Залишиться 15 мільйонів: шокувальний прогноз післявоєнного та майбутнього життя в Україні

Експерт пояснив, чому з’являються такі дослідження і якою може бути ситуація насправді.

За прогнозом ООН кількість населення в Україні до 2100 року скоротиться до 15,3 мільйонів. Таке вражаюче скорочення чисельності українців не може не шокувати, навіть, якщо це станеться через 75 років.

ТСН.ua з’ясовував наскільки реальні такі прогнози та чи дійсно нам загрожує різке скорочення населення.

Якими бувають демографічні прогнози?

Науковці пояснюють, що Організація Об’єднаних Націй (ООН) розробляє прогнози для усіх країн світу з періодичністю оновлення раз на два роки. І зокрема, для України.

Фахівці зауважують, що це нормальна процедура для демографічної статистики та взагалі для будь-яких прогнозів. Адже ситуація з населенням постійно змінюються і відповідно параметри, які закладаються в прогноз, теж можуть змінюватися. Тим більше в Україні, яка вже третій рік потерпає від російської агресії.

"Важливо розуміти, що таке демографічний прогноз. По тривалості вони діляться на три типи: короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий. Короткостроковий – це приблизно до 5 років. Він доволі точний та використовується при реальному плануванні на наступний рік, або на 2-3 роки при складанні планів соціально-економічного розвитку країни, області, великого міста. Середньостроковий прогноз – розраховується до 15 років. Він дає можливість визначити загальні демографічні орієнтири. А довгостроковий прогноз – слід розглядати, як передбачення, попередження того, що може статися за певних умов", – розповідає ТСН.ua Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ.

Дані ООН щодо населення України у 2024 році

Прогнози-попередження

Демограф пояснює, що коли розробляються такі прогнози, то у них закладаються параметри демографічного розвитку – народжуваність, смертність та міграція.

"Коли розробляється прогноз, то він виконується у вигляді декількох варіантів. До речі, до війни наш інститут розробляв 5-6 варіантів таких прогнозів, де за основу бралися різні показники по народжуваності, смертності та міграції. Те ж саме роблять фахівці з ООН. Тому те, що зараз обговорюють, що в Україні прогнозують на 2100 рік лише 15 мільйонів жителів, це лише один з варіантів прогнозу. Фахівці заклали у основу дослідження середній рівень народжуваності і тому отримали такі цифри", – пояснює Олександр Гладун.

Він додає, що у прогнозі фахівців з ООН є варіант, коли у прогноз була закладена дуже низька народжуваність в Україні, відповідно, чисельність українців у 2100 році прогнозується взагалі лише 9 мільйонів.

"А ще є варіант прогнозу з високим рівнем народжуваності, за якою чисельність українців у 2100 році буде приблизно на рівні 23-24 мільйонів. Саме тому довгострокові прогнози слід розглядати, як попередження того, що може статися з країною, якщо загрозливі тенденції збережуться і нічого не змінювати", – пояснює Олександр Гладун.

Прогноз ООН щодо чисельності населення України у 2050 році

Найголовніший параметр – рік закінчення війни

Фахівець додає, що кожен прогноз треба розглядати з точки зору адекватності.

"Для такого прогнозу потрібен найважливіший параметр – рік закінчення війни. А його зараз ніхто не може визначити чи назвати. Тому, можливо, колеги з ООН закладали у дослідження якісь свої данні і від них відштовхувалися. Тому, повторюся, це лише прогноз-попередження", – додає Олександр Гладун.

Щодо адекватності такого прогнозу, то науковець переконаний, що навряд чи на всій території України через 75 років буде жити лише 15 мільйонів українців.

"Навіть при умові, що в Україні буде зберігатися дуже низька народжуваність і ми не зможемо стабілізувати ситуацію щодо чисельності населення, то сюди все рівно буде приїжджати, легально або нелегально, велика кількість людей, а завдяки цьому чисельність населення буде значно більшою ніж 15 мільйонів", – зауважує Олександр Гладун.

Прогноз ООН щодо чисельності населення України у 2100 році

Науковець додає, що територія України виходячи з її природно-кліматичних умов практично вся придатна для проживання та ведення сільськогосподарської діяльності. А за площею, ми найбільша країна у Європі, окрім Франції з її заморськими територіями.

Як подолати демографічну кризу?

Звісно, що демографічна ситуація в Україні критична. Це добре усвідомлюють в українському уряді, тому вже розроблена Стратегія демографічного розвитку. А питання вирішення наявних демографічних проблем залежить від року закінчення війни та як саме буде реалізовуватися Стратегія.

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"Її реалізація залежить від рівня фінансування. Під Стратегію потрібно розробити програму, а також визначити відповідальні міністерства, відомства, обласні адміністрації і навіть територіальні громади. Кожен захід повинен мати конкретний термін виконання, контрольні показники та фінансування. Звісно, що частина заходів може бути реалізована у межах компетенцій міністерств та відомств, а частину доведеться фінансувати додатково, чи переглядати розміри та схему фінансування", – зауважує Олександр Гладун.

Демографічна ситуація в Україні / колаж ТСН.ua

Демографічний падіння з 2050 року

Цікаво, що за даними ООН, на 1 січня 2024 року населення України становило 37 мільйонів 441 тисячу людей. А до 2030 кількість українців зросте до 38 млн 505 тисяч.

Після цього прогнозується шалене скорочення населення:

у 2050 році – 32 млн 165 тисяч,

у 2069 році – 25 млн 142 тисячі,

у 2081 році – 20 млн 907 тисяч,

у 2091 році – 17 млн 762 тисячі,

у 2100 році – 15 млн 300 тисяч.

"Скоріш за все, автори дослідження взяли за основу, що війна в Україні, за їх гіпотетичними розрахунками, закінчиться у 2024-2025 роках. Очікувано, що після цього до України повернуться люди, які виїхали за кордон, а це понад 6 мільйонів українців. Цим пояснюється ріст чисельності населення до 2030 року у цьому досліджені", – зазначає науковець.

А от після цього буде відбуватися скорочення населення.

"Відповідно до дослідження скорочення відбуватиметься за рахунок того, що смертність буде перевищувати народжуваність і відповідно скорочуватиметься чисельність населення. Плюс до цього автори закладають від’ємне сальдо міграції, спочатку на рівні 4 тисяч на рік, а потім прогнозують, що на одну, дві, три тисяч людей на рік будуть більше виїжджати з України, ніж в’їжджати. Тобто за рахунок комбінації цих чинників поступово відбуватиметься скорочення чисельності населення", – пояснює Олександр Гладун.

Демографічна ситуація в Україні / Фото: ТСН.ua

Як побороти демографічну кризу?

Демограф додає, щоб не відбулося стрімкого скорочення чисельності населення, політика держави повинна бути спрямована на його стабілізацію.

"Підкреслюю, ми зараз не говоримо про збільшення чисельності населення. Нам потрібно за рахунок певних заходів підвищувати народжуваність, скорочувати рівень смертності, особливо серед людей працездатного віку. Для цього і передбачена вже згадана Стратегія демографічного розвитку. А ще, дуже обережно поводитися з міграційною політикою", – зазначає науковець.

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Чому з мігрантами потрібна обережність

До речі, нещодавно зазначалося, що через війну та мобілізацію Україні потрібно 4,5 мільйона людей, щоб забезпечити темпи зростання ВВП на рівні 7%.

Але, за словами Олександра Гладуна, ситуацію на ринку праці не варто розглядати через призму демографічної політики.

"Якщо нам потрібні люди на ринку праці, то робочу силу можна завозити по квотах на певний період часу, на конкретні підприємства, за чітко визначеними спеціальностями. А після закінчення контракту, ці люди мають повертатися додому. Зараз навіть мови не може бути про надання трудовим мігрантам українського громадянства. Я вважаю, що цю політику потрібно проводити дуже обережно, бо якщо ми не будемо контролювати всі ці процеси, то через два-три покоління у нас просто не залишиться етнічних українців", – зазначає Олександр Гладун.

Демографічна криза в Україні: чи порятують нас трудові мігранти / колаж ТСН.ua

Він підкреслює, що потрібно чітко розрізняти розвиток самого демографічного процесу і потреби ринку праці.

"Нам не варто розглядати потребу в робочій силі на ринку праці, як один із чинників покращення демографічної ситуації. Хоча все це пов’язано. А ще краще, дочекатися закінчення війни, провести перепис населення, зрозуміти на якому ми світі знаходимося щодо демографії і лише тоді, більш конкретно розробляти заходи з демографічної політики", – підсумовує Олександр Гладун.

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