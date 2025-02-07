“Закрила собою 4-місячну дитину”: росіяни вдарили по житловому будинку в Миколаєві, реакція людей шокує

Миколаїв інколи здається мирним, але так лише здається. В кожному районі є побиті будинки, інфраструктура, школи, університети, магазини. Фанерами тут заставлені вікна майже скрізь, і от знову. Після місячного затишшя по місту вдарили росіяни.

TSN.ua вирушив до Миколаєва, щоб показати, як насправді живе місто зараз.

Два дрони влучили в житлові будинки. За ці дні, що ми в Миколаєві спілкувалися з людьми, всі казали, що насправді в місті стало набагато тихіше, менше "прильотів" і до міста повертаються дуже багато людей. Але, на жаль, ніч проти 22 січня стала винятком. Росіяни атакували місто “Шахедом”, і один з них влетів у дах багатоквартирного будинку.

Одразу розпочалися відновлювальні роботи, все відбувалося дуже швидко. Але найбільше здивувала реакція людей на цей обстріл.

“Ну нормально… "Прильот" – і все. Дітей у схованку. Схованка в туалеті. Все нормально, дітей зібрали, перевезли. Зараз збираємо речі, переїжджаємо трошки. Я і вчора спокійна була. А що ми зробимо, якщо є "прильоти"? Ми ж нічого не зробимо. По Миколаєву постійно десь там щось прилітає, але я не слідкую, то не моя справа, де воно прилітає. У нас рами віконні побиті, і все. Навіть якщо б щось і було, головне, що всі живі, а все інше – таке”, – каже місцева мешканка Олеся.

Місцева мешканка Олеся / Скриншот із відео TSN.ua

“Звичайно, злякалися, бо у нас випало одне вікно на дитину, скло. Дитина спала. Ну а так нормально”, – розповідає ще одна мешканка Миколаєва Євгенія.

Загалом за ніч у Миколаєві сталися два "прильоти". Обидва вони були по житлових кварталах, по будинках людей. Видно, що достатньо сильні руйнування. За іншою адресою є постраждала жінка, але, на щастя, минулося без жертв.

Мешканка Миколаєва Наталія розповіла, що в момент атаки була вдома з чоловіком і чотиримісячною дитиною. Все сталося так швидко, що вони не встигли спуститися до укриття.

Місцева мешканка Наталія / Скриншот із відео TSN.ua

“Я в цей момент виходила на вулицю, вішати прання з чоловіком. У нас маленька дитина, чотири місяці. Я повернулася до дитини, тому що дуже велике було зарево. Я бігом одягла шапочку, вкрила його халатом і швиденько хотіли вибігти на вулицю. Але ми не встигли, успіли тільки двері закрити – і все. Це такий був "хлопок". Я прикрила дитину собою. Все так відбулося миттєво. Тепер треба швидко щось робити, бо ніде ночувати з дитиною. Щоб служби якісь допомогли поставить усе, криша тече, вже капає зі стелі”, – розповіла місцева мешканка Наталія.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МИКОЛАЇВ - МІСТО-ФОРПОСТ! Чим пишаються місцеві та чому повертаються у знищені села?

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