Залаштунки перемовин щодо Мінських угод та конфлікт з РФ: дивіться онлайн ток-шоу "Право на владу" 10 лютого

У "Право на владу" 10 лютого обговорять залаштунки перемовин щодо Мінських угод та поточну ситуацію конфлікту з агресором.
У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 10 лютого Наталія Мосейчук та гості студії будуть обговорювати перебіг переговорів щодо Мінських угод та поточну ситуацію конфлікту з країною-агресоркою РФ.
В умовах, коли Росія продовжує стягувати війська до кордонів нашої країни, західні союзники спрямовують до України літаки зі зброєю. Незважаючи на це, іноземні лідери та дипломати продовжують переговори і з Кремлем.
Експерти, політики та гості студії подискутують, до якої межі можуть піднятись ставки у процесі цих переговорів. Під час випуску піднімуть питання, чи відбудеться зустріч Зеленського і Путіна. Глядачі також дізнаються, про що точаться залаштункові перемовини, зокрема й щодо Мінських угод, на яких умовах та якою ціною можна повернути окупований Донбас.
Крім того, у студії обговорять, як змінилась ситуація для України після того, як в гру вступив Китай, та якою буде розв'язка нової "Карибської кризи".
У програмі візьмуть участь:
- генеральна прокурорка Ірина Венедіктова,
- в. о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов,
- віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук,
- лідер фракції “Слуга народу” Давид Арахамія,
- народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко,
- співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко,
- народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко,
- надзвичайний і повноважний посол Олександр Чалий,
- народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Олександр Качний,
- народний депутат від групи "За майбутнє" Віктор Бондар,
- міністр палива та енергетики (2007-2010, 2014) Юрій Продан,
- політичний експерт Михайло Чаплига,
- представник Донецька в мінській Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш,
- куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник,
- економічний оглядач Deutsche Welle з Берліна Андрій Гурков.
Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 10 лютого, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.