Закрити ФОП онлайн можна буде вже сьогодні: у "Дії" стартує нова послуга

У Мінцифри нагадали, що зареєструватися підприємцем через застосунок можна усього за 15 хвилин.

Закрити ФОП онлайн в Україні можна буде вже від 21 червня у застосунку "Дія".

Про це у ефірі програми "Сніданок з 1+1" розповів керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.

Зокрема, він розповів про успішні результати функції відкриття ФОП через "Дію".

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"Відкриття ФОП, яке колись стало автоматичним, на тій кількості ФОПів, які були відкриті, зберегло державі 73 тисячі людинороків. Тобто – часу, коли людина відкриває заяву, перевіряє", – повідомив Банік.

Він зауважив, що завдяки функції щодо відкриття ФОП у "Дії" підприємство в Україні можна зареєструвати приблизно за 15 хвилин.

"У нас на відкритті вже 10 полів і автоматично за півтори секунди ти відкрився, Зараз – ще й закриття. Буквально сьогодні вона стане вже доступною. Тобто закриття ФОП стане доступним в автоматичному режимі саме сьогодні", – розповів представник Мінцифри.

Мстислав Банік про нові послуги у застосунку Дія

Які послуги доступні в "Дії" сьогодні

У застосунку "Дія" на сьогодні доступні 25 електронних сервісів. Зокрема, там можна відкрити ФОП, сплатити податки, задонатити на армію, згенерувати судове рішення, отримати довідки та витяги чи навіть подивитися телебачення у смартфоні. І це не повний перелік.

Одна з останніх нових послуг у "Дії" ­– обмін і відновлення посвідчення водія. Вона стала доступною наприкінці травня. Скористатися нею можуть водії-новачки, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і ті, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче користуватися цифровим документом.

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