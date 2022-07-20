Залишиться ні з чим: Жданов пояснив, чому Путіну вигідно втягнути Лукашенка у війну

Російському диктатору Володимиру Путіну вигідно втягнути фейкового президента Білорусі Олександра Лукашенка у війну, щоб "бульбофюрер" залишився без армії, яка тримає його режим в РБ.

На думку військового експерта Олега Жданова, Лукашенко розуміє, що одні силовики не зможуть втримати його диктаторський режим у Білорусі, тому він не спішить віддавати наказ наступати на Україну.

Таку думку Жданов висловив в інтерв'ю телеведучій на 1+1 Наталії Мосейчук у середу, 20 липня.

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"На сьогодні ситуація така, якщо він (Лукашенко - ред.) віддає наказ про наступ, то його армія автоматично переходить в оперативне управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації. Все, а це - єдиний стовп, на якому він та його влада тримається. Якщо армія буде знищена або перейде у підпорядкування РФ, то силовики його не врятують. І він це розуміє, і Путін це також розуміє, тому він постійно наполягає. Путін тоже розуміє, що ми можемо розбити білоруську армію, і його було б дуже вигідно, щоб вони билися біля нашого кордону. І тоді в Лукашенка залишається КДБ і поліція, і все, більше нічого", - зауважив військовий експерт.

Нагадаємо, Збройні сили України терміново звернулися до військових з Білорусі і закликали не вступати у війну, яку розпочав диктатор Путін. Зокрема, білоруських армійців просять не виконувати злочинні накази командування і зробити правильний вибір.

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