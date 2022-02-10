Залаштунки перемовин щодо Мінських угод та конфлікт з РФ: дивіться онлайн ток-шоу "Право на владу" 10 лютого

Залаштунки перемовин щодо Мінських угод та конфлікт з РФ: дивіться онлайн ток-шоу "Право на владу" 10 лютого

У "Право на владу" 10 лютого обговорять залаштунки перемовин щодо Мінських угод та поточну ситуацію конфлікту з агресором.

У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 10 лютого Наталія Мосейчук та гості студії будуть обговорювати перебіг переговорів щодо Мінських угод та поточну ситуацію конфлікту з країною-агресоркою РФ.

В умовах, коли Росія продовжує стягувати війська до кордонів нашої країни, західні союзники спрямовують до України літаки зі зброєю. Незважаючи на це, іноземні лідери та дипломати продовжують переговори і з Кремлем.

Експерти, політики та гості студії подискутують, до якої межі можуть піднятись ставки у процесі цих переговорів. Під час випуску піднімуть питання, чи відбудеться зустріч Зеленського і Путіна. Глядачі також дізнаються, про що точаться залаштункові перемовини, зокрема й щодо Мінських угод, на яких умовах та якою ціною можна повернути окупований Донбас.

Крім того, у студії обговорять, як змінилась ситуація для України після того, як в гру вступив Китай, та якою буде розв'язка нової "Карибської кризи".

У програмі візьмуть участь:

генеральна прокурорка Ірина Венедіктова,

в. о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов,

віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук,

лідер фракції “Слуга народу” Давид Арахамія,

народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко,

співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко,

народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко,

надзвичайний і повноважний посол Олександр Чалий,

народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Олександр Качний,

народний депутат від групи "За майбутнє" Віктор Бондар,

міністр палива та енергетики (2007-2010, 2014) Юрій Продан,

політичний експерт Михайло Чаплига,

представник Донецька в мінській Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш,

куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник,

економічний оглядач Deutsche Welle з Берліна Андрій Гурков.

Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 10 лютого, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.

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