Залишала голодного та хворого сина на ніч в готелі і йшла на роботу: як почувається малеча та що пояснює мати

Поки суд вирішуватиме долю родини, хлопчика після одужання переведуть до дитячого будинку.
У Львові дирекція готелю поскаржилася поліції на недоглянутого, голодного і хворого хлопчика, який вже 2 тижні живе в їхньому закладі. Поліція вилучила малого і вже хотіла помістити у притулок, але з'ясувалося, що в дитини "ковід".
Про це 29 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Номер в готелі, де мешкали 24-річна Софія та її шестирічний син Мирослав, коштує 700 гривень за добу, кажуть працівники закладу. Умов для приготування їжі немає. Жінка замовляла в номер піцу та іншу швидку їжу. Тож готельєри підгодовували хлопця домашніми стравами.
Працівники готелю кажуть, що хлопчик весь час сидів в номері. Гуляти мама його не виводила. Однієї ночі прибіг на рецепцію, бо у нього розрядився телефон. Готельєри проводили з мамою виховні бесіди, а коли це не допомогло - дирекція готелю викликали поліцію.
На запитання, куди вона відлучаються по ночах, копам пояснила, що працює в Call центрі, однак ні назви Call центру, ні де він перебуває - вона повідомити не змогла.
Коли хлопчика оглянули медики, з'ясувалося, що у нього "ковід", тож його шпиталізували. За словами лікарів, хвороба має легкий перебіг. Нині маленький пацієнт почувається добре.
Родина з Харкова, кажуть у поліції, але останні кілька років живе у Львові. Торік у жінки вже забирали сина, бо залишила малого на знайому і не поверталася протягом тривалого часу.
Справу передали у харківську соцслужбу. Хлопця віддали під опіку прабабусі, але мама забрала сина і знову з ним повернулася до Львова.
У номері, де жінка з дитиною жила два тижні, залишилися їхні речі і кіт. Сьогодні за помешкання вона не заплатили і до готелю не приходила, бо перебуває у лікарні біля дитини - кажуть медики. Щоправда вночі теж залишала закладі, чим порушила всі інфекційні правила.
В ювенальній поліції наголошують, що в подальшому буде вирішуватися питання про притягнення даної жінки до адміністративної відповідальності і взагалі питання повернення їй дитини. Попередньо відомо, що справу про позбавлення Софії батьківських прав харківські соцслужби програли і подали на апеляцію. Поки суд вирішуватиме долю родини, хлопчика після одужання переведуть до дитячого будинку.
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