Наслідки атаки по Кривому Розі / © ТСН

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48 поранених унаслідок підступної атаки по торговельно-розважальному центру в Кривому Розі досі перебувають у лікарнях. Зокрема, і 14 неповнолітніх.

Стан пʼяти постраждалих, серед яких двоє дітей, лікарі оцінюють як тяжкий. За їхні життя нині цілодобово борються медики у Дніпрі.

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По ТРЦ росіяни вдарили двома хвилями безпілотників минулої п'ятниці: 16 людей загинули, а загальна кількість поранених сягнула 140 осіб.

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Які прогнози лікарів стосовно найтяжчих постраждалих — дізнавалася кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Бій за життя дорослих: уламок у хребті та апарати ШВЛ

В реанімаційній залі медичного закладу — 27-річний Андрій. На запитання лікарів, чи працюють ноги, відповідає: «Поки що ні», втім додає, що руки слухаються.

Ворожий уламок влучив чоловікові просто в хребет.

«Оце уламок. Для спинного мозку це дуже великий уламок — десь біля сантиметра діаметром. Але він завдав дуже тяжких ушкоджень кісткових структур, була дуже велика кінетична енергія ходу», — пояснює один із лікарів.

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У Кривому Розі рятують потерпілих через удари Росії / © ТСН

У пʼятницю ввечері Андрій був на закупах у найбільшому торговельно-розважальному центрі Кривого Рогу, як і сотні інших містян. Росіяни вдарили туди ударним безпілотником, а за пів години атакували вдруге — саме тоді, коли на місці рятували поранених та приборкували вогонь.

Чотирнадцятьох загиблих, зокрема й дитину, рятувальники дістали з-під завалів. Ще двоє постраждалих від отриманих травм померли в лікарнях.

Трьох чоловіків у найтяжчому стані з Кривого Рогу екстрено доправили до Дніпра. Нині всі вони перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. Жодних невтішних чи оптимістичних прогнозів медики поки не дають. Поранений Андрій устиг розказати лікарям про пережите пекло.

«Він розповідає, що був у цьому центрі. Після вибуху бачив багато людей, які лежали, що зал, де він перебував, був повністю залитий кровʼю. Його витягували та надавали допомогу, тому що самостійно йти він не міг», — зазначає медик.

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Під час ворожої атаки в місті лунала повітряна тривога. Проте ціль над містом не фіксувалася, тому чимало людей знехтували загрозою. З цієї ж причини не всі крамниці зачинилися.

Працював і великий супермаркет — саме там правоохоронці виявили найбільшу кількість загиблих. Його директору вже оголосили про підозру. Решту орендарів та керівництво ТРЦ наразі перевіряють слідчі. Як з'ясувалося згодом, ворожі ударні дрони летіли на надзвичайно низькій висоті.

Стан постраждалих дітей та кома 11-річної дівчинки

Серед постраждалих унаслідок удару — десятки дітей, які перебували в ТРЦ разом зі своїми родинами.

Двох дівчаток у найтяжчому стані медики доправили до Дніпра. 16-річну поранену вже перевели з реанімаційного до нейрохірургічного відділення — її стан нарешті вдалося стабілізувати. А от 11-річна дівчинка залишається у вкрай тяжкому стані.

«Вона вже перенесла чотири оперативних втручання, перебуває на штучній вентиляції легень. Ми оцінюємо її стан як кома один, за її життя продовжують боротися наші лікарі. Дитина залишається в критичному стані», — повідомляє медик.

Утім, дніпровські лікарі не втрачають надії та сподіваються, що усіх поранених унаслідок цього кривавого теракту вдасться урятувати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КИЇВ ПІД УДАРАМИ БАЛІСТИКИ! ДОСІ ТРИВОГА! Наслідки нічного обстрілу столиці | ТСН 7:00 27 СЕРПНЯ

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