Залишив милиці і кинувся у воду: на Кіровоградщині поранений військовий врятував підлітка-сироту

Хлопець дуже вдячний військовому, який врятував йому життя.

У Кіровоградській області поранений на фронті військовий врятував 17-річного хлопця, який тонув у місцевому ставку. Захисник, який самостійно ледве пересувається, одразу кинувся на порятунок підлітка.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Шворак.

Військовий кинув милиці і побіг рятувати хлопця

Того дня троє друзів прийшли на ставок. Давид пірнув у воду і ледь доплив до середини, як його тіло звела судома. Тим часом неподалік якраз розходжував поранену ногу 42-річний військовий Андрій Лубенець.

Андрій Лубенець

Хоч на березі відпочивало чимало людей, у критичний момент майже всі вони розгубилися. Окрім Андрія, який відкинув паличку і кинувся у воду. Військовий сам ледь тримався на воді, але штовхав Давида до берега і не давав піти під воду.

"Він почав кричати допоможіть-допоможіть, він так гріб, що я спочатку подумав, що він грається з хлопцями. А потім ті двоє стрибнули до нього, не доплили і також почали кричати допоможіть. Я вже тоді пішов до них, поплив", - каже військовий.

У хлопця зупинилось дихання

Повз проїжджала поліцейська машина, яка патрулювала вулиці. Копи теж кинулися на допомогу. У цей момент у підлітка зупинилося дихання.

"Дістав, в нього вже були скляні очі, він вже був такого синього кольору, не дихав", - каже поліцейський Ігор Співак.

Поліцейський з Кіровоградщини

Військовий каже, що його дуже налякало те, як хлопець тонув

Давида витягнули з води і змогли реанімувати. Хлопця для спостереження за станом доправили у лікарню. Його ж рятівника від шоку відпоювали валер'янкою та гарячим чаєм рідні. Боєць твердить - так моторошно йому не було навіть під час штурму Олександрівки на Херсонщині, коли він і отримав поранення.

"Попали у засідку кацапів, розбили нас серйозно. Дуже мало залишилось живих після того. Так вийшло, що напевне думали, що я там і залишився. Мені прийшлося самому виповзати - я дві з половиною доби добирався до своїх. Потім врятували мої хлопці, витягнули", - каже Андрій Лубенець.

Якби не військовий, то хлопець б загинув

У поліції твердять, якби не Андрій вони б не встигли врятувати хлопця.

"Тримав його досить тривалий час. Він сам ледве тримався на воді, але ще тримав і підлітка", - зазначає поліцейський Ігор Співак.

Врятований Давид - сирота, навчається у ліцеї на машиніста. Його опікун, директор цього навчального закладу, Андрія знає з юності. Каже - чоловік ніколи не був байдужим.

17-річний Давид, якого врятував захисник України, дуже вдячний військовому. Він каже, що після того, як ледь не загинув вирішив змінити своє життя.

Давид обнімає рятівника

Також у ліцеї хочуть організувати урочистості і подякувати рятівникам Давида.

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Нагадаємо, як мати захисника України півтора року готує їжу для воїнів на передовій.

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