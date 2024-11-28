“Залиште мені мої гроші, мені немає на що бути жити!”: Розкішне життя Тищенка — всьо

“Залиште мені мої гроші, мені немає на що бути жити”. Так емоційно нардеп Тищенко захищав “чесно” зароблене під час судового засідання, де йому у червні обирали запобіжний захід у справі про позбавлення волі колишнього військового в Дніпрі. З того часу він під домашнім арештом, але справи його, принаймні кримінальні, живуть. Ба більше — їх кількість зростає.

Детективи НАБУ нарешті дісталися до прихованих активів нардепа Миколи Тищенка, або як його ще називають у широких колах Колі Котлети. Що ще в нього знайшли і що Колі за це буде — Хапуга.UA розбирає останні новини про одіозного хапугу.

Заміська нерухомість, квартира у центрі столиці, та Mercedes за півтора мільйони, що ймовірно належать народному депутату Миколі Тищенко нарешті арештовані Вищим антикорупційним судом за клопотанням детективів НАБУ. Ці активи проходять по справі Тищенка про незаконне збагачення.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Маєток більш як на 300 квадратів придбали в елітному селі Козин під Києвом. Під будинком — більше 20 соток землі.

Тільки подивіться на цю розкіш. На території — власна набережна, в маєтку спальні та вбиральні у стилі венеціанського палацу, спортзал та кінотеатр.

Все це добро, як вперше показали журналісти-розслідувачі, було оформлено на колишнього керівника ресторану “Велюр” Сергія Вакальчука, який належав родині Тищенка та приймав політичну та бізнес еліту в часи коронавірусного карантину.

Скриншот із відео Хапуга.UA

З відкритих джерел стало відомо, що вартість заміської резиденції може сягати одного мільйона восьмиста тисяч доларів.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Список нерухомості доповнила квартира у центрі Києва майже на 100 квадратів. Апартаменти розташовані в історичній місцевості столиці — на Бесарабці.

Квартира також оформлена на екс-директора Велюру Сергія Вакальчука з червня 2022 року. Ціна за квадратний метр в цьому будинку варіються в межах 2800 доларів. Тож вартість активу може сягати 280 тисяч доларів за ринковими цінами.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Окрім цього слідство просило Антикорупційний суд накласти арешт на сотні тисяч іноземної валюти, знайденої в одіозного політика і шоумена. Чи просто шоумена.

“Я Микола Тищенко, я прийшов допомагати народу”, — казав Тищенко. Ну звісно, як і всі нардепи. Але не у всіх детективи НАБУ знаходять грошові кошти загальною сумою 490 тисяч доларів та 390 тисяч євро.

Скриншот із відео Хапуга.UA

А також розкішний спортивний годинник марки “Адемар Піге” з лінійки “Роял Оук”. Ціна на такий годинник може сягати 114 тисяч доларів.

Здається, пан Тищенко ще й забув і про умови, за яких він не потрапив до Лук’янівського СІЗО — це цілодобовий домашній арешт. Проте 13 листопада кияни помітили депутата, гуляючого у центрі міста.

Микола Тищенко / Скриншот із відео Хапуга.UA

Ось, як сам Тищенко це пояснив: “Гарний осінній сень, іду в суд”.

Однак судове засідання щодо міри запобіжного заходу Тищенку відбулося днем раніше — 12 листопада. А наступне — 14 листопада.

Доречі, це не вперше, коли Коля Тищенко розгулює без супроводу. Наразі він продовжує користуватись квартирою в ПечерSKY на 158 квадратів, яка належить ще одному співробітнику родини Тищенко — Віталію Сітаку, який раніше працював шеф-кухарем в мережі ресторанів нардепа. Ринкова ціна квартири — близько 18 мільйонів гривень.

Саме тут, біля престижного ЖК ПечерSKY його бачили у вересні. Попри цілодобовий домашній арешт Коля на прізвисько “Котлета” просто собі гуляє.

Микола Тищенко / Скриншот із відео Хапуга.UA

Офіційних повідомлень і реакцій з боку правоохоронних органів, чому Тищенко розгулював Києвом попри домашній арешт, досі не було. Проте маємо сподівання, що після втечі кількох нардепів, які перебувають під слідством, силовики зроблять правильні висновки.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Залиште мені мої гроші, мені немає на що бути жити!" Розкішне життя Тищенка - ВСЬО! | Хапуга.UA

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