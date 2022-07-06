Залиті підвали та машини: як у Львові минула потужна негода і що робитимуть водії пошкоджених авто

Напередодні Львів накрила потужна злива. За кілька годин у місті випала тижнева норма опадів.
Ливнівки з потоком води не справлялися, тому на одній із вулиць вирвало бетонні плити колектора.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Рік тому під час негоди припарковані автівки просто зносило течією, а вода виривала бруківку.
"Я вже застав, як машина пливе, і взагалі води було майже по пояс. Була дуже сильна течія, плавали 5 машин мінімум. Вони рухалися від напору води, інші машини топило, бруківку викидало, вона била машини", - розповідає Сергій Челяда, авто якого тоді постраждало від зливи.
Тоді постраждав колектор – три бетонні плити вагою понад шість тонн вода просто вирвала. Працівники водоканалу намагалися укріпити конструкції.
Потерпілий Олег Роговський також був обурений. За його словами, під час сильних злив вулицю затоплює щоразу, а комунальники зволікають з ремонтом.
"Води дуже багато. З року в рік ніхто нічого не може зробити по-людськи", - каже Роговський.
Рік тому у мерії запевняли, що проблему усунуть. Проте так цього і не зробили нібито через "технічну документацію".
"Виготовлялася технічна документація. Без неї ми не можемо рухатися далі. Це питання складне і працюють політехніка, науковці з багатьох інститутів, щоби визначити декілька варіантів цього питання, після цього ідуть в роботу проектанти і проектант визначає найоптимальніший", - пояснює Ірина Маруняк, заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства.
Один із варіантів – це дублюючий колектор вартістю 250 мільйонів гривень. Шукати на нього кошти чи обрати інший варіант у мерії ще не вирішили. А мешканці затоплених вулиць тим часом знову провітрюють затоплені підвали, сушать матраци, бо зараз вони слугують ще й укриттям.
Негода пошкодила покриття понад двадцяти будинків, повалила кілька дерев, зупинила електротранспорт. За кілька годин у Львові випала тижнева норма опадів. Штормове попередження на Львівщині оголосили знову. Людям радять дослухатися до прогнозів.
"Прохання реагувати мешканців якшо такі речі є, шоб забирали ці машини", - каже Ірина Маруняк.
Натомість потерпілий Сергій Челяда пояснює, що під час зливи дуже складно дістатися власного авто з іншого кінця міста.
"Я шукав, як добратися швидко, шоб машину забрати. Але сильний дощ, відповідно транспорт не ходить, таксі не приїжджають", - каже Челяда.
Тепер власники затоплених авто ймовірно звертатимуться до суду. Адже такі машини ремонту не підлягають.
Нагадаємо, у Львові у вівторок, 5 липня, сталася сильна злива. Через це у місті пошкоджено 20 дахів, а на деяких вулицях відсутнє електропостачання.
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