Залишили без води та обстрілюють з боку Енергодара: як армія Путіна знищує місто на Дніпропетровщині

Місто Марганець Дніпропетровської області від початку літа живе без води та під щоденними обстрілами. Окупанти обстрілюють цей населений пункт з окупованого Енергодара, проте майже 35 тисяч містян продовжують залишатись у Марганці та готуються до зими.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Як виживають люди у Марганці

Люди у Марганці змушені виживати під постійними обстрілами важкого озброєння та безпілотників. Жителька міста Олена каже, що її колись затишний будинок знищили окупанти. Тоді вона із чоловіком дивом врятувалась: за 10 хвилин до "прильоту" подружжя пішло з дому.

Знищений будинок у Марганці

"Я забрала чоловіка після операції. У нього була тяжка онкологія. Після того, як ми пішли, через 10-15 хвилин "прилетіло", - каже Олена Мирошніченко.

Тоді подружжя залишилось без дому. Придбати новий будинок їм допомагали усією громадою. Жінка вдячна небайдужим, які не залишили їх посеред вулиці зимувати.

Олена Мирошніченко зазначає, що вона не знає, чи буде в їхній новій оселі взимку газ, а тому додатково подбали про електроопалення.

Олена Мирошніченко.

Подружжя Плотникових із Марганця пиляє на подвір’ї дрова. Жінці 74 роки, чоловіку - 82. В будинок проведений газ. Але щойно окупанти почали бити по місту, зникли світло та газ. Тоді пенсіонери встановили в оселі буржуйку. Жінка каже, що їй це не сподобалось, оскільки в її будинку завжди було чисто та доглянуто, проте це був вимушений крок.

Подружжя встановило буржуйку

Марганець через теракт на Каховській ГЕС залишився без води

Одна з особливостей Марганця - стовідсоткове індивідуальне опалення житлового сектору. На нього перейшли задовго до війни, бо дешевше. Котельні централізовано подають тепло лише у лікарні, школи, садочки. Та після теракту на Каховській ГЕС вдалось запустити лише дві з шести котелень. Місто залишилось навіть без технічної води, аби заповнити систему привозною, довелось ставити додаткове обладнання.

Попри усі складнощі, комунальники звітують - до зими готові на 100 відсотків. Тепло обіцяють дати на початку листопада. Жителі запасають дрова та саморобні обігрівачі. Чекають на завершення будівництва нового водогону, а поки щодня ходять у пункти видачі набирати питну воду.

Нагадаємо, раніше ТСН розповідала, як у селі Посад-Покровське на Херсонщині люди готуються до зими.

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