезпечив, щоб обмежити доступ людей, які перебували в той час», - заявив керівник управління поліції в метрополітені Михайло Ніконов.

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Поряд із місцем займання є пожежний ящик, він опломбований і що там окрім гідранту не видно. Фахівці кажуть, доречно було б гасити дроти вуглекислотним вогнегасником на відстані, щоб самого співробітника метро не уразило крізь швабру струмом. І додають, що робити під час пожежі у підземці пасажирам. «Якщо ви почули про такі випадки, то зразу рухайтесь в бік виходу. Візьміть дітей за руки. В жодному разі не панікуйте. Тому що в цей час велике навантаження в метрополітені», - зазначає командир комунальної аварійно-рятувальної служби "київська служба порятунку" Дмитро Піхало.

А якщо приміщення станції задимлене, рятувальники радять намочити тканину чи одяг і дихати крізь нього.

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