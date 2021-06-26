Залишилося троє дітей: що відомо про бійця, який загинув на Донбасі

Залишилося троє дітей: що відомо про бійця, який загинув на Донбасі

Сьогодні у загиблого Андрія Гонара був останній день контракту, але він планував підписувати новий.

На Донбасі загинув український військовий Андрій Гонар. Нашого бійця не стало в зоні ООС під час несення служби. Окупанти вели вогонь із гранатометів та мінометів, він загинув від куль підтримуваних Росією бойовиків.

Також читайте Обстріли бойовиків не припиняються: на Донбасі боєць отримав смертельне поранення

Як повідомляє кореспондентка ТСН Наталія Нагорна, на світанку 26 червня у Пісках було гаряче.

Наразі на дорозі видно свіжу вирву, трохи далі – лежать скривавлені бронежилет та каска.

"Ми тільки включили камеру, і надійшла команда бігти в укриття. Ми вимушені були тікати, бо літає безпілотник. Ми ховаємося в укриття, а солдати залишаються спостерігати. Зазвичай ми не тікаємо від дронів, але ранковий обстріл коригувався саме таким. І привів до втрати", – розповідає кореспондентка.

Відомо, що загиблий боєць Андрій Гонар був родом із міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. На війні з 2015 року. Він був у бронежилеті та касці, але від ствольної артилерії такий захист не рятує.

Фото: Наталії Нагорної / ТСН.ua

Снаряд впав за метрів десять від Андрія, повалив дерево, розтрощив паркан. Десь близько 5:20 почався обстріл. Останнім з дому виходив старший сержант Гонар.

Побратимам дуже боляче говорити про втрату, але вона знаходять сили, аби інші знали, якою "золотою людиною" був їхній сержант.

Військовослужбовець ВСУ Кіпіш згадує, як Андрій Гонар годував їх смаженою рибою, риболовлю любив. Бачилися вона за 12 годин до його загибелі – сфотографував хлопців на пам'ять.

У бійця залишилося троє дітей. Так співпало, що саме сьогодні у загиблого Андрія Гонара був останній день контракту, але він планував підписувати новий, аби і далі бути на передовій.

Новини України: на Донбасі вшанували пам'ять загиблих бійців 24-ї бригади імені Данила Галицького

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання