Закрили рота і попрохали “пісяти в штани”: як представники ТЦК “наїхали” на жінку в Одесі

Балаклави замість відкритих облич, хамство та ненормативна лексика. Рейди представників ТЦК у громадських місцях Одеси продовжують шокувати українців.

Куди завітали та що накоїли одеські військкоми цього разу, і чи дійсно це були законні представники ТЦК, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Представник ТЦК “наїхав” на жінку

З'явилися чергові свідчення конфліктів працівників ТЦК із цивільними особами в Одесі. Відео гучного інциденту між жінкою та військкомами було зняте в маршрутці. Одна з жінок висловила претензії з приводу того, що маршрутку зупинили представники ТЦК і не дають їхати далі. Через це люди запізнюються на роботу. На що їй відразу відповів чоловік у формі. Відповідь була досить красномовна. На жаль, до літературної української ця лексика не має жодного відношення: “Закрыла свой рот и сиди писяй в штаны”.

Одесса: "К рейдам ТЦК хохлонацистов с целью отлова хохлов для могилизации привлекают ряженых под военных "титушек", которых и близко не было на фронте - настоящие ветераны гнушаются такими полицейскими функциями. Ряженым доплачивают из коррупционных фондов" - пишут паблики.❌ pic.twitter.com/c16AvLzI1S — Александр Ш. (@Shman58) February 7, 2024

ТЦК надають більше повноважень?

До речі, раніше заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявляв, що терор ТЦК дискредитував ідею мобілізації: “Це має бути припинено якнайшвидше, але нам потрібні реальні та ефективні альтернативи. Над цим питанням, зокрема, ми зараз і працюємо”.

І таки реально працюють, бо вже у першому читанні нардепи підтримали скандальний мобілізаційний законопроєкт. А там — сюрпрайз-сюрпрайз. Представникам ТЦК хочуть надати ще більше повноважень. Планується залучення органів військово-цивільних та військових адміністрацій до активної участі у заходах проведення мобілізації, зокрема до оповіщення та забезпечення прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, до збірних пунктів та військових частин.

Тобто, тепер вся та “лагідна мобілізація”, яку ми спостерігаємо на вулицях, у ТЦ, маршрутках і вдома, буде законною. Навіть після того, як Уповноважений з прав людини Дмитро Любінець зазначив, що ТЦК — це військові підрозділи, а згідно з Конституцією, військові підрозділи не можуть брати участі в обмеженні прав громадян України навіть у разі запровадження воєнного стану.

“Я, наприклад, не зрозумів: якщо у нас всі бачать проблеми по діяльності саме ТЦК, то чому ми додаємо їм повноваження, щоб вони перевіряли документи? У нас є органи, які перевіряють документи громадян України, — це Національна поліція в першу чергу, Державна прикордонна служба, Національна гвардія. Але точно не військові”.

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ТЦК завітали на базар

Але на цьому конфлікти між цивільними та ТЦК в Одесі не завершуються. У мережі шириться ще одне відео активної роботи військкомів на вулицях міста. Цього разу одеські представники ТЦК завітали у пошуках чоловіків призовного віку на оптовий ринок на Таїрова. Однак не всі це сприйняли добре. Місцеві продавчині виступили проти таких гостей у формі та наполегливо попросили військових покинути торговельний майданчик.

Одесса.

Женщины прогнали тцк-шников с рынка. pic.twitter.com/RAfxAZ3jYX — Дуся Нюшина (@DNusina) February 8, 2024

На цьому жінки не зупинилися. Деякі з представниць прекрасної половини людства закрили свої робочі місця та пішли проводжати військових, щоб ті навіть не потикалися до них на базар. Представники ТЦК не сказали нічого і під натиском продавчинь, ймовірніше за все, попрямували до виходу з торговельного майданчика.

“Тітушки” замість ТЦК?

До речі, вам не здалося дивним, що представники ТЦК чомусь ходять у балаклавах? Цікаво, в чому причина такої секретності? А тут ще одеські пабліки пишуть, що місцевий ТЦК почав залучати до мобілізації “тітушок” замість військових. Про це повідомляється в контексті відео з конфліктами чоловіка у військовій формі з шевроном 72 ОАМБр. Як пишуть у ЗМІ, цей чоловік кричав матом на людей та стверджував, що він півтора роки воював під Бахмутом.

Також у пабліках зазначають, “що до рейдів ТЦК з метою відлову чоловіків для мобілізації залучають ряжених під військових “тітушок”, яких і близько не було на фронті — справжні ветерани ЗСУ такими поліцейськими функціями не хочуть займатися. Ряженим доплачують із позабюджетних корупційних фондів, відомо хто”. Поки що офіційної реакції Одеського ТЦК на цю історію не було.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Закрыла рот и сиди писяй в штаны!”: Представники ТЦК “наїхали” на жінку в Одесі!

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