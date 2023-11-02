Закриття польського кордону: прикордонники попередили про загрозу, посол розповів деталі

Напередодні 3 листопада, коли польські перевізники запланували провести масштабний страйк і, можливо, заблокувати декілька ділянок кордону, українські прикордонники попередили про ймовірне ускладнення руху.

"За наявною інформацією, польські перевізники планують проведення тривалої акції, яка може розпочатися від 3 листопада. Під час своїх дій вони мають намір блокувати рух вантажного транспорту, що слідуватиме через українсько-польський кордон у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Гребенне". Ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд. Своєю чергою органи державної влади України вживають усіх можливих заходів для нормалізації транскордонного руху", – повідомила Держприкордонслужба України.

Який транспорт не пускатимуть

Зі свого боку надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Польща Василь Зварич у коментарі для ТСН.ua розповів нові подробиці того, що відомо про страйк і можливе блокування кордону.

Ми поставили дипломату кілька запитань – про те, чи очікується блокування руху пасажирського транспорту, чи будуть ускладнення для переміщення гуманітарної та військової допомоги, як відреагували на новину про страйк польські посадовці.

"Ускладнень для проїзду легкового й пасажирського транспорту не очікуємо, оскільки страйк польських перевізників стосується виключно вантажного автотранспорту. Крім того, навіть вантажний транспорт не буде повністю заблокований, – повідомив нам посол. – Страйкарі планують, щоправда, суттєво обмежити його рух і пропускати всього одну вантажівку на годину. Таке ускладнення руху є вкрай небажаним, оскільки спричинить істотне сповільнення перевезень і тим самим завдасть шкоди як українському, так і польському й іноземному бізнесу під час виконання їхніх контрактів на постачання товарів".

До цього Василь Зварич додає: "Саме тому до цієї проблеми ми привертаємо увагу не лише польської сторони, але й європейських інституцій. Розмови з організаторами страйку тривають на рівні воєводства. Польська влада намагається досягти з ними певних компромісів. Станом на сьогодні вже відомо, що перед пунктами пропуску "Гребенне-Рава Руська" і "Корчова-Краківець" страйк розпочнеться не 3 листопада, як планувалося, а в понеділок, 6 листопада. Щодо страйку перед пунктом пропуску "Дорогуськ-Ягодин", то наразі його початок залишається у планах на 3 листопада (згодом з'ясувалося, що він також перенесений на 6 листопада – Ред.). Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі".

Чи заблокують військову й гуманітарну допомогу

За словами Василя Зварича, вантажівки з гуманітарною та військовою допомогою блокуватися не будуть.

"Згідно з поданими заявками від польських протестувальників, вони планують обмежувати рух лише вантажних транспортних засобів. Натомість ті транспортні засоби, які здійснюватимуть перевезення для військових потреб Збройних сил України, міжнародної гуманітарної допомоги, пального, живих тварин і небезпечних та швидкопсувних вантажів, мають пропускатися безперешкодно", – уточнив Василь Зварич.

Просять не допустити блокування

На запитання, як польські колеги відреагували на те, що можливий страйк, пан посол відповів нам таке:

"Ми постійно сигналізуємо польській стороні про шкоду від такої форми протесту для інтересів як України, так і Польщі та всієї Європи. З цього приводу Посольство надіслало до МЗС Польщі офіційну ноту з наполегливим проханням не допустити блокування чи обмеження руху в пунктах пропуску. Всім відомо, що й без цього пункти пропуску на українсько-польському кордоні перебувають під надзвичайним навантаженням внаслідок російської збройної агресії проти України. Злочинні дії росії призвели до руйнування відповідної інфраструктури та логістично-транспортних ланцюгів експорту українських товарів, тому левова частка товару перевозиться наземним транспортом. Через обмежені пропускні спроможності пунктів пропуску труднощі відчувають не лише українські, але й іноземні компанії, зокрема польські, які функціонують в Україні. Тому свідоме й цілеспрямоване ускладнення руху товарів через кордон польськими перевізниками в нинішній ситуації є вкрай недоречним і шкідливим для нас усіх. Тим паче, що вимоги, які висувають польські перевізники, є апріорі неможливими до виконання, оскільки вони виходять за рамки чинного правового поля та суперечать взаємним обов’язковим до виконання зобов’язанням між Україною, ЄС і Польщею".

За словами Василя Зварича, польська влада продовжує розмови з потенційними страйкарями. "Головну роль у цьому процесі відіграють воєводи Люблінського та Підкарпатського воєводств, з якими ми також на постійному зв’язку. Крім того, ми в контакті з міністерством інфраструктури Польщі та з уповноваженою уряду Польщі з питань польсько-української співпраці в галузі розвитку пані Ядвігою Емілевич. Днями пані Емілевич відвідувала Україну з черговою успішною, я вважаю, діловою місією, пов’язаною з розширенням участі польського бізнесу в проєктах відбудови України", – сказав нам Василь Зварич.

Він додав: "Загалом торговельно-економічні відносини між Україною та Польщею розвиваються по висхідній, обсяги торгівлі зростають, Польща залишається для України торговельним партнером номер один серед європейських країн, і ми зацікавлені в тому, щоб кордон не розділяв, а об’єднував нас і не створював додаткових труднощів для реалізації величезного потенціалу нашої партнерської співпраці. Але постійні погрози блокування кордону, страйки з обмеженням руху товарів, які ми спостерігаємо з боку польських перевізників чи, як раніше, – фермерів, не додають позитиву для іміджу Польщі та загалом обмежують можливості розширення участі польського бізнесу в проєктах відбудови України. Це справді є проблемним питанням, над вирішенням якого працює польська влада. Ми, зі свого боку, відкриті до діалогу і до конструктивної співпраці, щоб сучасні й майбутні відносини не будувати на блокадах, а на доповненні потенціалу одне одного в загальноєвропейських масштабах. Саме тому ми сподіваємося і робитимемо у взаємодії з польською стороною все для того, щоб здоровий глузд і добра воля перемогли, і щоб польські перевізники погодилися все ж скасувати блокаду чи обмеження руху товарів через кордон, який і так переобтяжений в умовах війни".

Раніше повідомлялося про те, що транспортник назвав сценарій подій у разі блокування кордону.

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