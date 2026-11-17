- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 100
- Час на прочитання
- 2 хв
Закриті мости, обмеження в метро та таксі по 900 гривень: у Києві стався транспортний колапс через удари РФ
Внаслідок масованої атаки РФ на Київ загинули двоє людей, пошкоджено Північний та Південний мости й зелену гілку метро. Як курсує транспорт і скільки коштує таксі з лівого берега на правий.
Унаслідок обстрілів окупантів Київ зупинився у заторах. Наскільки складно на автомобілі наразі вибиратися із лівого берега на правий.
Знову били росіяни і по Північному та Південному мостах — наразі рух обома переправами тимчасово припинений, а в місті є загиблі, постраждалі та руйнування в чотирьох районах.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Закриті Північний та Південний мости і зміни в роботі метро
Наразі рух Північним та Південним мостами тимчасово припинений. Громадський транспорт курсуватиме в обхід, на частині напрямків збільшили кількість автобусів — актуальні маршрути можна переглянути на сайті «Київпастрансу».
Є обмеження і в роботі метрополітену:
зокрема, на зеленій гілці потяги курсують із «Сирця» до «Видубичів»;
рух ділянкою «Осокорки» — «Червоний Хутір» призупинено, оскільки пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену.
На Північному мосту зранку побував очільник столиці Віталій Кличко. Наразі експерти обстежують масштаби руйнувань, але і без цього на відео можна помітити, що мосту вибухами обірвало частину вантів.
Загиблі, руйнування в чотирьох районах та перебої з водою і теплом
Ракетний терор, пожежі та масштабний транспортний колапс. Починаючи з учорашнього вечора, росіяни почали масовану атаку по Україні, вдаривши балістикою та безпілотниками.
Під ворожим прицілом опинилася столиця. Дві людини загинули, ще одна постраждала в Оболонському районі Києва, повідомляє ДСНС. Під час атаки рятувальники дістали людину, яка опинилася під завалами — чоловіка передали медикам.
Наслідки ударів та пожежі зафіксували одразу в чотирьох районах:
Голосіївському;
Деснянському;
Дніпровському;
Оболонському.
У місті пошкоджені людські оселі, а ще горіли склади та інші нежитлові споруди. Окупанти також гатили по критичній інфраструктурі, тож у частині столиці почалися перебої з водопостачанням і теплом.
Ціни на таксі злетіли попри домовленості з урядом
Паралельно із довжиною заторів ростуть і ціни на таксі:
щоб дістатися із вулиці Григоренка (лівий берег) на Хрещатик, треба заплатити щонайменше 700 гривень;
на метро «Житомирська» — вже 934 гривні;
поїздка із «Червоного Хутора» на Борщагівку обійдеться у 720 гривень;
подорож із проспекту Червоної Калини, що на Троєщині, на Борщагівку — понад 600 гривень.
І це на тлі домовленостей між урядом і найбільшими агрегаторами — в умовах транспортного колапсу і тривог ціни штучно не завищувати.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПЕКЕЛЬНИЙ РАНОК У КИЄВІ! УДАР БАЛІСТИКОЮ: ЗРУЙНОВАНІ МОСТИ, ЗУПИНЕНЕ МЕТРО І ЗАГИБЛІ