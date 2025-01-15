Закриті супермаркети, розбиті будинки та люди, які нікуди не їдуть: як Покровськ стає містом-привидом

Російська окупаційна армія наближається до міста Покровськ на Донеччині. Цей населений пункт постійно потерпає від обстрілів, проте там і досі є люди.

У Покровську на Донеччині припиняють роботу шахти. Ситуація в місті загострюється, адже ворог суне з двох боків.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

У Покровську знімальна група ТСН може бути не більше години – військові 109 бригади ТРО взяли у побратимів РЕБ, аби заїхати сюди і ще раз побачити місто, яке намагається захопити ворог.

Багатоповерховий будинок у Покровську

Водій ТСН Ельшад – азербайджанець, який жив у Харкові. Майже три роки тому він вдягнув форму, пішов на війну і намагається розмовляти тільки українською.

Про оборону Покровська, на який росіяни сунуть вже більш як півроку, він говорить – тримаються.

"Ми заїжджаємо у місто не так, як зазвичай – манівцями, у ту частину, яка умовно далі від лінії бойових дій. Тут у відносно цілій його частині, хоча вікна всі побиті. Ми взагалі заїхали сюди тільки тому, що дуже сильний туман. Ми намагаємось надивитися на Покровськ, поки він принаймні такий, ще не вщент розбитий", - каже Наталія Нагорна.

До повномасштабної війни Покровськ був затишним містом. Поки сюди не наблизилися росіяни. Готелі та супермаркети тут зараз закриті та поруйновані.

Люди на вулицях Покровська

Віталій - місцевий мешканець, він пригадує, що раніше тут було добре жити, зараз довелось виїхати. Він видивляється квартири та будинки, щоб потім подзвонити друзям та знайомим і розповісти, чи досі ціле їхнє житло. І звісно, щоб побачити свій дім.

Віталій не вірить, що дім можуть окупувати. Не хоче вірити

"Тихе місто для життя росіяни перетворили на привид, може, це занадто банально називати міста привидами, коли тут лишаютсья тисячі людей, але жити тут я не знаю, як можна", - зауважує Наталія Нагорна.

Вулиці Покровська

Завдяки туману, на вулиці виходять люди. Біля колишнього авторинку – стихійна торгівля, а раптом хтось купить щось з найнеобхіднішого - наприклад, газовий балон. Місцеві кажуть, що нікуди не їдуть, оскільки мають або хворих родичів, або їм бракує коштів, щоб облаштуватись на новому місці.

Голодні покинуті собаки тут і правда всюди. А ще відчай. Біля вже непрацюючої заправки зібралися люди . Тут тепер можна поспілкуватися хіба отак - подзвонити один з одному вони не можуть. Люди пересуваються по місту з торбами і тачками – сюди ще заїжджають автобуси, але давно не ходять маршрутки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У ЦІ ХВИЛИНИ! КРИТИЧНА ситуація в ПОКРОВСЬКУ - всюди ПОКИНУТІ ТВАРИНИ!

Нагадаємо, українські військові роблять усе можливе, щоб зірвати плани російської армії щодо оточення Покровська.

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