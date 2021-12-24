"Заливають нову ковзанку": у Львові зірвало пожежний гідрант, фонтан сягав семи метрів

Аварійну "Львівводоканалу" чекали майже годину.
У Львові, неподалік середмістя, ввечері зірвало пожежний гідрант. Струмінь під сильним тиском сягав майже триповерхового будинку.
Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 24 грудня.
Витік стався під час планового щорічного обстеження міських гідрантів. Аби не заливало будинки та автівки, рятувальники накрили гідрант кришкою, а зверху її притискав працівник. І так майже годину чекали на аварійну "Львівводоканалу".
У соцмережах люди жартували, що у місті заливають нову ковзанку.
І ще одна комунальна аварія сталася напередодні в Києві. На одній із вулиць прорвало трубу. Вода стрімко текла проїжджою частиною і тротуаром та за ніч могла перетворитися на лід. Водночас у столиці було одинадцять градусів морозу.
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