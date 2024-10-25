Закрутять гайки: Польща пропонує Німеччині позбавити українців виплат

Польща пропонує Німеччині позбавити українських біженців виплат.

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Польща запропонувала Німеччині позбавити українських біженців матеріальної допомоги зі словами: "Чоловіків – на фронт, жінок – відновлювати податкову базу". З такою пропозицією виступив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час нещодавньої зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Натомість Сікорський запропонував передавати безпосередньо Україні кошти, які Німеччина витрачає на соціальну допомогу для українських біженців. Про це сам Сікорський заявив в інтерв'ю польському каналу TVP Info.

"Я запропонував йому, що соціальні виплати, які отримують українські біженці, які можуть становити до €1200 на місяць, було би краще надавати безпосередньо Україні. Недобре, що є фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті, а жінки - відновлювали податкову базу", - сказав він.

Що кажуть у Німеччині

У Німеччині на заяву Сікорського станом на момент запису випуску не відреагували, втім у Шольца - канцлера Німеччини -запропонували змінити статус українських біженців. Українцям дозволять і далі залишатися в Німеччині, проте гроші платитимуть не так охоче, виплати планують зменшити, аби стимулювати людей йти на роботу. Із відповідною пропозицією виступив федеральний міністр фінансів Крістіан Лінднер. Отже, він пропонує залишити для українців статус отримувача притулку, але без автоматичного нарахування грошової допомоги на проживання.

"Українці не повинні проходити процедуру отримання притулку через війну в їхній країні. З іншого боку, вони не повинні одразу отримувати допомогу", - сказав він.

Що тепер очікувати українцям

Як зазначає газета Die Welt, біженці з України отримують у Німеччині загальну допомогу, яка, наприклад, для самотніх людей складає 563 євро на місяць. Окремо нараховується допомога на оплату оренди житла та опалення, а також на медичне обслуговування. Лінднер хоче кардинально змінити підхід у нарахуванні такої допомоги. На його думку, держава повинна відшкодовувати пільговикам витрати на житло за фіксованою ставкою, а не за фактичними витратами.

Скільки наразі українців за кордоном

Загалом, станом на 31 серпня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС отримали майже 4 мільйони 200 тисяч українців, які переїхали за кордон від початку повномасштабного вторгнення.

За даними Євростату, близько 60% усіх українських біженців зареєстровано у трьох європейських країнах. Зокрема, найбільшу кількість біженців з України, які оформили статус тимчасового захисту, зареєстрували саме у Німеччині, там перебуває понад 1 мільйон 12 тисяч українців, а це 27% від загальної кількості у ЄС.

У Польщі - понад 975 тисяч українців, що становить 23,4%, а в Чехії майже 377 тисяч, що у відсотках трохи більше дев’яти від загальної кількості.

Що зміниться для українців у Польщі

Нагадаємо, що у червні польський президент Анджей Дуда підписав закон, який подовжує термін легального перебування українських біженців від війни в Польщі до 30 вересня 2025 року. Водночас він суттєво зменшував соціальну допомогу для українців. Наприклад, держава більше не покриває витрати на проживання та харчування біженців у приватних установах, але українці можуть оселитися в колективних закладах.

Від моменту подання заяви про надання притулку українці отримують повну державну підтримку. Якщо вони живуть у центрі, то отримують 140 - це 1 тисяча 400 гривень на харчування, а також одяг і взуття, ще 50 злотих, а це близько 500 гривень на місяць на кишенькові витрати, харчування та медичні витрати. Ті, хто живе поза колективним центром, отримують 750 злотих, це вже близько 7500 гривень на людину на місяць.

Якщо сім'я складається з чотирьох осіб, то ставка нижча - 375 злотих на людину, тобто 1500 злотих або в гривнях близько 15 тисяч на сім'ю. Відповідно до закону, ця процедура триває до шести місяців, але допомога може бути подовжена при повторному зверненні.

Важливо зазначити, що для отримання допомоги українці, які в'їжджають до Польщі, мають одразу після в'їзду до країни отримати Pesel - це такий собі аналог ідентифікаційного номеру. Цей документ дає можливість українцям користуватися медичною допомогою, також вони мають право на державну зайнятість та інші соціальні програми, пропоновані Польщею.

Крім цього, українцям, які легально в’їхали до Польщі після 23 лютого 2022 року, Управління соціального страхування виплачує допомогу й за доглядом за дитиною у розмірі 800 злотих, це трохи більше 8 тисяч гривень щомісяця на одну дитину. Також батьки можуть отримати додатково разову допомогу за програмою Dobry Start – це виплата у розмірі 300 злотих, аби вони могли придбати дітям те, що потрібно для навчання. Але від 1 липня ця допомога надається, тільки якщо дитина виконує обов’язкову шкільну програму чи закладу дошкільної освіти.

Українців в Польщі заохочують отримати карту побиту

Також від 1 жовтня українці можуть подати заявку на виплату за державною програмою актівний роджіц, яка передбачає допомогу у розмірі від 500 до 1500 злотих батькам, які мають дітей віком від 1 до 3 років. Не менш важливий нюанс - якщо біженець виїде з Польщі на період понад 30 днів, то виплати можуть скасувати. Додамо, що днями польський уряд заявив, що виділяє з резерву 19,6 млн злотих на соціальну допомогу іноземцям, які очікують на притулок у Польщі. Також уряд хоче заохотити українців зі статусом біженців подавати заяви на отримання карти побиту - тобто карти проживання – це стане можливо від 2025 року, після запуску спеціальної онлайн-програми.

Як живуть українці в Німеччині

Тим часом українцям, які отримали дозвіл на проживання в Німеччині у 2022-2023 роках, дію тимчасового захисту автоматично подовжили до 5 березня 2025 року. Але ті, хто планує зараз виїхати з України до Німеччини, повинні врахувати те, що вже далеко не всі федеральні землі приймають біженців. Найбільше українців приймають у Північному Рейн-Вестфалія, Баварії, Баден-Вюртембергу, в Гамбурзі та Берліні. До Німеччини можна в'їхати без візи на 90 днів. Але протягом цього часу потрібно подати документи на проживання для тимчасового захисту. Біженця можуть розподілити у спеціальний табір. Щоб легалізуватися в країні є два способи: набути статусу біженця або оформитися за параграфом §24, тобто оформити статус тимчасового захисту. Обидва варіанти дозволяють іноземцю проживати в Німеччині, отримувати медичне обслуговування, соціальну підтримку, освіту та роботу. Втім, оформлення за параграфом §24 є простішим та швидшим для українців. Для дозволу на проживання потрібно у пункті пропуску заповнити спеціальну заяву на отримання міжнародного захисту або ж звернутися до імміграційного центру. Також варто врахувати, що під час подання на статус біженця, людина не зможе працевлаштуватись чи виїхати з Німеччини, поки не отримає рішення щодо отримання статусу.

Скільки виплачують українцям в ФРН

Українці в Німеччині можуть претендувати на виплату бьоргагейт, яка покриває базові соціальні потреби. 2024 року ця допомога складає 563 євро для самотніх осіб, 506 євро для партнерів у сімейних парах, 451 євро для дорослих у закладах, 471 євро дається на підлітка від 14-17 років, 390 євро для дітей від 6 до 13 3 років і 357 євро для дітей до 5 років. Також батьки школярів можуть отримати допомогу на придбання шкільного приладдя у сумі 130 євро у першому півріччі і ще 65 євро в другому півріччі.

Що важливо, від 1 січня 2025 року біженцям у Німеччині почнуть знижувати розмір допомоги на 30% протягом трьох місяців, якщо вони відхилять розумну пропозицію щодо працевлаштування. А для тих, хто після отримання допомоги влаштувався на роботу та пропрацював щонайменше рік, передбачено навпаки бонус у розмірі 1000 євро.

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