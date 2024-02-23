Закрити фронт людьми, а не зброєю: в Раді заговорили про додаткову мобілізацію

Понад 4000 правок, законопроєкт про демобілізацію, зарплата у 200 тис. грн для військових і додатковий призов – мобілізаційні процеси в Україні не стоять на місці. Однак фінального варіанту документа про мобілізацію ще немає.

Коли ухвалять головний мобілізаційний законопроєкт, чи демобілізують найближчим часом строковиків, як іноземці служитимуть в українській армії та чому Арахамія говорить про додаткову мобілізацію – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Понад 4000 правок до законопроєкту про мобілізацію

6 березня – нова дата розгляду Верховною Радою законопроєкту про мобілізацію у другому читанні. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Потім законопроєкт мають ухвалити, після чого документ підписується президентом Володимиром Зеленським.

Тобто запрацює закон не раніше квітня 2024 року, у кращому разі. Якщо його таки ухвалять, бо процедура передбачає розгляди, внесення правок і голосування. Тож процес не швидкий і точно не з легких. Адже до мобілізаційного законопроєкту станом на 22 лютого подали понад 4000 правок. Про це у коментарі "Укрінформу" повідомив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, полковник Служби безпеки України Роман Костенко:

"До законопроєкту про мобілізацію подали 3776 правок в електронному режимі. Також подавали вручну – це ще орієнтовно 500 правок. До кінця тижня їх вноситимуть у порівняльну таблицю".

Зарплати для військових

Такий довгий процес ухвалення багатостраждального мобілізаційного законопроєкту гальмує й інші важливі ініціативи для військових. Наприклад, перегляд зарплат для військовослужбовців. Адже тільки після ухвалення документа про мобілізацію зможуть збільшити зарплати нашим захисникам. Йдеться про 200 тис. грн для тих військовослужбовців, які боронять Україну на "нулі". Про це повідомив нардеп від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський, пише LIGA.net:

"Є законопроєкт про мотивацію Романа Костенка. Він є у нас в комітеті. Документ для того, щоб мотивувати людей, які будуть на першій лінії, щоб отримували достойну заробітну платню – до 200 000 гривень. Цей законопроєкт ми подали. Зараз він поки не розглядається, наразі – законопроєкт про мобілізацію. Ми будемо його розглядати, найімовірніше, після мобілізації".

Зарплати для військових в Україні / Фото: ТСН.ua

Зарплата для військових у 200 тис. грн – це пропозиція президента Володимира Зеленського. Про це повідомив заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін. Як зазначав нардеп, передбачається, що це стосуватиметься тільки тих, хто на "нулі" – понад два роки. Але це ще не остаточне рішення. Водночас виникає питання – де взяти ці гроші?

Додаткова мобілізація?

Особливо гостро це питання постає на тлі затягування ухвалення мобілізаційного законопроєкту та затримки допомоги від США. Оливи до вогню підливає і нардеп Давид Арахамія. Він заявляє про додаткову мобілізацію. За словами нардепа, доведеться закрити деякі ділянки фронту не зброєю, а людьми. І відповідальні за це не депутати чи військові, а США. Якщо допомоги від Америки не буде або вона буде меншою – потрібно буде мобілізувати більше людей.

"Якщо буде допомога менша, нам треба більше мобілізувати людей. Якщо допомога буде більшою, тоді коефіцієнт озброєності зростає і тоді нам потрібно менше людей, тому що ми можемо деякі ділянки фронту закривати умовно зброєю, і не треба стільки людей", – заявив Арахамія.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Закрити фронт людьми, а не зброєю?! В Раді заговорили про додаткову мобілізацію! Давид Арахамія / Фото: Getty Images

Іноземці служитимуть у Нацгвардії

Але є й хороші новини. Президент Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє іноземцям та особам без громадянства законно служити в України. Зробив він це у середу, 21 лютого.

Відтепер іноземці зможуть проходити службу в Нацгвардії, але є умова. Згідно з указом, іноземці повинні законно перебувати на території України, не мати судимостей і відповідати вимогам проходження військової служби. Тільки тоді їх зможуть прийняти на службу до Нацгвардії у добровільному порядку.

Іноземці можуть служити в армії за контрактом як на рядових посадах, так і на посадах сержантського та старшинського складу. Для вступу до лав Нацгвардії потрібно звернутися до ТЦК за місцем проживання або до військової частини, у якій іноземці хочуть проходити військову службу. Після медогляду та професійного відбору необхідно здати нормативи з фізпідготовки. А потім пройти випробувальний термін – 2 місяці.

Нацгвардія / Фото: УНІАН

До Ради внесли законопроєкт про демобілізацію

Поки мобілізаційний законопрооєкт проходить всі кола пекла у ВР, інший надважливий документ внесли до парламенту – законопроєкт про демобілізацію строковиків. Зробив це 22 лютого особисто президент Володимир Зеленський. Проєкт визначений Зеленським "як невідкладний". Ба більше, як зазначається на сайті Ради, проєкт закону вже скеровано на розгляд комітету з нацбезпеки.

Демобілізація стосується військових-строковиків, у яких під час воєнного стану закінчився термін служби, але його подовжили. Відповідно до тексту документа, конкретних термінів служби, після яких строковик може бути демобілізований, немає, тому це буде вирішувати глава держави. Також документ стосується військових-строковиків, у яких під час воєнного стану закінчився термін служби, але його продовжили понад норму:

"...військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною першою статті 23 цього Закону, закінчився під час дії воєнного стану, та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до частини дев'ятої статті 23 цього Закону, як виняток з положень частини дев'ятої статті 23 цього Закону звільняються з військової служби в запас у строки, визначені Указом Президента України".

Розглянути законопроєкт у парламенті можуть вже 23 лютого. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Подейкують, що цей документ одразу буде проголосований нардепами і швидко підписаний президентом України. Однак дочекаємося офіційного повідомлення.

Читайте також: