Залиті підвали та машини: як у Львові минула потужна негода і що робитимуть водії пошкоджених авто

Напередодні Львів накрила потужна злива. За кілька годин у місті випала тижнева норма опадів.

Ливнівки з потоком води не справлялися, тому на одній із вулиць вирвало бетонні плити колектора.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Рік тому під час негоди припарковані автівки просто зносило течією, а вода виривала бруківку.

"Я вже застав, як машина пливе, і взагалі води було майже по пояс. Була дуже сильна течія, плавали 5 машин мінімум. Вони рухалися від напору води, інші машини топило, бруківку викидало, вона била машини", - розповідає Сергій Челяда, авто якого тоді постраждало від зливи.

Тоді постраждав колектор – три бетонні плити вагою понад шість тонн вода просто вирвала. Працівники водоканалу намагалися укріпити конструкції.

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Потерпілий Олег Роговський також був обурений. За його словами, під час сильних злив вулицю затоплює щоразу, а комунальники зволікають з ремонтом.

"Води дуже багато. З року в рік ніхто нічого не може зробити по-людськи", - каже Роговський.

Рік тому у мерії запевняли, що проблему усунуть. Проте так цього і не зробили нібито через "технічну документацію".

"Виготовлялася технічна документація. Без неї ми не можемо рухатися далі. Це питання складне і працюють політехніка, науковці з багатьох інститутів, щоби визначити декілька варіантів цього питання, після цього ідуть в роботу проектанти і проектант визначає найоптимальніший", - пояснює Ірина Маруняк, заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства.

Один із варіантів – це дублюючий колектор вартістю 250 мільйонів гривень. Шукати на нього кошти чи обрати інший варіант у мерії ще не вирішили. А мешканці затоплених вулиць тим часом знову провітрюють затоплені підвали, сушать матраци, бо зараз вони слугують ще й укриттям.

Негода пошкодила покриття понад двадцяти будинків, повалила кілька дерев, зупинила електротранспорт. За кілька годин у Львові випала тижнева норма опадів. Штормове попередження на Львівщині оголосили знову. Людям радять дослухатися до прогнозів.

"Прохання реагувати мешканців якшо такі речі є, шоб забирали ці машини", - каже Ірина Маруняк.

Натомість потерпілий Сергій Челяда пояснює, що під час зливи дуже складно дістатися власного авто з іншого кінця міста.

"Я шукав, як добратися швидко, шоб машину забрати. Але сильний дощ, відповідно транспорт не ходить, таксі не приїжджають", - каже Челяда.

Тепер власники затоплених авто ймовірно звертатимуться до суду. Адже такі машини ремонту не підлягають.

Нагадаємо, у Львові у вівторок, 5 липня, сталася сильна злива. Через це у місті пошкоджено 20 дахів, а на деяких вулицях відсутнє електропостачання.

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