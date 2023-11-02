Закриття кордону з Польщею: хто не зможе виїхати з України у випадку страйку перевізників

Експерт розповів про те, чого чекати тим, хто їде в легковому та пасажирському транспорті.

В п’ятницю польські перевізники запланували розпочати масштабний страйк на кордоні з Україною. Це означає, що певний проміжок часу одна чи декілька ділянок кордону можуть бути заблокованими для проїзду транспорту.

Як з’ясував ТСН.ua, українські посадовці кажуть, що їхні польські колеги вже закликали протестувальників не блокувати кордон.

"Наразі тривають робочі консультації з колегами з Міністерства інфраструктури Польщі. Ми маємо їхню позицію, що вони не підтримують протест та надіслали протестувальникам відповідну інформацію із закликом не блокувати кордон. Паралельно проводимо перемовини із профільним директоратом Європейської Комісії", - розповів в коментарі для ТСН.ua заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

Крім цього, в ситуацію втрутились українські дипломати, які зараз теж намагаються врегулювати її.

В той же час одним з головних питань залишається те, чи буде обмежений проїзд для легкового та пасажирського транспорту.

Відповідь на це питання в коментарі для ТСН.ua дав віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін.

"З досвіду попередніх страйків можно сказати, що перешкод для легкового та пасажирського транспорта не було. Це стосувалось тільки вантажних автомобілів. Сподіваюсь, що цього разу страйк не відбудеться, але ризик високий", - каже Володимир Балін.

За його словами, у польських перевізників є дві основні вимоги. " Перша – це непрозорість роботи електронної черги, вони незадоволені її роботою. У нас, до речі, теж є нарікання до неї. Це технічні питання, які треба вирішувати. Друге питання – вони хочуть, щоб на ринку перевезень Польща-Україна був паритет. Тобто, скільки ми здійснюємо перевезень, стільки можуть здійснювати і вони. Головна їхня мета – рівні можливості на ринку. До війни вони здійснювали не більше 35% перевезень".

Як відомо, польські перевізники вимагають:



• повернути українським перевізникам дозволи;

• посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;

• неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії перебувають не на території ЄС;

• окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;

• окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

• отримати доступ до системи "Шлях".

Про те, що польські перевізники все ж таки будуть пропускати легковий та пасажирський транспорт – на це сподівається співзасновник Міжнародної транспортної асоціації України Ігор Оверко.

"Страйки були і раніше. Перекривали рух на один-два дні переважно в пункті пропуску "Ягодин". Взагалі є інформація, що цього разу вони передумали, але все ж таки побачимо, як будуть розгортатись події", - каже Ігор Оверко.

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