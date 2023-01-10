Закрив небо ціною власного життя: ТСН отримало ексклюзивні кадри роботи військових під Бахмутом

Оператор ПЗРК “Стінгер” Олексій Новицький - доброволець, який на війні з перших днів - закрив для російської авіації українське небо ціною власного життя.

Неподалік Бахмута героїчно загинув оператор протиповітряного зенітно-ракетного комплексу. Боєць 63-ї бригади збив ворожий бомбардувальник СУ-25, але сам вберегтися не зумів. ТСН отримала ексклюзивні кадри з передовій, які власноруч зняли військові про свою роботу і ціну, яку їм щодня доводиться платити за свободу.

На відео, яке військові знімали під Бахмутом видно розвиток подій. Пост повітряного спостереження на даху будівлі помітив ворожий літак, який йшов низько й ніс ракети в бік наших позицій. Розрахунку протиповітряної оборони зреагував миттєво. Оператор ПЗРК “Стінгер” Олексій Новицький - доброволець, який на війні з перших днів - закрив для російської авіації українське небо ціною власного життя.

Успішно збивши сушку окупантів, Олексій разом з побратимами встиг спуститися в укриття. Зрозуміло, що після пострілу і виявлення себе для ворога, лишатися на місці було небезпечно. Та по рації передали про нову пару ворожих винищувачів, треба було знову вийти на позицію.

В цей момент і почався обстріл ворожої артилерії. Один із снарядів влучив в пункт спостереження, Олексій загинув на місці. Його бойовий товариш травмований, нині в госпіталі. “Я навіть не зрозумів, як воно прилетіло до нас. Відкинуло мене, цього я побачив вже, коли схопився за “Стінгер” бігти донизу. Дружили ми з ним з того моменту щойно нас призвали. Він був доброю людиною, завжди відзивався коли його щось просили”, - пригадує останні хвилини до трагедії побратим загиблого бійця.

Олексію Новіцькому було 50-т, він родом з Хмельниччини, до війни працював будівельником і добровольцем пішов на фронт. Вдома лишилося троє дітей і мати. “Командування частини передало документи на нагородження молодшого сержанта Новіцького посмертно званням “Героя України”. Від себе скажу, нам дорого обійшовся цей літак”, - каже його командир.

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