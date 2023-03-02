Залишився сам у перші дні свого життя: у Києві до лікарні підкинули немовля

Напередодні до Київського міського центру перинатально та репродуктивної медицини у “вікно життя” поклали немовля у брудних пелюшках, йдеться в ТСН.

Над люлькою Романчика у реанімації замість прізвища мами чи тата - напис "Вікно життя". Ніхто не знає, хто мама хлопчика, як він народився і коли. “Чесно скажу, зараз уже він не так виглядає, як вчора. Бо це була брудна пелюшка, зверху ще брудна ковдра”, - кажуть у центрі.

До “вікна життя” малюка принесли у перший день весни. “Чуємо дзвоник, реагуємо, прибігає лікар і хто тут ближче, і забираємо в безпечні умови”, - розповідають медики про принцип вікна життя, де батьки потай можуть покласти свою дитини і піти.

Це вже п’ята дитина, яку залишили у вікні життя цього пологового за вісім років. “Хто ця жінка, ми не знаємо. Чесно вам скажу, мене це не цікавить. Дуже вдячні, що вона принесла дитину нам, а не викинула під кущем”, - кажуть медики.

Ромчик крихітний, важить два кілограма, хоча народився вчасно. “Доношений, але вважаючи його вагу і зріст можу сказати, що є затримка внутрішньоутробного розвитку”, - каже після огляду завідувачка відділення Олена.

Кілька днів хлопчик ще побуде в реанімації, а як набереться сил - переведуть до будинку малят. “Далі долю будемо облаштовувати разом зі службою у справах дітей і оформляти документи, передавати його далі на етапи усиновлення”, - кажуть в центрі.

Два місяці мама малюка має час, щоб забрати його назад, після перевірок і ДНК-тестів. Але за статистикою ті, хто покинув, за малюками більше не повертаються.

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