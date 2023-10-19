"Закрий свій ротик!": у Києві батьки звинувачують виховательку садочка в побитті дворічної дитини – що відомо

У Києві батьки звинувачують виховательку в побитті дворічної дитини. Після відвідування дитячого садочка у дівчинки на шиї помітили крововиливи, які педагогиня замазала зеленкою. Дитина пояснила, що вихователька закривала їй рота, била та лякала поліцією, якщо вона не перестане плакати.

Вихователька, як розповіла у коментарі сайту ТСН.ua мати постраждалої Анастасія Настека, стверджує, що випадково подряпала шию кофтинкою, коли переодягала дитину. Утім батьки, судячи з ушкоджень, у це не вірять. Вони звернулися із заявою до поліції.

Що сталося в садочку

Інцидент стався 11 жовтня у яслах державного дитячого садочку №513. Анастасія розповіла, що віддала дитину вранці без будь-яких ушкоджень. О десятій годині їй зателефонувала вихователька і повідомила, що випадково подряпала дитині шию. Запевнила, що вже все добре, вона замазала подряпину зеленкою.

“Я їй повірила і не їхала в садочок, щоб подивитися. О третій годині дня дитину забрав батько. Влада була в якійсь іншій кофтинці. Вони йому почали казати, що там якась подряпина і вони все замазали. Він поспішав, шия була прикрита, тому не надав цьому значення. Поки не прийшов додому і Влада не почала розповідати, що трапилось”, – каже ТСН.ua Анастасія.

Мати розповідає, коли прийшла додому й подивилася на шию дитини, зрозуміла, що це крововиливи, а не подряпини. Адже ушкоджень зовнішньої тканини не було. Батько попросив дівчинку розповісти, що сталося в садочку і зафільмував це на відео.

Травми і садна на шиї дитини в садочку замазали зеленкою

“Він її питав, що саме трапилося. Каже “я билася”. З ким ти билася? “З Федорівною”. Це вихователька. А звідки це у тебе? І показує на шию. “Це я билася”. А чому? “Тому що я плакала і хотіла до мами”. А вона що робила? “Вона мені робила отак, отак”. І по шиї себе б’є. Потім закриває собі рот рукою і каже: “Закрий свій ротик я сказала, рот закрий свій!” – переказує ТСН.ua Анастасія.

Тоді батьки звернулися до поліції. Написали заяву та зафіксували тілесні ушкодження. Однак жінка каже, що правоохоронці не хотіли реєструвати звернення, поки вони не надали інциденту розголосу.

“Коли ми приїхали в поліцію, до нас не спустилися з ювенальної превенції, ніхто не оглянув дитину. Лише після того, як ми надали розголосу цій події, виклали фото, відео в інтернет. У нас питання не тільки по “подряпинам” – те, що видно. А й те, що її ще й били і закривали рота рукою. Поки ми не винайняли адвоката з нами ніхто не зв’язувався”, – розповідає ТСН.ua Анастасія.

Жінка каже, що ясельки, куди ходила її дитина, відвідують діти від 1,5 року. Вони ще не розмовляють або можуть сказати лише кілька слів. Донька Анастасії трохи старша, тому їй вдалося дізнатися, що сталося в садочку.

“Вони (батьки – ред.) преписувались. Хтось сказав, що взагалі немає питань до виховательки. Хтось, що якось забрали дитину, вона була теж помазана зеленкою, шия: “Але мені сказали, що інша дівчинка її вкусила. Я у дитини нічого запитати не можу, вона відповісти не може. Але коли зеленка зійшла з шиї там вже нічого не було”. Хтось писав, що дитина дуже боїться цієї виховательки, бо вона голосно розмовляє. І цей малий почав пісятися і боятися йти в садочок. А стосовно побиття чи якихось тілесних ушкоджень ніхто не писав”, – розповідає ТСН.ua Анастасія.

Після інциденту постраждалу дівчинку оглянули лікарі. Її стан визначили, як середньої важкості. Ортопед-травматолог виявив поверхневу травму інших частин шиї та садно. А невролог – гостру нервову реакцію на стрес. За словами Анастасії, після інциденту дитина боялася, що її відведуть до садочка. Дівчинка також розповідала, що вихователька лякала її.

“Вона просто сидить їсть і раптом починає: “А Федорівна робила отак”. Нігтями, пальцями по шиї показує. Потім грається з лялькою, купає її, починає її бити і каже: “За тобою зараз поліція приїде, закрий свій рот, за тобою приїде поліція”, – каже ТСН.ua Анастасія.

Мама Влади хоче справедливості: щоб поліція провела розслідування і покарала винних.

“Я хочу, щоб було слідство. Щоб вони виявили, чим це було спричинено. І взагалі, як таке можливо допустити, що маленьку дитинку в дитячому садочку маленьку били, закривали їй рота”, – розповідає ТСН.ua Анастасія.

Що кажуть у дитячому садочку

Редакція ТСН.ua звернулася за коментарем до директорки дитячого садочку №513 Зінаїди Тищенко, щоб вона розповіла їхню версію інциденту.

“Не можу зараз коментувати у зв’язку з тим, що комісія продовжує роботу і результати будуть тільки після закінчення розслідування нещасного випадку з дитиною. Я все прокоментую після того, як комісія закінчить роботу”, – сказала директорка.

Зінаїда Тищенко також не змогла відповісти, чи продовжує працювати вихователька, яку підозрюють у побитті дитини. Однак, за словами мами постраждалої дівчинки, педагогиню не відсторонили.

“Як сказала директорка, їй і няні виписано догану за те, що вони не повідомили про інцидент. А вони не мають підстав для відсторонення виховательки на даний момент”, – каже Анастасія.

Яке покарання може загрожувати виховательці

У поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Максимальне покарання, яке може загрожувати виховательці, це виправні роботи на строк до одного року. Утім, після отримання результатів експертизи правопорушення можуть перекваліфікувати.

Раніше ми писали про те, що в київському дитячому садочку катували малюків. Вихователі закривали дітей у шафі, обмотували скотчем та придушували. Заклад працював начебто за методикою АВА-терапії, але насправді працівники заподіювали дітям сильного фізичного болю та моральних страджань.

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