Закриття дитсадків: в одному з районів Києва пішли на непросте рішення

У Києві в деяких дитсадках немає опалення / © Pexels

По Києву ширяться чутки про призупинення роботи дитячих садочків у одному з лівобережних районів столиці. Йдеться про Дарницький район, де після атаки росіян багато житлових будинків та дитсадків залишилися без тепла.

У Мережі шириться інформація, що у Дарницькому районі хочуть призупинити функціонування закладів дошкільної освіти через відсутність теплопостачання. Батьки повідомляють, що діти змушені мерзнути або відвідувати інші заклади.

Не закривати садочки: чого вимагають батьки

«У Дарницькому районі масово зачиняються дитячі садки через відсутність тепла. Сотні сімей залишаються без виходу: або кидати роботу, або залишати дітей без належного догляду. Це не „тимчасові незручності“. Це загроза здоров’ю та безпеці дітей і пряме ігнорування їхніх базових потреб», — пишуть батьки



Люди вимагають від міської та районної влади:

не допустити закриття ЗДО

надати закладам альтернативні засоби для обігріву приміщень

перевести садочки на безперебійне електричне живлення

«Діти не повинні ставати заручниками бездіяльності чиновників.

Ми просимо максимального розголосу та публічної реакції влади.

Так не має бути. Діти — не статистика і не проблема, яку можна «пересидіти», — зазначається у повідомлені.

Що кажуть в управлінні освіти

В управлінні освіти Дарницького району прокоментували ситуацію з дитячими садочками.

«На сьогоднішній день у нас поки що усі садочки працюють. Питання про їх можливе закриття знято. Ми плануємо посилити обігрів приміщень ЗДО обігрівачами та іншими засобами. До понеділка вони працюватимуть», — повідомили ТСН.ua в управлінні освіти Дарницького району.

Там не змогли надати відповідь — наскільки садочки району забезпечені генераторами та іншою допоміжною технікою. Генераторами точно обладнані кухні дитячих садочків, а от чи є вони для інших потреб — відповісти не змогли.

«На вихідних ми будемо прогрівати приміщення груп у садочках. Це триватиме два дні, щоб надалі розуміти, яка температура у приміщеннях. До понеділка ми будемо знати наявну кількість обігрівачів приміщень, можливо навіть їх приноситимуть батьки. Потрібно шукати вихід з ситуації, бо до кінця опалювального сезону у приміщеннях деяких садочків району тепла точно не буде», — додають в управлінні.

Почули прохання батьків

Там сподіваються на допомогу від міста у додаткових обігрівачах для приміщень садочків, які залишилися без тепла.

В управлінні підтверджують, що спочатку розглядався варіант про те, щоб перевести дітей з садочків без тепла у ті заклади, де тепло є, але батьки дітей проти такого рішення.

«До нас приходило багато батьків, вони не хочуть, щоб їх дітей переводили у садочки де є опалення. Їм туди дуже далеко добиратися, потрібно робити пересадки двома маршрутками, а у таку холодну погоду це дуже важко — їхати вранці, а потім у вечері. Тому від такого варіанту відмовилися. Батьки готові утеплювати дітей, допомагати з обігрівачами, аби лише садочки працювали. Тому будемо працювати спільно, як буде далі, поки не відомо. Все залетить від того, який температурний режим буде у садочках у понеділок», — зазначають в управлінні.