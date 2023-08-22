Закрити небо: Україна отримає F-16 і можливо навіть шведські Gripen, та чи допоможе це нам

На московських болотах справжня істерика. Ні, не через те, що перша в сучасній історії РФ місячна місія "Луна-25" розбилася об власне поверхню Місяця. Як Кремль тільки не намагався зірвати надання Україні сучасних західних винищувачів, нічого у наших ворогів не вийшло. А так залякували Захід, передовсім Вашингтон, і Третьою світовою, і ядерною зброєю. І треба сказати, що це працювало цілих 18 місяців повномасштабної війни.

Та й навіть зараз Вашингтон не хоче, щоб наші пілоти вчилися власне в самих США, як і передавати нам F-16 з американського парку, щоб не провокувати Росію на ефемерну ескалацію. Хоча, треба сказати, що повністю Америка цього не виключає. Першими свої літаки Україні передадуть Данія та Нідерланди. Про це стало відомо під час візиту до цих країн української делегації на чолі з Володимиром Зеленським. Український президент навіть посидів в кабіні F-16 разом із премʼєркою Данії на авіабазі Королівських ВПС, де проходять навчання українські пілоти.

Всього очікуємо на 42 літаки від Нідерландів та 19 від Данії: 61 винищувач - 5 ескадрилій, якщо рахувати по 12 машин в одній. Чи нам цього вистачить? Ще в травні в Міноборони повідомляли, що Україні треба мінімум 4 ескадрильї - 48 літаків. Проте експерти неодноразово наголошували, що для створення більш менш нормального повітряного щита та початку операції зі звільнення Криму, нам треба до 200 таких винищувачів. Хоча, за словами речника Повітряних Сил Юрія Ігната, щоб замінити старий авіапарк й ефективно виконувати завдання з повітря - треба мінімум 128 літаків. У той час як тактична авіація ЗС РФ - це близько 1400 бойових машин.

Коли F-16 зʼявляться в українському небі? За словами премʼєрки Данії Метте Фредеріксен, перші 6 літаків з обіцяних 19 передадуть Україні ближче до Нового року, щойно їх опанують українські пілоти. Плюс, до поїздки до Данії та Нідерландів, президент Зеленський був із візитом у Швеції, де також обговорювалася можливість надання нам шведських винищувачів Gripen. Вони, за словами експертів, легші в експлуатації та обслуговуванні, проте на їхній реекспорт до третіх країн також необхідний дозвіл США - у цьому літаку американський двигун та інші комплектуючі.

Із цього тексту ТСН.ua ви дізнаєтеся, який шлях пройшла Україна від запиту до гарантії отримання сучасних винищувачів, чи панацея це від російських ракет, та як ці літаки допоможуть нам у наступних контрнаступах, очевидно вже не цього року.

"Українські" F-16: чому все набагато простіше?

Ще в червні очільник ВПС Норвегії, генерал-майор Рольф Фолланд попереджав: постачання Україні F-16 не стане чарівною паличкою, бо Києву знадобиться час, щоб розвинути здатність керувати західними літаками зі складним озброєнням. Наприклад BBC писав, що бельгійському пілоту треба було 3 роки, щоб опанувати F-16. Проте, Patriot та HIMARS наші військові опанували за тижні, а не місяці. Неабияку швидкість українців до навчання неодноразово відзначали й західні інструктори.

За словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, за результатами тестування двох українських пілотів інструкторами зі США, вони зможуть опанувати F-16 за 4 місяці, а не більш ніж за 2,5 роки, бо існує гнучка система підходу до кожного пілота. Проте початку бойової підготовки передуватимуть 4-місячні мовні курси.

"Літаки типу F-16 зроблені в такий спосіб, щоб пілот зосереджувався лише на використанні озброєння, а не відповідно на техніці пілотування. Решту літак зробить для нього, навіть, якщо потрібно, ввімкне автопілот і той сам сяде на злітно-посадкову смугу", – пояснив Олещук.

За словами речниці Пентагону Сабріни Сінгх, Україна ще визначається з кількістю льотчиків, які навчатимуться на F-16. США можуть за певних умов підключитися до програми (тобто, щоб українські пілоти навчалися безпосередньо в Америці - ред.), але поки що цим займаються європейські союзники.

При цьому з питанням початку навчання українських пілотів на F-16 довгий час була дуже незрозуміла ситуація. Спочатку Київ запевняли, що все має стартувати в липні в Данії, а згодом у серпні в Румунії. Потім американські ЗМІ повідомляли, що початок навчань дещо відкладається. ТСН.ua вже писав, що десь протягом місяця після Вільнюського саміту НАТО наші союзники грали в своєрідний пінг-понг: у США стверджували, що європейці не створили необхідну навчальну інфраструктуру (самі навчання, які вже начебто були схвалені, не могли розпочатися, допоки Держдеп не передасть навчальні матеріали: інструкції, авіаційні тренажери тощо - ред.); в Європі відповідали, що все затягує Вашингтон.

За кілька днів до дійсно історичного візиту президента Зеленського до Швеції, Данії та Нідерландів, міністр оборони Олексій Резніков нарешті підтвердив, що українські пілоти, інженери й техніки (70 осіб - ред.) вже почали навчання на F-16. Бо справа ж не лише в тому, щоб навчити наших льотчиків пілотувати ці складні машини. Ці літаки ще треба обслуговувати, а це теж треба вміти.

Також під час візиту до Швеції президент Зеленський заявив, що українські пілоти вже випробовують шведський винищувач JAS 39 Gripen. Проте вже у понеділок, 21 серпня, премʼєр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що наразі нових зобов’язань щодо надання Україні шведських літаків немає. Хоча потім він додав, що Швеція нічого не виключає в майбутньому й зробить все можливе, щоб підтримати Київ також й авіацією.

Наступний контрнаступ: як нам допоможуть F-16?

Ще в липні координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Україна може отримати перші літаки F-16 вже до кінця 2023 року. Але вже 11 серпня The Washington Post повідомила, що перша група українських пілотів завершить навчання на F-16 не раніше літа 2024 року. Й лише після цього союзники зможуть передати нам літаки. Проте згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба припустив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, надійдуть до кінця березня 2024 року.

Українські військові експерти, які раніше коментували надання Україні F-16 припускали, що, можливо, старт навчання наших пілотів, про що заявлять постфактум, не буде оголошуватися заздалегідь. Можливо це й так, і для нас це навіть добре, як і для нашого ворога. Менше знають - більше ударних БПЛА над Москвою. Проте факт залишається фактом: до останнього у Вашингтоні не було певності, чи варто передавати Україні сучасні винищувачі взагалі - надто Адміністрація Байдена боялася провокувати Москву на ефемерну ескалацію.

Що ми тільки не чули. Очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі піддавав публічному сумніву необхідність і користь винищувачів під час українського контрнаступу, який триває. Мовляв, наразі ЗСУ більше потрібна артилерія ближньої та великої дальності, системи ППО й засоби для розмінування (які нам теж не надають у достатній кількості). Поважні американські експерти, які побували в Україні й навіть зʼїздили на фронт, у статті в The Economist по суті написали те саме: що насправді F-16 не знадобляться Україні на цьому етапі контрнаступу, бо Росія має великий парк винищувачів і потужну ППО.

Проте, насправді, проблема в іншому. В інтервʼю ТСН.ua австрійський військовий аналітик Том Купер пояснював, що F-16 поступається російським МіГ-31 і Су-35 по швидкості.

"Двигун має певну максимальну швидкість. Він не може летіти швидше. МіГ-31 і Су-35 набагато швидші за F-16. Це означає, що у F-16 небагато шансів ефективно з ними боротися. Це перша проблема. Друга проблема: головна зброя, яку F-16 може розгорнути проти МіГ-31 і Су-35, має меншу дальність, ніж Р-37, яка є основною російською ракетою "повітря-повітря" великої дальності (на противагу українським ракетам меншої, які виробляв завод "Артем", по якому Росія завдавала ударів - ред.)", - сказав Том Купер.

F-16 - це універсальний багатоцільовий легкий літак, який може працювати одночасно і як винищувач, і як штурмовик. Тобто, він може працювати як по повітряних цілях, виявляючи й знешкоджуючи їх на великій відстані (в залежності від дальності зброї, якою він буде оснащений - ред.), так і по наземних. Водночас експерти неодноразово наголошували, що Україні також треба й F-15 - багатоцільовий винищувач, здатний переносити більшу кількість зброї. Як і шведські Gripen, які простіші в обслуговуванні, й були розроблені для захисту повітряного простору Швеції від російських літаків, ніж F-16 та F-15. Проте поки що мова про нього не йде.

За словами Юрія Ігната, винищувачі F-16 вже сідали на аеродромах у Миргороді й Старокостянтинові під час Євро-2012 та у 2018 році. Тобто, будувати нові злітно-посадкові смуги не треба, як на цьому наголошували деякі експерти.

"Якщо належно підготувати ті смуги, то загалом жодних проблем немає. Є ще проблеми для F-16 з низько розташованим повітрозабірником, що може засмоктувати сторонні предмети. Це теж небезпечно, й за цим треба доглядати. Тоді літаки сідали в мирний час — не було обстрілів і ракетних ударів. У нинішніх умовах потрібна інша логістика та інфраструктура, яка захищатиме літаки в умовах бойових дій. Але Україна навчилася берегти свої літаки, які щодня виконують завдання, й на таких умовах працюватимуть і американські винищувачі", - додав Юрій Ігнат.

Проте найбільше, що наразі непокоїть як українських, так і західних військових експертів, - це час, який було витрачено на ухвалення рішення у Вашингтоні. Це дуже нагадує ситуацію з німецькими танками Leopard та іншим важким озброєнням. Поки наші західні союзники зволікали, Росія змогла наростити власний випуск ударних БПЛА - "Ланцетів" та "Орланів", а зараз ще й наближається до власного випуску "шахедів", - якими просто випалює важку техніку на полі бою під час контрнаступу Сил оборони України.

Схожа ситуація й з винищувачами. Довге зволікання з початком навчання українських пілотів та власне з самим рішенням про передачу Україні F-16, які б суттєво посилили нашу систему ППО напередодні чергового опалювального сезону, коли Росія знову бомбитиме українські обʼєкти критичної інфраструктури, - не зовсім зрозумілий крок із боку США. Не кажучи вже про контрнаступ Сил оборони України, який триває. Наявність у нас винищувачів F-16 вже зараз принаймні б унеможливило використання росіянами керованих авіабомб на полі бою. Тому очевидно, що сучасні винищувачі, які ми отримаємо лише під кінець весни 2024 року, стануть до бою під час одного з наступних контрнаступів ЗСУ, можливо й під час операції зі звільнення Криму.