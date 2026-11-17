Північний міст після атаки РФ / © Associated Press

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Унаслідок обстрілів окупантів Київ зупинився у заторах. Наскільки складно на автомобілі наразі вибиратися із лівого берега на правий.

Знову били росіяни і по Північному та Південному мостах — наразі рух обома переправами тимчасово припинений, а в місті є загиблі, постраждалі та руйнування в чотирьох районах.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Закриті Північний та Південний мости і зміни в роботі метро

Наразі рух Північним та Південним мостами тимчасово припинений. Громадський транспорт курсуватиме в обхід, на частині напрямків збільшили кількість автобусів — актуальні маршрути можна переглянути на сайті «Київпастрансу».

Є обмеження і в роботі метрополітену:

зокрема, на зеленій гілці потяги курсують із «Сирця» до «Видубичів»;

рух ділянкою «Осокорки» — «Червоний Хутір» призупинено, оскільки пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену.

На Північному мосту зранку побував очільник столиці Віталій Кличко. Наразі експерти обстежують масштаби руйнувань, але і без цього на відео можна помітити, що мосту вибухами обірвало частину вантів.

Загиблі, руйнування в чотирьох районах та перебої з водою і теплом

Ракетний терор, пожежі та масштабний транспортний колапс. Починаючи з учорашнього вечора, росіяни почали масовану атаку по Україні, вдаривши балістикою та безпілотниками.

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Під ворожим прицілом опинилася столиця. Дві людини загинули, ще одна постраждала в Оболонському районі Києва, повідомляє ДСНС. Під час атаки рятувальники дістали людину, яка опинилася під завалами — чоловіка передали медикам.

Наслідки ударів та пожежі зафіксували одразу в чотирьох районах:

Голосіївському;

Деснянському;

Дніпровському;

Оболонському.

У місті пошкоджені людські оселі, а ще горіли склади та інші нежитлові споруди. Окупанти також гатили по критичній інфраструктурі, тож у частині столиці почалися перебої з водопостачанням і теплом.

Ціни на таксі злетіли попри домовленості з урядом

Паралельно із довжиною заторів ростуть і ціни на таксі:

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щоб дістатися із вулиці Григоренка (лівий берег) на Хрещатик, треба заплатити щонайменше 700 гривень ;

на метро «Житомирська» — вже 934 гривні ;

поїздка із «Червоного Хутора» на Борщагівку обійдеться у 720 гривень ;

подорож із проспекту Червоної Калини, що на Троєщині, на Борщагівку — понад 600 гривень.

І це на тлі домовленостей між урядом і найбільшими агрегаторами — в умовах транспортного колапсу і тривог ціни штучно не завищувати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПЕКЕЛЬНИЙ РАНОК У КИЄВІ! УДАР БАЛІСТИКОЮ: ЗРУЙНОВАНІ МОСТИ, ЗУПИНЕНЕ МЕТРО І ЗАГИБЛІ

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