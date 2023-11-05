“Заламати руки і загрузити в автозак”: командир українських штурмовиків висловився про примусову мобілізацію

Військовий вважає, що підхід до мобілізації має бути трохи іншим.

Командир штурмового взводу 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил з позивним "Малий" висловився про примусову мобілізацію в Україні.

В ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua він розповів, що Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають змінити підхід до оповіщення громадян.

“Я, звісно, розумію, що на війні всі засоби хороші. Але, як на мене, це перебор. Не можна примусово змусити людину йти на війну. Це неправильно. Вони мають його мотивувати, вмовити, а не заламати руки за спину, загрузити в якийсь автозак і повезти в РТЦК. Підхід до цього має бути трохи іншим”, — каже військовий.

За його словами, під час вручення повісток чоловікам не пояснюють, що це не означає, що вони точно потраплять на фронт.

“Це для того, щоб створити якісь резерви і розуміння, скільки в країні є чоловіків, які можуть взяти зброю до рук та піти тренуватися захищати. Це робиться в першу чергу для цього. А не для того, щоб завантажити його в машину і через три дні він у Бахмуті. Цю інформацію не доводять”, — вважає командир українських штурмовиків.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Боєць 3 ОШБ "Малий": Люди начали забывать, что идет война! Что значит "устали"?!

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